РЕПОРТАЖ: Присяга в войсках, или Как закончился первый период службы в ОУЦ

В 72-м объединенном учебном центре утром 16 июня было людно, на КПП не то что машинам, людям пройти было сложно. В этот день центр принял около 5 тыс. человек - родственников и друзей нового пополнения солдат-срочников. Корреспонденты БЕЛТА поприсутствовали на торжественном мероприятии и узнали, каково это пойти служить в армию в год 100-летия Вооруженных Сил Беларуси.

Среди гостей центра в этот день была Ирина Ковшова - блокадница, награждена медалью за оборону Ленинграда. Ирина Павловна приехала к внуку на присягу. "Скоро он станет командиром танка. Я очень горда за него. У нас в семье все связаны с военным делом: деды и прадеды воевали, мой сын служил, вот теперь и внук в армии. Это наша семейная радость. Мы сегодня всей большой семьей, даже с правнуками приехали сюда, чтобы поддержать нашего мальчика", - поясняет Ирина Ковшова.

Никите Ковшову 24 года, он минчанин, окончил БНТУ по специальности "инженер машиностроения". "Я в армии месяц, уже успел пройти курс молодого бойца, пострелять из оружия. Впечатлений много - для меня открылся новый насыщенный и интересный мир. Каждый уважающий себя мужчина, гражданин своей страны должен отдать долг Родине, должен послужить своей стране", - считает солдат.

Мама с папой активно поддерживают сына, хотя признаются, что скучать по нему стали уже в день отправки в войска. "Сегодня я испытываю огромное чувство гордости за сына. Я в него всегда верила. И вот сегодня мы стоим здесь и слушаем, как наш мальчик приносит клятву на верность Отечеству, обязуется защищать мир и покой родной страны. Я уверена, он отслужит и вернется к нам настоящим мужчиной, а мы будем ждать его", - держа сына за руку, рассказывает Татьяна Ковшова.

"В нашей семье на одного защитника стало больше, - добавляет отец семейства Ковшовых Юрий Владимирович. - Хорошо, когда мужчина отслужил, получил военную специальность и готов к защите и обороне своей Отчизны. Этому нас учит история, это подтверждает наш Президент".

Более 1,5 тыс. солдат-срочников в этот день принесли военную присягу на плацу 72-го объединенного учебного центра. Так закончился их первый период службы в армии. Впереди учеба по своей военной специальности. Как рассказал заместитель начальника 72-го ОУЦ по идеологической работе полковник Олег Копыл, весь личный состав остается в подразделениях центра для обучения. "С этого года принято решение, чтобы личный состав оставался в тех же ротах, в которые прибыл. Здесь же они будут получать свои специальности. Благодаря нововведению ребятам будет легче адаптироваться в подразделениях, они быстрее привыкнут к армейской жизни", - проинформировал он.

В каждой школе учебного центра свои сроки обучения. В среднем через 4-5 месяцев солдаты будут готовы убывать в воинские части Беларуси для прохождения службы по специальности. "В учебном центре созданы все условия для нормального прохождения службы, обучения, а также жизни и быта солдат-срочников. Введены в строй новые казармы, одна из них обеспечена системой видеонаблюдения, в скором времени визуальным контролем будут обеспечены остальные казармы, открывается новая столовая, заканчиваются ремонты клубов. Городок процветает и благоприятствует тому, чтобы военнослужащие, которые прибыли к нам на обучение, полноценно закончили учебу", - отметил полковник.

Убедиться в этом родители нового пополнения сегодня смогли лично. Сделать это можно также в каждое воскресение месяца - с 13.00 до 18.00 родители могут навещать своих служащих сыновей. А если предупредить командование заранее, можно получить для сына дневное увольнение и выбраться в город. "Сегодня до начала мероприятия у нас прошли встречи родителей с командованием воинских частей. Родственники ребят познакомились с командирами, получили контактные телефоны, в любой момент родители могут обратиться по ним как непосредственно к командирам, так и к психологам с любыми вопросами. Все контакты также вывешены у нас на досках информации в каждой роте. Любой военнослужащий может лично обратиться к нам, либо дать этот номер телефона родителям. В центре у всех военнослужащих при себе имеются мобильные телефоны, в любой момент они могут ими воспользоваться", - уточнил Олег Копыл.

Закончилось мероприятие принятия присяги торжественным парадом, благословением священнослужителей и долгожданным суточным увольнением. Никиту Ковшова в машине ждал любимый тортик, приготовленный заботливой бабушкой-блокадницей. Через 24 часа его будут ждать в подразделении, а пока впереди беззаботный вечер в кругу любимых родственников.

Светлана Пекарь,

Фото Рамиля Насибулина,

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