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РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси лучших танкистов готовят

Общество 07.09.2018 | 17:23

Белорусские танкисты в этом году привезли бронзовые медали с Армейских международных игр. Они вместе с экипажами из России и Китая вошли в тройку лучших среди военнослужащих из 23 стран мира. Кстати, по количеству участников танковый биатлон, который проходил в августе на подмосковном полигоне Алабино, был признан самым массовым конкурсом на "Арми-2018". Корреспонденты БЕЛТА в преддверии Дня танкистов узнали, где и как готовят лучшие экипажи боевых машин в Беларуси.

Самоходная гусеничная машина высокой проходимости, полностью бронированная, вооруженная. Как бы ни развились технологии танкостроения, это определение останется для танка классическим. Т-72Б имеет мощность двигателя в 840 л.с., способен развивать скорость по пересеченной местности до 35 км/ч, стену высотой 0,85 м преодолеет и не заметит, то же самое и со рвом шириной до 2,8 м. Машина спокойно идет в гору, если угол ее подъема не превышает 30 градусов. При этом угол крена в ту и другую сторону допускается до 25 градусов.

Но бывают и другие препятствия, например, река. Танк, в отличие от БТР и БМП, не плавает. Однако водную преграду необходимо преодолеть, реку не объедешь. Если повезет, и разведчики доложат, что глубина брода не более 1,2 м, танк с преградой справится. Преодолеет он ее и при глубине реки значительно большей: 3 м, 4 м и даже 5 м. Правда, способ форсирования водной преграды в этом случае придется менять. Экипажу понадобится оборудование для подводного вождения танка. Тогда машина поедет по дну под водой хоть на протяжении целого километра. Над поверхностью останется лишь воздухопитающая труба для обеспечения кислородом экипажа и двигателя.

На подготовительные мероприятия потребуется около 20 минут. После преодоления водной преграды танк буквально через пару минут будет готов открыть огонь по противнику из всего вооружения.

Всем премудростям будущей профессии танкистов обучаю в 72-м объединенном учебном центре в Печах. Начинается все, как обычно, с теории, затем идут занятия на тренажерах, а после этого молодое пополнение допускается к учебно-боевым машинам. Сейчас танковые экипажи как раз находятся на стадии отработки преодоления водной преграды. Поэтому на вододроме 72-го ОУЦ жизнь кипит.

Параметры пруда далеки от критических: длина - 250 м, глубина в различным местах варьируется от 1,6 м до 2 м, дно илистое. У старта два Т-72Б - основной танк, находящийся на вооружении белорусской армии. Обучение здесь проходят экипажи 355-го отдельного танкового батальона и танкового батальона 120-й отдельной механизированной бригады.

Перед тем, как перейти к вождению, и. о. командира медицинской роты войсковой части №447 Николай Андрушкевич проводит обучение личного состава правилам оказания неотложной медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. "Здесь экипажи учатся способам оказания помощи утопающему: сердечно-легочная реанимация, извлечение пострадавших из воды, из боевой техники, правила использования при этом спецсредств. Знания и умения, которые они получат сегодня, позволят им спасти жизнь боевому товарищу при возникновении чрезвычайной ситуации и доставить его в медицинское учреждение для оказания профессиональной помощи. Хотя, конечно, лучше бы им эти знания никогда в жизни не понадобились", - отмечает он.

Лямки специальные Ш-4. Используется спецсредство для эвакуации пострадавших из отделений боевых машин. Они позволяют оперативно извлекать раненых наименее травматичным способом. На случай, если по каким-то причинам спецлямок нет, преподаватель показывает бойцам, как для этих же целей использовать обычные солдатские ремни.

Еще один этап на пути к преодолению водной преграды - легководолазная подготовка, во время которой проверяется психологическая устойчивость танкиста. Когда вся необходимая информация усвоена, а подготовительные этапы позади, наступает черед садиться за рычаги боевых машин.

Рядовой Максим Мороз - механик-водитель танка. Служит уже год и три месяца. Вспоминает, что страшно было только первый раз. "Я плавать не умею, мне было страшно зайти в воду самому и на танке тоже. У нас очень грамотные учителя, офицеры помогли мне преодолеть себя, справиться со своим страхом. Уже совсем не страшно, чувствую себя профессионалом своего дела", - улыбается срочник.

