РЕПОРТАЖ: Операции с использованием 3D-модели, или Как кардиохирурги из Ганновера оценили белорусское ноу-хау

Белорусские кардиохирурги с коллегами из Высшей медицинской школы Ганновера сотрудничают не первый год: участвуют в стажировках, конгрессах, обмениваются опытом. Эта немецкая клиника считается одной из лучших университетских клиник в мире, она имеет серьезный опыт по трансплантации легких, комплекса "сердце-легкие". В эти дни специалисты из Германии прибыли в Беларусь, чтобы посетить РНПЦ "Кардиология" и перенять инновационный опыт проведения операций с использованием 3D-модели сердца.

"Мы сотрудничаем с клиникой из Минска многие годы. Недавно узнали о новой технологии, которую коллеги используют для лечения определенных групп больных, - с 3D-моделированием сердца. Нас заинтересовал этот метод, поэтому приехали, чтобы поучиться", - сказал замдиректора по кардиохирургии и трансплантологии Высшей медшколы Ганновера Сергей Чеботарь.

Кардиохирург из Ганновера Сергей Чеботарь, белорусский кардиохирург Владимир Андрущук и кардиохирург из Ганновера Нурбол Колгелдиев.

Подробно об этой технологии БЕЛТА уже писала в прошлом году, когда в РНПЦ были проведены первые операции у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией. Идея использовать 3D-моделирование сердца возникла у кардиохирурга Владимира Андрущука. Сама операция при этой патологии достаточно сложна, большое значение имеет опыт и мастерство хирурга. По большому счету приходится оперировать в условиях ограниченной видимости. Причем берутся за это далеко не во всех мировых центрах. Белорусы придумали использовать при оперативном вмешательстве распечатанную на 3D-принтере модель сердца - точный прототип биологического органа.

При этом заболевании формируется препятствие нормальному оттоку крови, на сердце ложится дополнительная нагрузка. Чтобы нормализовать ситуацию, необходима операция по иссечению гипертрофированной мышечной части. 3D-моделирование позволяет точнее определить, сколько нужно удалить избыточного мышечного участка, чтобы расширить выходной тракт левого желудочка и тем самым увеличить объем выбрасываемой крови.

Схема сердца

Модель сердца

"Метод очень инновационный, потому что позволяет до миллиметра запланировать точный ход операции, чтобы получить идеальный вариант. До сих пор это делалось на глаз. Белорусы сделали большой шаг к индивидуализированной медицине", - отметил Сергей Чеботарь. Кардиохирурги уверены, что этот метод необходимо внедрить и в клинике Ганновера. А для проведения первых операций - пригласить коллег из Беларуси.

По словам кардиохирурга РНПЦ Виталия Одинцова, оперировать пациентов с гипертрофической кардиомиопатией в центре начали в 2008 году. На сегодня таким образом пролечены 129 человек. Это большая цифра, учитывая, что эта патология встречается не так часто: распространенность заболевания в стране соответствует общемировым показателям и составляет около 2 человек на 1 тыс. населения. Что касается операций с применением 3D-модели сердца, белорусские кардиохирурги начали их проводить в 2017 году. Лечение по новой технологии прошли уже около 20 пациентов - у всех отличные результаты.

Белорусский кардиохирург Владимир Андрущук, кардиохирурги из Ганновера Нурбол Колгелдиев и Сергей Чеботарь.

Кардиохирург Владимир Андрущук проводит 3д-моделированную миосептэктомию.

В прошлом году технология применялась в качестве пилотного проекта. С нынешнего года, можно сказать, ее поставили на поток. Закупили 3D-принтер. Поэтому с 2018 года все вмешательства при гипертрофической кардиомиопатии планируется выполнять с использованием 3D-модели сердца. Более того, проведение операций по новой технологии, в принципе, усовершенствовало технику их проведения. Теперь даже без 3D-модели операции могут проходить более радикально: изменилось представление, сколько можно убирать мышечной ткани сердца.

Во время 3D-моделированной миосептэктомии

Методика постоянно совершенствуется, отметил Владимир Андрущук. Если ранее на моделирование уходили сутки, то сейчас около 3 часов. Причем на выходе получается модель с готовыми ориентирами иссечения избыточной ткани миокарда.

Что касается заболевания, оно имеет генетически обусловленный характер. Жалобы могут появиться и в молодости, и в возрасте постарше. Чаще всего появляется одышка при нагрузке. В принципе, это характерно и для других кардиохирургических патологий. Есть и специфические жалобы - головокружения, внезапные потери сознания. "Коварство заболевания в том, что первым и единственным его проявлением может быть внезапная сердечная смерть", - сказал Виталий Одинцов. Однозначно диагностировать гипертрофическую кардиомиопатию можно при выполнении УЗИ сердца. Всем кровным родственникам пациентов, поступающих на лечение в РНПЦ с этой болезнью, рекомендуется пройти обследование.

Кардиохирург Владимир Андрущук

В Беларуси 3D-моделирование в кардиохирургии пока применяется только при лечении гипертрофической кардиомиопатии. Однако специалисты уверены: потенциал у 3D-моделирования очень большой, особенно в детской кардиохирургии, например, при различных врожденных пороках сердца. Также в перспективе использовать технологию можно, в частности, для лечения аневризмы желудочка сердца, дилатационной кардиомиопатии.

Полученные результаты, которые опубликованы в ведущем специализированном европейском журнале, несомненно, достойны мирового признания.

Кардиохирурги из Ганновера Нурбол Колгелдиев и Сергей Чеботарь

Заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ "Кардиология", академик НАН Беларуси Юрий Островский (в центре).

Кардиохирурги из Ганновера наблюдают за операцией, которую проводит заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ "Кардиология", академик НАН Беларуси Юрий Островский.

Что касается в целом медицины, Беларусь на мировой арене смотрится очень достойно, в этом уверен ведущий кардиохирург клиники Ганновера Нурбол Койгелдиев. По числу трансплантаций сердца страна занимает лидирующие позиции. "Такой большой опыт, как у наших коллег из Минска, думаю, будет трудно найти на постсоветском пространстве. Видно, что белорусы используют инновационные методы в кардиохирургии, нам есть чему у них поучиться, а им у нас", - добавил он. В перспективе, возможно, между РНПЦ "Кардиология" и клиникой Ганновера будет заключен договор о сотрудничестве для реализации совместных научных проектов.

Республиканский научно-практический центр "Кардиология"

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-