РЕПОРТАЖ: Один день из жизни "Центрального"

Белорусское телеграфное агентство совместно с ЗАО "Центральный" продолжают публикацию серии статей, посвященных самому знаменитому минскому универсаму, его истории, традициям и современности, неразрывно связанным с историей города Минска и его горожан.

Недорогие и вкусные обеды в центре города рядом с метро "Октябрьская" и "нулевым километром", собственная разработка кондитеров - пирожное "Мечта", которое стало классикой, самая длинная барная стойка с видом на проспект, возможность выбрать самому ингредиенты для салата, а также хлеб на закваске по старинным рецептам, рыба натурального копчения... Все это о старейшем в Минске универсаме "Центральный", который совмещает дух прежних эпох и современность. Ведь именно здесь до 1917 года располагалось знаменитое кафе-кондитерская Венгржецкого, а в советские годы магазин стал флагманом БССР в торговле. Посмотрим, чем живет универсам "Центральный" сегодня.

"Мы частые гости здесь, - делится впечатлениями одна из покупательниц Анна Бреван. - Уже 13 лет живем в США, но каждый раз, приезжая на родину, приходим сюда, чтобы купить мороженое и вкусную выпечку. Нам тут все очень нравится, и цены приемлемые. Можно поменять валюту по хорошему курсу - для меня еще и это актуально. Сегодня купили немного продуктов, чтобы погулять по городу. "Центральный" - одно из любимых мест в Минске, обязательно вернемся еще".

Анна Бреван с дочкой

Анна пришла в универсам вместе с дочкой. "Какое твое любимое мороженое? - спрашиваю у девочки. "Малиновое! И пирожные просто объедение. Мы целый набор берем разных," - отвечает она.

Подхожу к девушке, которая торгует сладостями. Интересуюсь, что чаще всего покупают. "Пирожные "Картошка" и "Мечта". Вкусные белковые корзиночки, юмбрики, трубочки. Сами попробуйте, вкус, знакомый с детства! К ним можно заказать чай или кофе", - предлагает Елизавета Куцан.

И как тут устоишь, прощай плоский живот! Наибольший ажиотаж отмечается здесь в вечернее и обеденное время.

"Прихожу сюда с детства, живу на улице Кирова. Интересный интерьер, мне больше всего нравится этот коридор и первый этаж. Люблю смотреть на проспект и пить кофе. Давно вошло в привычку взять заварное пирожное или ушко. Если есть минутка, забегаю пару раз в неделю, чтобы что-нибудь прикупить", - сказал один из покупателей универсама Дмитрий.

Покупатель универсама Дмитрий

Жизнь под своим современным названием "Центральный" начал с 1977 года. Именно в это время к жилому дому пристроили большой торговый зал. Подниматься в него необходимо было по двум крутым лестницам. С тех пор первый этаж не менял своего внешнего вида, сохраняя дух советского классицизма в виде массивных люстр и барельефов.

В универсаме "Центральный" посетители могут бюджетно позавтракать и пообедать, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В теплое время года большинство предпочитает место на летней террасе, где мы и встречаем семью из Борисова. "Выбираем, что быстро перекусить, - бутерброды, сэндвичи, корзиночки, слойки со шпинатом. Не первый раз здесь", - рассказывают они.

Семья из Борисова

Подходим к компании за соседним столиком. "После переделки мне магазин очень нравится. Как все расположили, и ассортимент неплохой, - делится впечатлениями Валерий Сазонов. - Хорошо, что оставили барную стойку. Мы сюда ходим уже много лет, живем по линии метро. Сегодня у нас родительский день. Знакомьтесь, моя дочка, родная сестра, бывает еще внучка с правнуком, но не смогли придти. Это уже традиция - пообщаться, поговорить".

Семья Сазоновых

"Я сластена, - добавляет сестра Валерия Светлана. - Беру разное, но особенно нравятся булочки с посыпкой".

Среди посетителей много офисных работников. "Недалеко работаем, сюда приходим, потому что недорого и вкусно можно пообедать, а также за тортиками. На втором этаже есть отдел, где широкий выбор салатов, горячих блюд", - говорит минчанка Оксана.