Среди обучающих офицеров на вододроме - заместитель начальника штаба 355-го отдельного танкового батальона капитан Дмитрий Артемочкин. Он один из тренеров белорусской команды-призера по танковому биатлону. Естественно, первый вопрос к нему, насколько трудно сделать из ребят, только что пришедших, опытных, матерых танкистов. "Это эффективная и целенаправленная работа командиров абсолютно всех степеней: командира танка, командира взвода, роты, части, батальона, преподавателей учебного центра. Это колоссальный, титанический труд, который требует терпения, как и в любом обучении. Подготовка танкистов должна сопровождаться вниманием и в какой-то степени заботой о своих подчиненных. Не всегда все получается, надо по два, по три, по пять раз что-то объяснять, показывать. Иногда кому-то требуется индивидуальная работа. Главное - добиться того, чтобы все одинаково все усвоили", - объясняет капитан.

Интересуюсь: "Любой ли может стать танкистом?" "Не всех берут в танкисты, - подчеркивает Дмитрий Артемочкин. - Главное ограничение - это рост солдата. В экипаж боевой машины не возьмут парня выше 176 см. Вторая необходимая составляющая - безмерная любовь к тяжелой технике. Не каждый человек способен выдержать особенности нашей службы, когда в 30 градусов мороза у тебя танк не едет, ключи примерзают к рукам, а задачи выполнять надо. Танкисты - это люди, которые не побоятся испачкаться. Вымыться можно всегда. А кайф от того, что сел и проехал под водой, останется".

По словам заместителя начальника штаба, солдата из нового пополнения вполне реально вывести за 1,5 года на уровень профессионала, участвующего в танковом биатлоне. "У нас есть даже пример: военнослужащий второго периода службы, человек после учебки, в войсках пробыл не очень много. Так он на состязаниях на лучший танковый взвод показал такие результаты, что было принято решение взять его в команду по танковому биатлону. В этом году он ездил с нами на Алабино в запасном экипаже. На следующий год я планирую включить его в основной, - с гордостью рассказывает капитан. - Я им всегда говорю о том, что абсолютно у каждого есть шанс попасть на танковый биатлон. Будем заниматься, совершенствовать навыки и умения - и возьмем на биатлон, если вы покажете себя. Это для них стимул рвать землю и показывать свои лучшие результаты".

Еще один участник победных событий на танковом биатлоне - командир роты тренажеров служебно-учебных объектов старший прапорщик Сергей Михно. Он в составе экипажа состязался за призовое место на "Арми-2018". "Когда мы узнали результаты конкурса, это было что-то! Эмоции нас переполняли. Столько стран-участниц, неимоверно сильно подготовленные соперники. А бронзовая медаль у нас! И очень рады, и есть куда стремиться", - делится Сергей Михно. "При подготовке к таким соревнованиям и на них самих мы каждую секундочку учимся, перенимаем опыт наших коллег. Потом полученные знания и умения мы применяем в обучении курсантов, в подготовке своих механиков-водителей, инструкторов", - добавляет он.

Тем временем под руководством офицеров солдаты готовы к "водным процедурам". Звучит обычное в таких случаях "Броня. Я вышка. Вперед", и первый Т-72Б заходит в воду. За занятием следит заместитель командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковник Дмитрий Бурдукевич. "На вододроме у нас развернуто несколько учебных мест. В одном из них танки готовятся к преодолению водной преграды, в другом личный состав проходит военно-медицинскую подготовку. В третьем отрабатывается вождение танка по гирополукомпасу. Это учебное место самого практического подводного вождения танков. И последнее - эвакуация машины на берег в случае ее неисправности. Здесь у нас есть эвакуационно-спасательная служба, водолазы, которые в случае каких-то непредвиденных обстоятельств могут прийти на помощь экипажу танка", - информирует Дмитрий Бурдукевич. На этом занятии помощь, к счастью, не понадобилась никому.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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армия, вооруженные силы, репортаж
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