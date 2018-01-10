РЕПОРТАЖ: Как в белорусских лесах заготавливают древесину аномально теплой зимой

В последнее время погода не перестает удивлять белорусов. Декабрь выдался совсем теплым: температура воздуха была на 3,9 градуса выше климатической нормы. Январь тоже не порадовал тем, чего обычно ждут от зимы: снега синоптики пока не обещают, зато местами выросли грибы и распустились цветы, а на Западной Двине начался паводок. Погода создала трудности и для лесоводов: тепло и избыток влаги привели к тому, что доступ к части лесных территорий затруднен. Но, несмотря на неблагоприятные погодные условия, заготовка древесины продолжается без перерывов. Журналисты БЕЛТА отправились в пресс-тур, чтобы узнать, как заготовители справляются с ситуацией.

Почти половина лесного фонда Пуховичского лесхоза - заболоченные и труднодоступные территории. Если на суходольных делянках можно заготавливать древесину в любое время года, то на заболоченных - только зимой, в морозы, когда на эти участки может проехать специальная техника. Но в этом году погодные условия сложились не в пользу лесоводов. "Календарная зима уже наступила, а климатическую мы все еще ждем. Чтобы заготавливать древесину на труднодоступных участках, нужна низкая температура, хотя бы стабильно 10 градусов мороза, иначе работать очень сложно. На этой неделе уже стало подмораживать, но пока температуры не такие низкие, чтобы повлиять на ситуацию", - рассказал директор Пуховичского лесхоза Александр Ракицкий.

Единица техники за день в лесхозе заготавливает 200 куб.м древесины. Но на труднодоступных участках производительность труда резко снижается - в два раза и более.

Нам довелось убедиться, что на заболоченные лесосеки не добраться на обычном транспорте. Пока не наступили сильные морозы, нет и необходимых условий для работы лесозаготовительной техники. Потому затраты на ремонт и обслуживание харвестеров и форвардеров растут.

Частные лесозаготовители приостановили работу в ожидании благоприятной погоды. В Польше, странах Балтии тоже не разрабатывают лиственные делянки, пока доступ к ним затруднен из-за теплой погоды и обилия влаги. "А мы ждать морозов не можем. Деревообрабатывающие предприятия страны нуждаются в фанерном сырье, которое заготавливается как раз на труднодоступных лесосеках. Поэтому приходится работать в сложных условиях", - отметил Александр Ракицкий.

Лесхозы ставят перед собой задачу не только обеспечить сырьем белорусские предприятия, но и развивать деревообработку в собственных цехах. Сейчас это стало особенно актуальным, т.к. экспорт круглых лесоматериалов запрещен и весь объем древесины в этом году должен быть переработан внутри страны. В 98 лесхозах Беларуси действует 77 деревообрабатывающих производств. Активно развивается собственное производство в Стародорожском опытном лесхозе. Большую часть заготавливаемой древесины там перерабатывают самостоятельно.

В Стародорожском опытном лесхозе действуют три линии лесопиления, планируется ввести в эксплуатацию четвертую. Здесь производят также оцилиндровку бревен, изготавливают топливную щепу. Пиломатериалы и другую продукцию лесхоз поставляет и на внутренний рынок, и на экспорт - в Германию, Польшу, Бельгию, страны Балтии. "Мы постоянно увеличиваем объемы переработки древесины в собственных цехах. Большую роль в этом играет модернизация производства, закупка нового оборудования", - отметил директор лесхоза Валентин Цвирко.

В 2017 году организации Министерства лесного хозяйства заготовили 17,5 млн куб.м древесины - на 2 млн куб.м больше, чем в 2016-м. Такого результата удалось добиться в том числе благодаря разработке труднодоступных лесосек.

Валерия ГАВРИЛОВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-