Решаем посмотреть, какой выбор продуктов представлен в торговом зале этажом выше. В 2017 году здесь проведен ремонт торговых площадей. Помещение приобрело современный внешний вид. Новый проект полностью изменил стилистику и концепцию магазина.

Представлен широкий ассортимент шоколадных конфет, в том числе белорусских производителей, овощи, фрукты. Есть стеллаж "Из Беларуси с любовью!", в оформлении которого использован национальный орнамент. Большой выбор сувениров для белорусских и иностранных туристов - они здесь частые гости.

Пенсионер Игорь Бирюков живет рядом, всегда покупает здесь продукты. "После обновления стало лучше. Свободнее, просторнее, светлее. Цены на любого покупателя - и на богатого, и на пенсионера. Есть акционные товары", - сказал он.

Пенсионер Игорь Бирюков

Встречаем еще одну покупательницу Валентину Федоровну. "Хожу в "Центральный", потому что близко. Захожу во все отделы, иногда беру готовую продукцию. Сегодня у меня здесь выпечка, творог, сметана, молоко, сахар, хлеб, батон, овощи-фрукты", - знакомит она с содержимым тележки.

Покупательница Валентина Федоровна

"Пироги вкусные, картофельные блины. Но все не возьмешь, хотя хочется. Беру самое необходимое", - смеется пенсионерка.

Прошлись по торговому залу. Тут и полуфабрикаты для гриля - овощи, крылья в маринаде, шашлык, и широкий выбор колбас, сыров, живая рыба. В бочках соленья - соленые и малосольные огурцы, квашеная капуста, помидоры.

Многие покупатели целенаправленно приходят в "Центральный" за тортом "Мечта". Сладкое лакомство, созданное по уникальному рецепту, - знаковый продукт для белорусской столицы. Как в Киеве непозволительно уехать без торта "Киевский", так, посетив Минск, стоит непременно купить выпечку универсама. От обилия названий разбегаются глаза - ассортимент насчитывает 15 наименований. "Мечту" покупатели любят за неповторимое сочетание вареной сгущенки, орехов, бисквита.

Знаменитый торт "Мечта"

"Очень вкусный, - показывает покупку Сергей Адамович. - Самый лучший торт, я именно за ним ехал из Заславля. Первый раз его принесла невестка лет пять назад. С тех пор он всегда на нашем столе по праздникам".

Сергей Адамович

Кроме известного торта универсам предлагает попробовать линейку пирогов - с рыбой, капустой и повидлом, создавая конкуренцию многим известным в этой области сетям. В будущем кондитеры обещают порадовать покупателей новинками.

В обеденное время у витрины с готовой продукцией выстраивается приличная очередь. Из "фишек" - свинина по датской технологии, копченая курица на натуральной щепе, новшество, позаимствованное в Европе, - салатный бар, где самому можно выбрать ингредиенты. Также в меню суши, пицца, фаршированная и запеченная курица, шницель, котлеты, наггетсы, тефтели, фирменные колбаски, тушеные овощи, каши, картофельные дольки, плов...

Еще продавцы рекомендуют не проходить мимо хлебобулочных изделий. Здесь пекут хлеб и батоны по старым рецептам на живой закваске, руководитель производства лично курирует этот проект, чтобы сохранить традиции и предоставить покупателям возможность приобретать сдобу только из натуральных ингредиентов, без химии.

Универсам не стоит на месте. В планах модернизация первого этажа.

"Разрабатываем дизайн-проект, сделаем пространство более современным, при этом сохранив уникальные барельефы. Задача непростая. Надеемся, в следующем году минчане и гости столицы смогут по достоинству оценить проведенную работу, - рассказал директор ЗАО "Универсам "Центральный" Андрей Застенский. - Поскольку вблизи нет заведений, где можно бюджетно пообедать, постараемся закрыть эту нишу и предложить покупателям комплексные обеды в упаковке по цене до Br5, сэкономив им время".

Пожелаем универсаму "Центральный" удачи! Здесь всегда рады гостям!