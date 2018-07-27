РЕПОРТАЖ: "Облака молока" в парке Мира или как Брест веселится на празднике лета и здоровья

В парке Мира в Бресте долгожданное открытие - скамеечки с бесплатным вай-фай оригинального дизайна теперь будут снабжать посетителей доступом в интернет круглосуточно семь дней в неделю. Однако 27 июля чудо-лавочка была немноголюдна. Это не случайно. Ни один гаджет даже с выходом в мировую сеть не стал интереснее того события, которое развернулось в пятницу в городском парке. В третий раз жители и гости Бреста стали участниками праздника лета, веселья, здорового образа жизни и... молока. Фестиваль "Облака молока" снова стал знаковым подарком в рамках празднования Дня города. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как выглядят молочные часы, поделились своими мечтами с деревом желаний, заблудились в лего-лабиринте, а также поинтересовались у брестчан, что больше всего им нравится на празднике.

В прошлом году фестиваль посетили более 40 тыс. гостей. Сегодня погода подарила отдыхающим солнце, и праздник уже в первой половине дня превратился в территорию здоровья, состоящую из множества тематических площадок и активностей. Традиционно организатором мероприятия выступает компания "Савушкин продукт" при поддержке Брестского городского исполнительного комитета.

"Мне очень радостно, что в парк люди приезжают отдыхать со всего города, а не только с ближайшего микрорайона, - отметил генеральный директор ОАО "Савушкин продукт" Александр Савчиц. - Каждый год мы стараемся удивить наших потребителей, окружая их атмосферой здоровья и веселья. Вместе с фестивалем меняется и парк Мира: несколько лет назад мы обещали превратить его в современное пространство и любимое место отдыха горожан. Сегодня можно увидеть, как оживает наш парк. Он наполняется новыми интересными объектами и для малышей, и для взрослых. В прошлом году наша кампания подарила маленьким жителям детскую площадку, в этом мы наполнили ее еще тремя новыми объектами. Для молодежи мы построили прекрасную современную беседку и установили скамейки с вай-фай. Это только начало. Мы будем его расширять. Уже заказан новый дизайн парка, мы планируем сделать из него настоящий детский парк, может быть даже переименуем его".

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук в свою очередь заметил, что примеру компании "Савушкин продукт" уже следуют и другие предприятия Бреста. "Компания сделала замечательный подарок всему восточному микрорайону и городу в целом. Хотелось бы, чтобы у нас везде были организованы такие детские площадки. Молочный фестиваль третий год становится рекордсменом по количеству участников. Это общая победа, отличный подарок ко Дню нашего города", - сказал он.

Парк Мира разделен на шесть тематических площадок, которые называются "облаками": "Савушкин", "Брест-Литовск", "Оптималь", "СуперКид", Teos, Юкки.

Сердце фестиваля - главная площадь с молочными часами и малой сценой для выступления кавер-бэндов, танцевальных студий, а также для мини-диско. Именно от сюда во время торжественной церемонии открытия фестиваля в небо взлетели около 4 тыс. бело-голубых шаров.

Самой богатой на развлечения стала площадка "Савушкин". Ее посетители смогли побороться за звание лучшего дояра. Конкурсанты ради победы были готовы на все, особенно горожане.

Прекрасную половину участников фестиваля собрала фотозона "Платье из цветов". Сразу после удачного фото можно было загадать желание, доверив свои мечты волшебному дереву. Семейство Беринчик на фестивале молока впервые. Они приехали из российской Вологды специально на праздник города. "Солидный отдых, шикарно все организовано. Мы успели обойти только половину парка. Очень понравился детский лего-город и музей экспериментальных наук. Сейчас вот пришли к дереву желаний. Хотим еще раз вернуться на фестиваль, и вообще приезжать сюда каждый год, тут весело", - поделился глава семьи Андрей Беринчик. Его жена Дарья рассказывать о загаданном желании не стала, говорит, личное. "Варваре 2,5 года. Она уже опробовала и оценила горки и домик для самых маленьких. Даже шестимесячной Мире понравился парк Мира. Это хорошее место, где можно отдохнуть с детьми разного возраста, весело провести время с семьей. Мы очень благодарны организаторам. У них вкусные продукты, и праздники они организовывать умеют", - подчеркнула Дарья Беринчик.

