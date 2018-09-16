РЕПОРТАЖ: Космическое притяжение малой родины Петра Климука

Деревня Комаровка затерялась в лесах на стыке границ Беларуси, Украины и Польши. Еще несколько десятилетий назад в отдаленное село было трудно добраться, гости в этих местах появлялись крайне редко. Все изменилось в 1973 году, когда в космос полетел первый белорус. О Петре Климуке узнал весь Советский Союз, а его малая родина получила второе рождение. Он всячески старался ей помочь. И в этот раз Петр Ильич приехал не с пустыми руками. По его инициативе заключено соглашение о сотрудничестве между Брестским районом и Звездным городком России. Корреспонденты БЕЛТА вместе с односельчанами встретили знаменитого земляка.

Пруд в д.Томашовка Брестского района

Петр Климук родился в Комаровке, в школу ходил в Томашовке. Они практически срослись, и местные жители давно считают их одной деревней. Естественно, такого же мнения придерживается и первый космонавт Беларуси. На малой родине его приезда всегда ждут с нетерпением, чтобы пообщаться, узнать новости. Особенно волнительны эти моменты для сестер Петра Ильича. В родительском доме в Комаровке сейчас живет 85-летняя Антонина, 83-летняя Нина - в Бресте, их брат давно обосновался в Звездном городке. Для пожилых людей такое расстояние уже практически непреодолимо.

Дом Петра Климука в д. Комаровка Брестского района

Отец семейства Илья Климук погиб в 1944 году, когда его младшему сыну было два года. После окончания войны мать снова вышла замуж. Отчим стал мальчику родным, всегда поддерживал в его стремлениях. "Я давно не живу здесь, в 17 лет переехала в Брест, поэтому помню Петю только маленьким. Он был любознательным, учился хорошо. Бывало, конечно, и ссорились. Сейчас видимся редко. Хоть он и приезжает почти каждый год, поговорить наедине не получается, поэтому связь поддерживаем по телефону", - поделилась Нина Ильинична.

В год 45-летия первого полета Петра Климука в космос его семья вспоминает о пережитом волнении. "Тогда он был недолго в космосе, прошло все хорошо. Когда улетел на два месяца, нервничала. Как-то раз собиралась на работу, включила телевизор, а там говорят о неполадках - меня холодным потом прошибло. Переживали, чтобы с ним ничего не случилось. Ведь космонавтика только начинала развиваться - всякое могло произойти", - вспомнила средняя сестра летчика. Она не публичный человек, к славе брата относится спокойно.

Сестра Петра Климука Нина Омельянюк

Сестры Петра Климука Нина Омельянюк и Антонина Лущай

А вот Антонину Ильиничну смело можно назвать официальным представителем Петра Климука в Комаровке-Томашовке. Несмотря на преклонные годы, она никогда не отказывается рассказать о брате, показать его родные места. "Провожу экскурсии, общаюсь с людьми. Каждый год бывают школьники. Едут в музей космонавтики - заходят и ко мне. Такая сейчас у меня работа", - с улыбкой рассказала она.

Местные жители гордятся знаменитым земляком не только потому, что он трижды побывал в космосе. Для них большая заслуга в том, что тот всегда привлекает внимание к проблемам малой родины. "Раньше называли нашу деревню аппендиксом. Транспорт не ездил (трудно было проехать по бездорожью): если в песке не увязнешь, загрузнешь в болоте. При первой возможности Петя озаботился, чтобы в деревню проложили дорогу, сделали мелиорацию. С его помощью село стало привлекательным. Здесь брата всегда вспоминают добрым словом", - добавила Антонина Ильинична.

