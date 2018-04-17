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РЕПОРТАЖ: Как украинские студенты учат белорусский язык в Киеве

Общество 17.04.2018 | 12:37

В 2009 году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко открылся Центр белорусского языка и культуры, а также специальность "белорусский язык и литература". Сейчас на этой специальности учатся 22 студента. Корреспонденты БЕЛТА побывали в центре и узнали, какие белорусские произведения звучат в стенах университета и кто приветствует пассажиров минских поездов на киевском железнодорожном вокзале.

Центр белорусского языка и культуры имени Владимира Короткевича может похвастаться завидной пропиской - он находится в самом центре Киева, в здании Института филологии КНУ имени Шевченко. Длинные коридоры, высокие потолки, чугунные лестницы - здание построено в XIX веке, и в его стенах как-то сразу настраиваешься на серьезный лад. У белорусского центра здесь свое небольшое помещение: круглый стол для интересных бесед, стеллажи с книгами, карты и портреты белорусских классиков.

Открыт центр был в 2009 году во время дней Беларуси в Украине. Тогда же принято решение об открытии специальности "белорусский язык и литература". "В Украине это единственное место, где изучаются белорусский язык и литература в высшей школе. При этом студенты, которые выбирают специальность, имеют три рабочих языка на выходе - белорусский, украинский и английский", - рассказывает руководитель центра Леся Стеблина.

Спрашиваем, где в Украине можно найти работу с таким багажом знаний, а Леся Николаевна вздыхает - мол, пока с этим сложно. "Чаще всего выпускники устраиваются работать с английским. Очень хотят устроиться с белорусским, но, к сожалению, пока рынок труда таких запросов не дает. Правда, есть и показательный пример: наша магистр работает в Ирпене, там есть славянская гимназия и факультатив белорусского языка. Она ведет занятия в 3-м классе, где 25 детей учат белорусский", - отмечает она.

Сейчас белорусский язык и литературу в Институте филологии изучают 22 человека - 21 девушка и 1 парень. Первый набор был в 2010 году, тогда учиться сюда пришли 10 человек. "Специальность открыта в 2009 году, но нам потребовалось время, чтобы подготовить документацию, лицензировать специальность. Кстати, работают у нас преподаватели из Беларуси. У нас подписаны соглашения с рядом белорусских вузов, в том числе с БГУ", - поясняет Леся Стеблина.

Преподаватели из Беларуси меняются - приезжают поработать сюда на несколько лет. Сейчас занятия ведет Ирина Короткевич, доцент кафедры современного белорусского языка филологического факультета БГУ. В Киеве она уже третий год, предложение поработать здесь приняла охотно - говорит, хотелось перемен, новых впечатлений.

На вопрос, тяжело ли украинским студентам учить белорусский, Ирина Ивановна только улыбается - мол, языки-то похожи. "Кажется - легко, ну что там учить. И в этом сложность: когда учишь иностранный язык, ты сразу настраиваешь себя, что надо учить новый язык, с нуля, что будет непросто. А тут кажется, что легко, но нет. Языки отличаются - ударения, грамматика", - отмечает она.

Учатся студенты по белорусским учебникам. Леся Стеблина вспоминает, что когда центр только образовывался, была договоренность, что Институт филологии предоставляет только помещение, все остальное - за белорусской стороной: и мебель, и техника, и учебники. Центру активно помогает посольство Беларуси в Украине, учебники привозят из Минска - из того же БГУ. Хватает и художественной литературы. Кстати, не так давно украинские студенты посещали белорусскую столицу. Многие были там впервые, позитивных впечатлений и воспоминаний привезли с собой очень много. И литературу ребята тоже привезли, которой их щедро снабдили белорусские коллеги. В ближайшее время в Киев поедут студенты уже из Минска.

"У нас в институте 25 таких центров, чувствуется острая нехватка помещений, работаем в 2 смены. Поэтому в нашем центре проходят занятия студентов с других специальностей. Они приходят, видят портреты, книги - это ведь тоже популяризация белорусской культуры", - подчеркивает руководитель центра.

Кроме непосредственно учебного процесса в центре ведется и активная культурно-просветительская работа - проходят выставки, ежегодные Короткевичские чтения, студенты участвуют в различных мероприятиях как в своем университете, так и в других украинских вузах. "В Институте филологии есть свой пресс-центр и свое радио. Мы постоянно организовываем белорусские радиопередачи: например, в прошлом году читали отрывки из Короткевича, там часто звучат белорусские песни. Пару лет назад мы даже колядовать ходили по институту - по всем правилам, с козой и звездой", - улыбается Леся Николаевна.

Из последних важных событий - запись объявления для киевского железнодорожного вокзала. В центр обратились из посольства с просьбой отправить кого-то из студентов записать объявление на белорусском языке, которое будет звучать при отправлении и прибытии поездов из Минска. "Наша студентка записала это объявление. Приятно, что теперь белорусский язык будет звучать не только в этих стенах", - подчеркивает директор.

Отвечая на вопрос, почему же все-таки украинские дети учат белорусский язык, Леся Стеблина задумывается - причин, говорит, много. Сначала шли потому, что специальность новая, многие идут потому, что предлагается хороший набор языков. "И у большинства все-таки есть белорусские корни, отсюда и возникает интерес к языку и культуре Беларуси. К тому же мы стараемся поддерживать идею дружбы, интерес к культуре страны-соседки, понимание, что нужно узнавать больше друг о друге. Это очень важно. И даже если наши ученики не будут потом работать с белорусским языком, теплое отношение и к языку, и к культуре, и к самой стране у них останется. А это самое главное", - констатирует директор центра.

Светлана МИХОВИЧ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Беларусь, вузы, репортаж, Украина, фоторепортаж, язык
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