Двенадцатилетняя Алина Янусик из Бреста с восьми лет занимается конным спортом. Сегодня она на фестивале с самого начала, и, конечно, первым делом - к дереву желаний. "Я хочу стать чемпионкой в конном спорте. Написала об этом в записке, она висит выше всех. Надеюсь, что сбудется. Мы еще не все обошли. Классно, что в парке появились лавки с бесплатным доступом в интернет. Но это потом, сегодня столько всего интересного и веселого здесь", - сказала Алина и направилась с подругами к новой молодежной беседке.

Посещая облако "Брест-Литовск", гости фестиваля оказывались в атмосфере позднего средневековья: танцы в традиционных нарядах, мастер-классы по изготовлению этнических украшений, корчма с национальными белорусскими блюдами и выступление уличного театра "Батлейка".

Марина Бутенко - мастер бисероплетения, занимается любимым делом уже 14 лет. Ее мастер-класс сегодня популярен. Симпатичный простой браслет покоряется не всем и не с первого раза. Самая ценная для нее работа, представленная на мини-выставке, - это гайтан, изготовленный в технике ткачество. На изготовление шейного украшения ушло 170 г бисера и больше недели работы по 6-7 часов в день. "Не у всех хватает терпения, чтобы заниматься бисероплетением. Это кропотливая работа, требующая внимания и терпения. Во время мастер-класса я стараюсь заинтересовать своих учеников, объяснить им, что, приложив немного усилий, можно в итоге получить не только модное, но и эксклюзивное украшение", - пояснила мастер.

ЗОЖ-адептов ждала территория "Оптималь" со смузи-баром и школой правильного питания, которая провела открытые лекции о здоровой пище.

Гости с маленькими детьми нашли себя в облаке "СуперКид", где на все возраста, степени усидчивости и способности организованы всевозможные активности. Творческие мастерские дали старт не одному начинающему художнику, музей занимательных наук "Экспериментус" постарался обострить у посетителей тягу к физике и логике, мини-скалодром и спортивно-развивающие игры взяли на себя непосед, а городок "Полесье" с огромным конструктором и игрушками, надувные замки-батуты пришлись по нраву самым младшим гостям фестиваля.

Ольга и Дмитрий Русевич отдыхают в парке с пятилетним Никитой и полуторагодовалой Дашей. На молочном празднике семья впервые. "Мы поражены масштабом мероприятия. Мы из Бреста. В прошлом году приехать на фестиваль не получилось, младшая дочь была еще совсем крошкой. Теперь "Облака молока" станут нашим любимым летним событием", - уверена Ольга Русевич.

Самой популярной среди активных площадок у молодежи постарше стал скейт-парк. Вадим Соколов из Бреста - заядлый скейтер. "Я люблю кататься на доске, в Бресте нет нормальных условий для этого. На улице стараюсь не кататься, потому что могут возникнуть проблемы с милицией из-за порчи имущества. В честь праздника нам из Минска привезли целый скейт-парк. Ощущения непередаваемые. Кататься на скейте, выполнять трюки полезно для здоровья, это не вредная привычка, а приятное времяпрепровождения, молодежь не сидит у подъезда с сигаретами, а занята спортом. Очень хочется, чтобы в Бресте появилась своя такая площадка", - поделился скейтер.

Начинающие скейтеры, трюковые велосипедисты и любители самокатов осваивают препятствия мануалбокс, грайндбокс, различные перила, кикер (или проще трамплин).

Для того, чтобы гостям хватило сил веселиться целый день, организаторы предусмотрели зону фудкортов. Она оборудована 35 разнообразными фудтраками со стрит-фудом. Отдыхающих гурманов ждали 450 посадочных мест. Ценители здорового питания могли порадовать себя, посетив Молочное кафе от компании "Савушкин продукт".

Для самых любопытных во время фестиваля была организована экскурсия на производство компании. Около 300 человек своими глазами увидели, как производятся натуральные молочные продукты из свежего молока.

Вечером на стадионе "Юность" пройдет гала-концерт с участием группы "Тяни-толкай", Nuteki, трио "Беатрис", кавер-бэнд "Слайды" и других белорусских исполнителей. В заключении гостей фестиваля ждет грандиозный фейерверк.