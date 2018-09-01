Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 сентября 2018, Сб
+18°C
Малооблачно EUR 2.432
USD 2.0839
RUB 3.0618
Главное
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко на линейке в Александрии поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры
Президент
Традиционно торжественно и с цветами: в Беларуси отметили День знаний
Общество
Лукашенко назвал глупостью домыслы о назначении нового правительства "до выборов"
Президент
Зарплаты медиков и педагогов повышаются с 1 сентября
Общество
Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском "Евровидении-2018"
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Хоккеисты СКА победили "Ак Барс" в матче на Кубок открытия нового сезона КХЛ
19:36 Спорт
РЕПОРТАЖ: Вся Грузия за один день
18:59 Культура
В цирке Воронежа упала конструкция, пострадали 4 человека
18:27 В мире
РЕПОРТАЖ: Первые погоны и клятва суворовцев
18:12 Общество
На Москве-реке загорелся теплоход
17:46 В мире
Будущее зависит от тех, кто сегодня сидит за школьными партами - Сенько
17:35 Регионы
Могилевский "Днепр" и минский "Луч" не выявили победителя
17:18 Спорт
Уровень оплаты труда бюджетников напрямую зависит от эффективности работы экономики - Костевич
17:15 Общество
Молодежный парламентаризм является важным ресурсом развития страны - Мясникович
17:12 Регионы
Сергей Корниленко принес победу "Крыльям Советов" над футболистами "Анжи"
16:49 Спорт
После Дней письменности посетителей в книжных магазинах становится больше - главред "Роман-газеты"
16:44 Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: День города в Полоцке
16:43 Регионы
Столичные школьники получили подарки от ГАИ Минска
16:18 Регионы
Для успехов в учебе важны инициатива педагога и упорство школьников - Носкевич
15:57 Регионы
Ясли-сад со Smart-центром построили в Фаниполе
15:46 Регионы
Олимпийские чемпионы провели открытый урок в НОК Беларуси
15:29 Спорт
Факультативы по программированию для учеников вторых классов начнутся с сентября
15:20 Общество
Шорец назвал "Тбилисобу" в Минске уникальным явлением
15:16 Культура
Андрейченко: от уровня интеллектуального капитала зависит будущее страны
15:11 Регионы
Топливо на АЗС в Беларуси с 2 сентября подорожает на 1 копейку
15:00 Экономика
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
День белорусской письменности в Иваново День белорусской письменности в Иваново
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Первые погоны и клятва суворовцев

Общество 01.09.2018 | 18:12

Свои первые погоны сегодня получили 68 первокурсников Минского суворовского военного училища. Они приняли клятву суворовца и приступили к занятиям. Несмотря на праздничную атмосферу, 12-летние мальчишки смотрели на всех уже серьезным, почти взрослым взглядом, а на лицах родителей были слезы гордости за своих сыновей. Корреспонденты БЕЛТА стали участниками этого волнительного события и пообщались с юными суворовцами.

Даниил Ласко сегодня был особенно взволнован. Ему выпала честь зачитать текст клятвы суворовца. Как рассказал Даниил, он приехал из городского поселка Зельва Гродненской области. Мысль поступить в суворовское училище появилась в пятом классе. "Я посмотрел 9 Мая парад, в котором принимали участие суворовцы. Это было так красиво, что мне тоже захотелось стать суворовцем. Всю необходимую информацию нашел в интернете, мне понравилось, что здесь строгая дисциплина. Планирую связать свою жизнь с военным делом, я хочу пойти по стопам своего дяди. Он имеет воинское звание подполковника", - с гордостью рассказывает Даниил.

На вопрос, тяжело ли дается разлука с родителями и отсутствие гаджетов, 12-летний парнишка отвечает без раздумий и по-военному: "Никак нет!" И добавляет, что интернет и телефоны сильно портят зрение.

