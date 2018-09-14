РЕПОРТАЖ: Я б в пожарные пошел, пусть меня научат!

Республиканский слет юных спасателей-пожарных в 21-Й раз открылся на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок". Это ежегодное мероприятие, объединяющее активистов молодежного движения под эгидой МЧС, которые соревнуются в знаниях безопасности, творческих и спортивных состязаниях и находят новых друзей. Корреспонденты БЕЛТА вместе с жюри оценили уровень подготовки участников в этом году и пообщались с юными спасателями-пожарными.

Республиканский слет юных спасателей-пожарных собрал восемь команд из всех областей, города Минска и лицея МЧС. Они прошли через районные и областные этапы соревнований, и в "Зубренок" попали лучшие из лучших. В каждой команде 24 участника: 12 мальчиков и столько же девочек в возрасте до 15 лет. Юных спасателей ожидают 11 конкурсных испытаний, к которым они всегда готовятся старательно и очень серьезно. И, как можно было увидеть уже сегодня, во время соревнований кипят нешуточные страсти.

Конкурсные испытания не из легких. Так, пловцам предстоит продемонстрировать навыки спасения на воде и вытащить манекен весом 6 кг. Самые быстрые покажут мастерство на пожарной эстафете, которую необходимо пробежать в полном пожарно-спасательном снаряжении. Кроме того, ребята будут соревноваться в боевом развертывании от мотопомпы, самый выносливый из них определится на 100-метровой полосе с препятствиями и во время подъема по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Эти испытания пройдут в ближайшие дни, а пока участники активно тренируются.

К слову, юные спасатели соревнуются не только в спортивных, но и творческих конкурсах, что позволит командам продемонстрировать свои таланты и креативный подход. Ребята уже смогли удивить жюри песнями на тему пожарной безопасности. Как правило, "Хиты безопасности" создаются на основе популярных у молодежи музыкальных композиций, на хорошем профессиональном уровне. Забегая вперед, скажу, что в итоге они входят в сборник музыкальных композиций, который издается профильным министерством для использования во время многочисленных конкурсов и проектов.

Каждая команда согласно жеребьевке представила свою песню на одну из трех тем: "Пропаганда МЧС - безопасности прогресс!", "Пропаганда МЧС - по безопасности ликбез!" и "Пропаганда ОБЖ - охватила мир уже!". Члены жюри оценивали участников не только по оригинальности песен и вокальному исполнению, но и артистизму, и даже хореографии. Так, лучший "Хит" представила команда "Легион" из Минска. Как рассказал капитан команды Серафим Загоруйко, этот конкурс всегда разогревает команды перед основными этапами слета. "В этом году мы подготовились к нему, как никогда раньше, все сделали своими силами: и танец, и песню. Мы выложились на все 100%, поэтому и победили. Этим летом мы представляли Беларусь на международном слете юных спасателей-пожарных в Гомеле и среди 14 стран-участниц заняли почетное второе место. Я считаю, что наша команда хорошо подготовлена, и есть все шансы стать первыми. Наш день начинается в 6 утра с пробежки, потом зарядка, строевая подготовка, тренировки по разным видам программы", - рассказал Серафим Загорейко. И спешно отправился с командой на очередную тренировку.

Второе место в конкурсе "Хитов безопасности" заняла команда "Факел" из лицея МЧС. Ребята не первый год участвуют в слете и могут похвастаться хорошими результатами. Так, в 2013 году они были третьими, в 2014-м стали первыми, а в 2015-м заняли второе место. На этот раз они настроены не менее решительно и уверены, что отличная подготовка поможет им выдержать все испытания. "Мы лицей МЧС, поэтому на протяжении всего учебного года особое внимание у нас уделяется основам безопасности, медицинской и строевой подготовке. На слете мы не новички, и у нас здесь много друзей, с которыми очень приятно встретиться. Все команды отлично подготовлены, впрочем, как и мы. Как говорится, пусть победит сильнейший", - отметил капитан "Факела" Александр Севрук.

Команду юных спасателей "Пламя" из Гродненской области мы застали за репетицией музыкального номера. Им выпала честь выступить на церемонии открытия слета. К слову, у них третье место по итогам первого творческого испытания.

Команда Минской области под оригинальным названием "Тушилка" сегодня оттачивала свое мастерство на пожарной эстафете 4 по 100 метров. Капитан команды - 13-летняя Полина Груша. "Я приехала на слет в третий раз, в качестве капитана - во второй. Мы настроены очень решительно и приехали только за первым местом. Думаю, что в каждом конкурсе нам удастся показать отличный результат. У нас высокий уровень строевой подготовки, оказания первой медицинской помощи, мы неплохо выступаем в пожарно-спасательном спорте. Прогнозы делать сложно, тем более что с каждым годом уровень подготовки всех команд повышается", - отметила девушка.

