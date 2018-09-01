РЕПОРТАЖ: Первые погоны и клятва суворовцев

Свои первые погоны сегодня получили 68 первокурсников Минского суворовского военного училища. Они приняли клятву суворовца и приступили к занятиям. Несмотря на праздничную атмосферу, 12-летние мальчишки смотрели на всех уже серьезным, почти взрослым взглядом, а на лицах родителей были слезы гордости за своих сыновей. Корреспонденты БЕЛТА стали участниками этого волнительного события и пообщались с юными суворовцами.

Даниил Ласко сегодня был особенно взволнован. Ему выпала честь зачитать текст клятвы суворовца. Как рассказал Даниил, он приехал из городского поселка Зельва Гродненской области. Мысль поступить в суворовское училище появилась в пятом классе. "Я посмотрел 9 Мая парад, в котором принимали участие суворовцы. Это было так красиво, что мне тоже захотелось стать суворовцем. Всю необходимую информацию нашел в интернете, мне понравилось, что здесь строгая дисциплина. Планирую связать свою жизнь с военным делом, я хочу пойти по стопам своего дяди. Он имеет воинское звание подполковника", - с гордостью рассказывает Даниил.

На вопрос, тяжело ли дается разлука с родителями и отсутствие гаджетов, 12-летний парнишка отвечает без раздумий и по-военному: "Никак нет!" И добавляет, что интернет и телефоны сильно портят зрение.

"Мне в училище очень нравится. Здесь здоровое питание, соблюдается режим дня, подъем всегда в 7.00, отбой в 22.00. У нас очень дружный взвод. Я горд тем, что нам вручили сегодня погоны. Теперь мы на голову выше наших одноклассников", - отмечает суворовец и наконец на его лице проскальзывает улыбка.

Первокурсник Иван Максимишин тоже успел освоиться. "Я приехал из Витебска. Мы тут с 27 августа. В училище у меня появились новые товарищи, новые друзья. По маме немножко скучаю, а вот по интернету нет. Сегодняшний день вообще особенный. Нам вручили погоны", - восхищается подросток.

Семейную династию продолжает Михаил Печуров из Минска. Военное образование получили его дед и отец, который сейчас преподает в суворовском училище. Но, как заявляет нам Михаил, поблажек от отца он не получает. "Мы в училище только 5 дней, но уже стали более собранными. Я всегда мечтал сюда поступить. Мне кажется, такую школу должен пройти каждый настоящий мужчина", - уверен он.

В свою очередь мама суворовца Елена Ивановна отметила, что сын сам принял такое решение, а семья его поддержала. "Он стал более дисциплинированный, какая-то появилась ответственность за свои поступки. Конечно, я за него переживаю, но самое главное, что сыну здесь нравится", - говорит Елена Печурова.

Поступить в суворовское училище не так и просто. Во-первых, сначала нужно пройти медицинскую комиссию, психологический отбор и проверку уровня физической подготовки. И только те, кто успешно проходит все эти испытания, допускаются к сдаче экзаменов. "На момент начала поступления конкурс достигал 7,5 человека на место. После тестирования и медкомиссии он составил 5 человек на место, как и в прежние годы. Что радует, средний балл учащихся по предоставленным школой документам составляет 7,6", - подчеркнул начальник Минского суворовского военного училища Александр Науменко.

Кстати, он сам выпускник суворовского училища. Вспоминая свое 1 сентября, Александр Науменко отметил, что тогда в училище поступали в 15 лет, сейчас же в 12. "Все новое, с одной стороны, пугает, а с другой - сподвигает к новым достижениям. У суворовцев впереди серьезные задачи - адаптироваться к распорядку дня, к тем требованиям, которые предъявляются в рамках обучения и физической подготовки, родителей нет рядом. Я думаю, что педагогический и офицерский коллектив, у которого достаточно серьезный опыт, справится с этой задачей, чтобы каждый ребенок в конечном итоге превратился в подготовленного, воспитанного, всесторонне развитого юношу, который затем продолжит обучение по военной специальности", - отметил начальник училища.

Он добавил, что учеба в суворовском училище - это осознанный выбор 12-летних ребят, которые мечтают связать свою жизнь с военным делом. "Наверное, у каждого из сегодняшних мальчишек, как и у меня в свое время, была какая-то гордость за себя. Выдержав конкурсные испытания, ты чувствуешь себя победителем. А потом начинаешь ощущать себя причастным к Вооруженным Силам, особенно когда первые погоны тебе вручают выпускники училища и почетные гости", - говорит Александр Науменко.

Получить погоны из рук генералов почетно для каждого первокурсника военного училища. Этого момента они всегда ждут с особым волнением и трепетом. Некоторым сегодня выпала честь получить погоны из рук министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова.

Министр отметил, что Минское суворовское военное училище было и остается одним из ведущих учебных заведений страны, которое на протяжении 65 лет выполняет важнейшую задачу по воспитанию настоящих патриотов Отечества. "За время обучения в училище вы получите надежный багаж знаний, обретете отличную физическую форму, познаете истинные ценности суворовского и войскового товарищества. Уверен, что это пригодится вам в будущей жизни", - сказал он.

В стенах суворовского училища путевку в жизнь получило не одно поколение офицеров. "Выпускники проходят службу на высоких должностях в Вооруженных Силах и других силовых структурах страны, трудятся на ответственных государственных постах. Они являются образцом выполнения воинского и гражданского долга, примером высокой культуры, благородства и чести. Сегодня на вас, стоящих в строю, с надеждой и восхищением смотрят родные и близкие, уверенные в том, что вы не только окрепнете физически и получите отличные знания, но и станете настоящими гражданами своей страны, достойными ее защитниками. Именно вам продолжать и приумножать славные традиции суворовского училища", - заявил Андрей Равков.

Он пожелал суворовцам прилежно учиться, смело стремиться к своей мечте и неизменно следовать главному кадетскому принципу "Жизнь - Родине, честь - никому".

Еще одним подарком для суворовцев стало открытие с участием Андрея Равкова реконструированного учебного корпуса. Сегодня там прошли первые занятия.

В ближайшие 5 лет привычным для суворовцев будет ношение военной формы, строгий распорядок дня с командами "подъем!" и "отбой!". Конечно, многие первое время будут скучать по дому, с нетерпением ожидая выходных, но то, что они сделали свой первый правильный выбор - в этом не сомневается никто из сегодняшних 12-летних первокурсников.

Светлана СУХАРКО,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-