"Мне в училище очень нравится. Здесь здоровое питание, соблюдается режим дня, подъем всегда в 7.00, отбой в 22.00. У нас очень дружный взвод. Я горд тем, что нам вручили сегодня погоны. Теперь мы на голову выше наших одноклассников", - отмечает суворовец и наконец на его лице проскальзывает улыбка.

Первокурсник Иван Максимишин тоже успел освоиться. "Я приехал из Витебска. Мы тут с 27 августа. В училище у меня появились новые товарищи, новые друзья. По маме немножко скучаю, а вот по интернету нет. Сегодняшний день вообще особенный. Нам вручили погоны", - восхищается подросток.

Семейную династию продолжает Михаил Печуров из Минска. Военное образование получили его дед и отец, который сейчас преподает в суворовском училище. Но, как заявляет нам Михаил, поблажек от отца он не получает. "Мы в училище только 5 дней, но уже стали более собранными. Я всегда мечтал сюда поступить. Мне кажется, такую школу должен пройти каждый настоящий мужчина", - уверен он.

В свою очередь мама суворовца Елена Ивановна отметила, что сын сам принял такое решение, а семья его поддержала. "Он стал более дисциплинированный, какая-то появилась ответственность за свои поступки. Конечно, я за него переживаю, но самое главное, что сыну здесь нравится", - говорит Елена Печурова.

Поступить в суворовское училище не так и просто. Во-первых, сначала нужно пройти медицинскую комиссию, психологический отбор и проверку уровня физической подготовки. И только те, кто успешно проходит все эти испытания, допускаются к сдаче экзаменов. "На момент начала поступления конкурс достигал 7,5 человека на место. После тестирования и медкомиссии он составил 5 человек на место, как и в прежние годы. Что радует, средний балл учащихся по предоставленным школой документам составляет 7,6", - подчеркнул начальник Минского суворовского военного училища Александр Науменко.

Кстати, он сам выпускник суворовского училища. Вспоминая свое 1 сентября, Александр Науменко отметил, что тогда в училище поступали в 15 лет, сейчас же в 12. "Все новое, с одной стороны, пугает, а с другой - сподвигает к новым достижениям. У суворовцев впереди серьезные задачи - адаптироваться к распорядку дня, к тем требованиям, которые предъявляются в рамках обучения и физической подготовки, родителей нет рядом. Я думаю, что педагогический и офицерский коллектив, у которого достаточно серьезный опыт, справится с этой задачей, чтобы каждый ребенок в конечном итоге превратился в подготовленного, воспитанного, всесторонне развитого юношу, который затем продолжит обучение по военной специальности", - отметил начальник училища.

Он добавил, что учеба в суворовском училище - это осознанный выбор 12-летних ребят, которые мечтают связать свою жизнь с военным делом. "Наверное, у каждого из сегодняшних мальчишек, как и у меня в свое время, была какая-то гордость за себя. Выдержав конкурсные испытания, ты чувствуешь себя победителем. А потом начинаешь ощущать себя причастным к Вооруженным Силам, особенно когда первые погоны тебе вручают выпускники училища и почетные гости", - говорит Александр Науменко.

Получить погоны из рук генералов почетно для каждого первокурсника военного училища. Этого момента они всегда ждут с особым волнением и трепетом. Некоторым сегодня выпала честь получить погоны из рук министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова.

Министр отметил, что Минское суворовское военное училище было и остается одним из ведущих учебных заведений страны, которое на протяжении 65 лет выполняет важнейшую задачу по воспитанию настоящих патриотов Отечества. "За время обучения в училище вы получите надежный багаж знаний, обретете отличную физическую форму, познаете истинные ценности суворовского и войскового товарищества. Уверен, что это пригодится вам в будущей жизни", - сказал он.

