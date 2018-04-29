РЕПОРТАЖ: Мотоциклисты из более чем 10 стран открыли в Минске мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018

Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы открыли сегодня в Минске мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018. Колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ стартовала с Кургана Славы, въехала в Минск и проследовала по двум столичным проспектам - Независимости и Победителей - до места основных мероприятий около Дома футбола. Там началась культурно-развлекательная программа для гостей и участников мероприятия.

По словам директора H.O.G. (Россия и СНГ) Сергея Каменева, участников сегодня больше, чем в 2017-м. "Думаю, что рекорд прошлого года мы побьем. Не буду пока говорить о цифре и представительстве, но когда подведем итоги, то обязательно сообщим о конечном результате", - сказал он.

"В нынешнем году мы подготовили достаточно интересную программу. У нас традиционно проходят театрализованно-спортивные соревнования у Дома футбола. И сейчас они посвящены истории - галлам и римлянам. Еще мы привезли звезд мирового фристайла, поэтому можно увидеть летающие мотоциклы. В этом году их будет больше, будет больше трюков. Можно будет посмотреть и все горячие новинки от Harley-Davidson", - рассказал директор.

Мотопатрули ГАИ с видеорегистраторами сопровождали колонну на всей ее протяженности. По ходу поэтапно кратковременно ограничивалось движение. Открывалось оно сразу после прохождения колонны.

Отвечая на вопрос о законопослушности байкеров, министр внутренних дел Игорь Шуневич сказал, что они соблюдают закон лучше, чем просто мотоциклисты. "Это две разные категории. К сожалению, по вине мотоциклистов в прошлом году погибли 42 человека и более 270 были ранены. Печальная статистика, хотя она идет на убыль, но нам дорога каждая жизнь, жизнь каждого участника дорожного движения", - подчеркнул министр и добавил, что сегодняшнее мероприятие направлено в том числе на то, чтобы мотоаварий становилось меньше. Игорь Шуневич также сообщил, что сам на байке ездит редко. "Практически не езжу. Потому что, во-первых, байка своего не имею, а во-вторых - времени на это особо нет", - сказал он.

Шуневич: байкеры законопослушнее обычных мотоциклистов Отвечая на вопрос о законопослушности байкеров, министр отметил, что они соблюдают закон лучше, чем просто мотоциклисты.

Байкер Владимир прибыл на открытие мотосезона из Краснодара. "Мы сюда приехали за 2 тыс. километров на мотоциклах. В дороге находились 2 дня. Нас - семь человек. В прошлом году были на закрытии. Все замечательно организовано - движение, безопасность, проживание. Большое спасибо Беларуси", - поблагодарил Владимир. По его словам, правоохранители относятся очень лояльно, но и сами байкеры стараются не нарушать.

Кирилл из Санкт-Петербурга и 9 его друзей прибыли на таком же количестве байков. "Кто-то из нас давно занимается, кто-то из начинающих. Раньше были в Беларуси, всегда с удовольствием приезжаем на открытие и закрытие. Я второй раз здесь, некоторые уже раз пять посещали эти мероприятия. Беларусь очень гостеприимна", - поделился впечатлениями Кирилл.

На площадке у Дома футбола проходят шоу мировых звезд мотофристайла, показательные выступления стантрайдеров на мотоциклах Harley-Davidson, также можно увидеть новые модели этого бренда. В программе аттракционы для детей, концерт звезд эстрады, в котором примут участие и группы J:Морс и Nuteki.

Открытие мотосезона организовано компанией "Мото Ивент" совместно с клубом H.O.G. Iron Birds при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Мингорисполкома, УГАИ МВД Беларуси. Оно направлено на укрепление дружеских отношений между странами и развитие туризма в Беларуси. На открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge в 2017 году в Беларусь приехали более 4 тыс. зарубежных гостей. Закрывали прошлогодний мотосезон более 7,5 тыс. байкеров.

/Будет дополнено/.-0-