Во время встречи Петра Климука и односельчан в д.Томашовка Брестского района

Петр Климук встречается со своими сестрами Антониной Лущай (слева) и Ниной Омельянюк (по центру)

Петр Климук отвечает односельчанам взаимностью. В этот раз он приехал показать места своего детства делегатам XXXI конгресса Ассоциации участников космических полетов. "Всегда, когда приезжаю домой, сердце сходит с орбиты. Здесь моя родина, мое гнездо. Испытываю чувство самой глубокой гордости за живущих тут людей. По правде говоря, не понимаю, чем заслужил такое уважение, честь, которыми меня удостаивают", - признался космонавт. Он видел весь земной шар из иллюминатора ракеты, но, по его словам, самыми любимыми местами на свете для него остаются Брестская область, Брестский район, деревня, где родился. "Здесь я всегда отдыхаю душой, чувствую себя молодым", - добавляет он.

Петр Климук

Важная миссия во время этой поездки - подписание соглашения о сотрудничестве между Брестским райисполкомом и Звездным городком Московской области России. Инициатором заключения договора является Петр Климук. "Петр Ильич, родной вам и дорогой нам человек, сделал многое для Звездного городка и пилотируемой космонавтики в целом. Поэтому подписать такое соглашение очень символично. Обсудим, какие моменты в ближайшее время мы можем реализовать. Хотим прийти к реальному взаимодействию в различных сферах. Нас объединяет Петр Климук, уверен, в его руках ни одно дело не будет спущено на тормоза", - подчеркнул врио руководителя администрации Звездного городка Евгений Баришевский.

Сам Петр Климук заинтересован, чтобы соглашение между регионами способствовало в первую очередь развитию образования. "Хотел бы, чтобы ребята, которые здесь учатся, стремились двигаться вперед. Это очень важно. Тогда вместе с молодыми людьми будет развиваться Беларусь", - считает он. Первый проект Брестский райисполком и Звездный городок планируют реализовать в школе Томашовки, где действует музей космонавтики. Стороны обсуждают возможность наполнения экспозиции новыми материалами: личными вещами космонавтов, предметами их быта. "В основном мы рассказываем о космонавтике 1970-1980-х годов. Хотелось бы охватить более современные направления, открыть новую ветку про Беларусь космическую. Наше государство по праву можно назвать космической державой: у нас есть два спутника, собственный центр управления космическими аппаратами. Про это нужно рассказывать", - уверен директор томашовской школы Евгений Григорьев.

Директор СШ д.Томашовка Евгений Григорьев

Макет спутника, который находится в музее космонавтики в школе в д.Томашовка Брестского района

Музей в учреждении образования начал создаваться сразу после первого полета Петра Климука в космос, открытие произошло в год третьего старта. Сейчас в экспозиции насчитывается около 300 экспонатов. "Мы можем похвастаться неплохой экспозицией, посвященной Петру Климуку. Это вещи из его дома или сделанные его руками, школьная парта, за которой сидел. Собраны действительно аутентичные предметы: снаряжение космонавтов, амортизационное кресло, питьевой бачок, разнообразные тренировочные модули, спасательный костюм. Можно посмотреть на макеты ракеты-носителя "Союз", первого искусственного спутника ПС-1", - добавил Евгений Григорьев.

Посещение родной школы - обязательный пункт в программе Петра Ильича. Ему искренне интересно узнать обо всех изменениях, дальнейших планах, проблемах. Таким образом он благодарит alma mater за путевку в успешное будущее. Следующая точка - дом культуры. По дороге к нему дважды Герой Советского Союза Петр Ильич Климук превращается в обычного мальчика Петю: он встречает своих одноклассниц Софию, Олю и Дануту. Они улыбаются и обнимаются, как и в школьные годы, подтрунивают друг над другом. "После выпуска прошло 60 лет, а он не пропустил ни одной встречи. Отличным парнем был, компанейским. И сейчас совсем не изменился, - рассказали женщины. - Никогда не думали, что его ждет действительно звездное будущее. Он мечтал летать, но, что отправится в космос, никто представить не мог".

Во время встречи Петра Климука и односельчан в д.Томашовка Брестского района

Секретом успеха Петра Климука можно назвать целеустремленность. "Я всегда стремился исполнить свою мечту. Если быть целеустремленным, получится все. И обязательно благодарю бога за помощь", - резюмировал космонавт.

Петр Климук дает автографы.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-