"Я капитан и это большая ответственность. Наша команда сборная и представляет практически весь столичный регион. Это немного сложно в плане подготовки, потому что мы собираемся лишь на три недели. Но все равно в "Зубренке" мы отличаемся своей сплоченностью и верой в победу. Мы настоящая команда - а это залог успеха. На мой взгляд, очень важно для каждого человека и не только молодого, владеть навыками безопасности, в частности, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Мы можем помочь человеку в любой момент. Даже взрослый может растеряться в критической ситуации, а мы знаем точный алгоритм действий", - подчеркнула Полина Груша.

Команда "Друзья" из Гомельской области сегодня готовилась к полевым учениям и отрабатывала элементы на воде. Времени у ребят было не так много, поэтому капитан Геннадий Лобанов заявил, что жюри команда планирует покорить своей силой, харизмой и выносливостью.

Кстати, хочется отметить, что у многих команд капитаны - девушки. Анна Семенова, на вид хрупкая и беззащитная, пользуется большим авторитетом у своей команды "Максимум". Ребята представляют Витебскую область. "Мы приехала из северной части страны, мы здесь самые закаленные, самые веселые, активные и позитивные. У нас прекрасное настроение, и, как мне кажется, мы наберем максимальные баллы в интеллектуальных и творческих конкурсах. Кроме того, мы самая общительная команда и уже подружились с ребятами из Брестской, Могилевской, Гомельской областей. На слете мы встретились и с нашими старыми друзьями. Будем очень скучать, когда все закончится", - сказала Анна.

Командой "Экстрим" из Могилевской области тоже руководит девушка. Александра Короткина подчеркнула, что, несмотря на соревновательность, самое главное на слете - общение. "Все хотят победить, но ребята настроены очень дружелюбно по отношению друг к другу и всегда готовы помочь и поддержать", - отметила она.

По традиции на слете во внеконкурсной программе принимают участие российские ребята. На этот раз в "Зубренок" приехала дружина юных пожарных "Огнетушитель" из Смоленской области. Инструктор Елена Монченко рассказала, что для них это возможность обменяться опытом и посмотреть, как в Беларуси проходят слеты юных спасателей. "Техника пожарной безопасности должна быть отработана в первую очередь. И чем раньше мы начнем эту работу, тем больше жизней потом удастся спасти. Как и белорусские коллеги, занятия по ОБЖ мы начинаем проводить с самыми маленькими, вовлекая их в занимательные игры, затем продолжаем профилактическую работу в учебных заведениях", - подчеркнула гостья.

В открытии слета поучаствовал и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Он отметил, что в Беларуси проводится большая работа с населением по вопросам безопасности жизнедеятельности. Вместе с тем стоит задача вовлечь в нее как можно больше людей. "Формы такой работы могут быть самыми разными: беседы, встречи в игровой форме с детьми, организация многочисленных конкурсов. Главное, чтобы люди понимали, что вопросам безопасности необходимо уделять особое внимание. Работа с подрастающим поколением была и остается приоритетным направлением нашей деятельности. Как показывает практика, обучение с ранних лет основам безопасности дает свои результаты. Юные спасатели-пожарные активно вовлечены в профилактическую работу. Вместе с представителями МЧС они посещают дошкольные учебные заведения, проводят занятия с учащимися младших классов. Навыки безопасного поведения пригодятся ребятам везде. Это поможет им не растеряться в критической ситуации и помочь тем, кто попал в беду", - подчеркнул Владимир Ващенко.

В свою очередь директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева добавила, что, принимая на отдых детей из всей Беларуси и зарубежья, особое внимание здесь уделяют безопасности ребят. "Такая работа проводится в тесном сотрудничестве с профильным министерством. Каждая смена начинается с проведения занятий по основам пожарной безопасности. Кроме того, в центре создан кабинет безопасности, где мы проводим занятия по системе "равный обучает равного". У нас есть педагог по ОБЖ, который сначала готовит тренеров, а они потом обучают своих сверстников. Кабинет насыщен различными тренажерами, которые позволяют отработать оказание первой помощи в случае ранения, здесь есть различные тестовые и интерактивные задания на основе дополненной реальности. Это интересно детям и полезно", - сказала она.

Республиканский слет юных спасателей-пожарных открылся сегодня, а завершится 28 сентября. Каждый из этих дней будет наполнен массой событий, конкурсов и испытаний. Так, уже 16 сентября жюри определит самую веселую и находчивую команду слета. На суд экспертов также будут вынесены и видеоролики на социальную тематику, созданные каждой из команд. Но, как отмечают организаторы и сами участники, слет - это не только борьба за право стать первым, но и особенное событие для каждого юного спасателя. Здесь действительно царит особая атмосфера дружбы и веселья. Многие, кстати, общаются потом долгие годы, находя друг друга в Сети, созваниваясь и приезжая в гости.

Абсолютный победитель республиканского слета юных спасателей-пожарных станет известен 28 сентября, он представит Беларусь на международном слете в Гомеле летом следующего года. Кроме того, всех участников проекта ожидают приятные сюрпризы и подарки. Но самое главное, что останется после соревнований, - это эмоции, новые знакомства и желание приехать сюда снова.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-