В стенах суворовского училища путевку в жизнь получило не одно поколение офицеров. "Выпускники проходят службу на высоких должностях в Вооруженных Силах и других силовых структурах страны, трудятся на ответственных государственных постах. Они являются образцом выполнения воинского и гражданского долга, примером высокой культуры, благородства и чести. Сегодня на вас, стоящих в строю, с надеждой и восхищением смотрят родные и близкие, уверенные в том, что вы не только окрепнете физически и получите отличные знания, но и станете настоящими гражданами своей страны, достойными ее защитниками. Именно вам продолжать и приумножать славные традиции суворовского училища", - заявил Андрей Равков.

Он пожелал суворовцам прилежно учиться, смело стремиться к своей мечте и неизменно следовать главному кадетскому принципу "Жизнь - Родине, честь - никому".

Еще одним подарком для суворовцев стало открытие с участием Андрея Равкова реконструированного учебного корпуса. Сегодня там прошли первые занятия.

В ближайшие 5 лет привычным для суворовцев будет ношение военной формы, строгий распорядок дня с командами "подъем!" и "отбой!". Конечно, многие первое время будут скучать по дому, с нетерпением ожидая выходных, но то, что они сделали свой первый правильный выбор - в этом не сомневается никто из сегодняшних 12-летних первокурсников.

Светлана СУХАРКО,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
вооруженные силы, Минск, Равков, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.432 BYN 2.429 BYN 2.434 BYN
USD
2.0839 BYN 2.081 BYN 2.086 BYN
RUB
3.0618 BYN 3.06 BYN 3.065 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

1 сентября: страницы истории
Все видео

Фотоновости

Олимпийские чемпионы провели открытый урок в НОК Беларуси
Все фото

Инфографика

Учебный год 2018/2019 Всего с сентября к занятиям в школах и гимназиях приступят около 1,1 млн учащихся, в том числе 110 тыс. первоклассников.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы
"Учился всегда хорошо, но были и шалости" - классный руководитель Лукашенко рассказала о его школьных годах
Политика
Цуй Цимин и Андрей Дапкюнас. Фото МИД Беларусь и Китай готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне
Беларусь примет участие в Генеральной ассамблее МПА АСЕАН в Сингапуре
Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в сентябре посетит Беларусь
Экономика
Пресс-конференция МАРТ пройдет в БЕЛТА 5 сентября
Топливо на АЗС в Беларуси с 2 сентября подорожает на 1 копейку
Шесть новых проектов дополнили перечень важнейших инновационных производств
Происшествия
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома Трое детей пострадали из-за пьяного водителя в Дзержинском районе
Мужчина в Гомельском районе получил серьезные ожоги во время рыбалки под ЛЭП
Милиция задержала 18 человек за распитие спиртного на набережной вблизи Зыбицкой
Регионы
Михаил Мясникович Развитию системы образования и повышению статуса педагогов уделяется особое внимание - Мясникович
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, "Тбилисоба" и "Вулiца Ежа"
Будущее зависит от тех, кто сегодня сидит за школьными партами - Сенько
Спорт
Александр Богданович, Антон Кушнир, Дарья Домрачева с минскими школьниками Олимпийские чемпионы провели открытый урок в НОК Беларуси
Хоккеисты СКА победили "Ак Барс" в матче на Кубок открытия нового сезона КХЛ
Могилевский "Днепр" и минский "Луч" не выявили победителя
Технологии
Фото из архива Первый в Гомельской области районный STEM-центр открылся в Лельчицах
Белорусская федерация киберспорта открывает новый сезон Dota 2
Apple презентует новые iPhone 12 сентября
Культура
Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском "Евровидении-2018"
РЕПОРТАЖ: Вся Грузия за один день
После Дней письменности посетителей в книжных магазинах становится больше - главред "Роман-газеты"
В мире
Скриншот из видео The Independent Два автобуса и фура столкнулись в Индии: 7 погибших и 50 пострадавших
В цирке Воронежа упала конструкция, пострадали 4 человека
На Москве-реке загорелся теплоход
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на сентябрь 2018 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября
В Бразилии нашли останки первобытного человека доисторической эпохи
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия