РЕПОРТАЖ: Как витебские десантники завоевывали золото на состязаниях в Уэльсе

Беларусь впервые приняла участие в международных состязаниях пеших патрулей Cambrian Patrol, которые проводились на полигоне Сеннибридж в Великобритании с 12 по 21 октября, и заняла первое место. Триумфаторами соревнований стали восемь бойцов миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, которая дислоцируется в Витебске. Корреспонденты БЕЛТА отправились в прославленное соединение и узнали, как ребята завоевывали победу и чем удивили международное жюри.

Стрельба, ориентирование и английский язык

В миротворческой роте 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады служат военнослужащие по контракту. Среди них есть как те, кто идет в роту сразу после срочной службы, так и 35-летние.

Неделя в миротворческой роте включает четыре учебных дня, а один день (пятница) отводится для обслуживания техники и вооружения, наведения порядка в расположении. В учебные дни проходят практические и теоретические занятия по широкому спектру дисциплин, подразделение также участвует в различных сборах.

"Подготовка личного состава проводится на полигоне Лосвидо. В месяц минимум один раз осуществляем полевой выход, где в течении недели проводим стрельбы с боевых машин, стрелкового оружия, занятия по ориентированию, тактической, инженерной подготовке", - говорит командир роты гвардии капитан Сергей Пигас.

Бойцы проходят подготовку и за рубежом. География стран широка, в их числе Германия, Чехия, Литва, Польша, в последнее время список пополнила Великобритания. В этих государствах военнослужащие занимаются на курсах по поддержанию мира, работе командиров отделения. Навыки по горной подготовке военнослужащие получают в Грузии и России.

"Если раньше за границу ездили командиры отделений, и они по приезде делились полученным опытом с другими, то сейчас, например, в Грузии побывали многие бойцы роты. Кроме того, приезжают военнослужащие из других государств в Беларусь, передают свои знания", - поясняет Сергей Пигас.

По его словам, особое внимание в роте уделяется обучению языкам. Во время изучения основ миротворческой деятельности военнослужащие обязательно проходят 250-часовой курс английского языка, в том числе специальную терминологию, есть возможность направлять их в Военную академию на 500-часовые курсы.

Бойцы узнали о том, что они будут принимать участие в состязаниях, в начале года. Весной определились с составом группы, а в конце июня начались полноценные тренировки, при этом повседневные служебные обязанности не отменялись.

Связи с бойцами не было

В Cambrian Patrol приняли участие 137 команд из 38 стран. Состязания проводились в единой тактической обстановке с применением групп подыгрыша. Общая протяженность маршрута, который нужно было преодолеть за 48 часов, выполняя тактические задачи, составила более 60 км по сильно пересеченной местности. Витебские десантники справились за 42 часа, несмотря на резко сменяющуюся погоду и непривычную холмисто-гористую местность. Масса индивидуального снаряжения каждого военнослужащего составляла около 25-30 кг.

Изменения в программу вносятся каждый год, и какие конкретно элементы будут во время прохождения маршрута, никто не знал. Капитан роты Сергей Пигас рассказывает, что когда команда стартовала, у него с ней не было никакой связи. Участникам состязания запрещалось использовать любую электронику: в распоряжении были только компас и карта.

"Я мог только наблюдать за перемещением своих военнослужащих на экране в специальной комнате", - вспоминает офицер.

Горы, туман и судьи за деревьями

При выборе бойцов для участия в состязаниях делали ставку не столько на физическую выносливость (хотя бойцы роты хорошо развиты), сколько на опыт. Важно было сохранять концентрацию и подмечать детали.

Руководил группой молодой офицер, командир 2-го миротворческого взвода гвардии старший лейтенант Вадим Иванов.

Ему 24 года, родом он из Городка, в 2017 году окончил Военную академию Беларуси, по распределению пришел в 103-ю бригаду. Еще курсантом трижды участвовал в соревнованиях разведгрупп в Беларуси, дважды побеждал. Около четырех месяцев совершенствовал английский язык в Литве, что, безусловно, помогло на Туманном Альбионе.

Перед стартом для участников провели несколько занятий и рассказали о состязаниях прошлых лет. "Когда нас вывезли в район сбора, группа ушла на составление макета местности, а я - получать задание на первые сутки движения, мне его доводили на английском языке. Затем вернулся к своим бойцам, и мы выдвинулись", - вспоминает Вадим Иванов.

Маршрут осложнялся густым туманом, ориентироваться было непросто, видимость была в пределах 10-15 м.

"Первым заданием стало оказание медицинской помощи экипажу и пассажиру сбитого вертолета. За нами наблюдали судьи. Когда выполняешь свою работу, их особо не видишь, не до этого, но мы заметили, что они прятались за деревьями. После задания к нам подошел судья, пожал руки и похвалил за четкость действий", - делится Вадим Иванов.

Затем группе нужно было пересечь условную границу двух государств, которые боролись за природные ресурсы (нефть, газ), и разведать обстановку. "Мы обнаружили местоположение противника, численность, вооружение и оснащение. Доложили об этом. Пришлось переправиться через водоем длиною в 75 м, вода была очень холодная. С одной стороны, нам повезло, что дождей не было, когда проходили маршрут, но ливни были накануне, и земля превратилась в болото - идешь и проваливаешься. Со следующей точки начались высокие горы, километров пять шли в режиме постоянных подъемов и спусков. Это, наверное, было самое трудное", - делится старший лейтенант.

Витебские десантники отдохнули всего 1,5-2 часа и выдвинулись дальше. Шел второй день соревнований. Преодолели минный участок местности, провели корректировку огня артиллерии, и начала наступать ночь. Силы покидали, поднялся густой туман, было невероятно сложно ориентироваться, однако предстояло совершить налет на базу террористов, взять заложника и допросить его. С этим белорусы успешно справились, как и с последней точкой - заряженным участком местности: военнослужащим пришлось пойти по безопасному, но неудобному маршруту. Впереди был финиш.

"Это было превосходно. Ждите награждения!"

Важная особенность соревнований разведывательных патрулей в том, что участникам нужно действовать незаметно, не вступать в бой с противником, а как можно больше собрать информации.

"На финише нас отвели в комнату, и два представителя состязаний начали расспрашивать, что мы видели. Мы рассказали, что нашли пустую ферму, людей там не было, но на стенах имелись странные символы и знаки. Час потратили на их расшифровку и выявили, что это пометки противника с определенными сведениями. То, что мы это разгадали, судейская комиссия оценила высоко. Затем члены жюри пожали руки мне и моему заместителю и сказали: "Это было превосходно. Ждите награждения!", - с гордостью вспоминает Вадим Иванов.

После триумфального выступления бойцам не до отдыха. Сейчас они готовятся к учениям ОДКБ "Нерушимое братство - 2018", которые пройдут с 30 октября по 3 ноября под российским Екатеринбургом. Впереди новые вызовы, но состязания в Уэльсе запомнятся навсегда.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА и из архива Сергея ПИГАСА,

БЕЛТА.-0-