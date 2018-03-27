РЕПОРТАЖ с выставки "Здравоохранение Беларуси": томограф, искусственная кожа и чемоданчики для врачей общей практики

В Минске сегодня открылась международная выставка "Здравоохранение Беларуси-2018". Свою продукцию и технологии демонстрируют более 240 экспонентов из 17 стран. Особый интерес у посетителей вызвали разработки белорусской медицинской и фармацевтической промышленности. Корреспонденты БЕЛТА посетили выставочные стенды и ознакомились с новинками.

Гвоздем нынешней выставки по праву стал первый белорусский томограф. Его разработкой занималась белорусская компания, которая обладает достаточными компетенциями в области рентгеновской техники, - "Адани". По словам менеджера продукта Елизаветы Дрозд, наш томограф ни в чем не уступает зарубежным аналогам. В то же время цена будет гораздо ниже. На данный момент проходит процедура регистрации томографа в Беларуси. После этого "Адани" сможет официально представлять продукт на отечественном рынке. Чтобы повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи в регионах, в первую очередь обещают оснащать такими томографами районные больницы. Интерес к этой разработке, как ожидается, проявят и частные клиники. Что касается поставок за рубеж, в качестве возможных рынков рассматриваются страны СНГ.

Не меньший интерес вызвал стенд Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Ученые занимаются разработками в области клеточных технологий. На выставке представлен клеточный продукт в виде суспензии - во флаконе. При лечении тех или иных заболеваний клетки вводят в определенные ткани человека. "Особый интерес на данный момент представляет решение задачи по приданию клеткам кожи некой структуры, которая способна была бы закрыть имеющийся дефект", - сказал заместитель директора института Владимир Крицкий. Эта задача учеными успешно решается - они разработали новый биомедицинский клеточный продукт на основе фибробластов кожи человека, проще говоря, искусственную кожу. "Это и есть биоэквивалент кожи. Зафиксировав эти клетки на более плотном носителе, на какой-то подложке, можно расположить их в том месте, где необходимо закрыть площадь поражения", - отметил он. Искусственная кожа ассимилируется с окружающими тканями, внедряется и тем самым спасает человека, который, например, сильно пострадал от ожогов.

Чтобы эта методика получила широкое распространение в практическом здравоохранении, нужно пройти ряд процедур. Уже завершены доклинические исследования. Клинические испытания продлятся еще примерно два года: важно оценить отдаленные результаты такого лечения. Спешка в этом деле недопустима. Кроме того, ведется подготовка документации к регистрации биомедицинского продукта, а это также достаточно длительный процесс, добавил старший научный сотрудник института Сергей Пинчук. Только после этого, в случае успешности всех этапов, искусственную кожу можно будет использовать в любой больнице, где есть условия для выполнения такой процедуры.

В целом такое направление, как создание биомедицинских клеточных продуктов (продуктов, полученных из собственных клеток для лечения ряда заболеваний пациента), бурно развивается во всем мире. Прежде всего ученые уделяют внимание поиску методов лечения болезней, которые трудно поддаются лечению традиционными способами. Это касается рассеянного склероза, лекарственно устойчивого туберкулеза, трофических язв, хронических ран, заболеваний ишемического характера и др.

На выставке широко представлена линейка симуляционного оборудования белорусско-российского производства. Возле одного из таких манекенов, который предназначен для обучения лапароскопическим операциям, мы застали студента 6-го курса лечебного факультета хирургического профиля БГМУ Игоря Гусака. Он пояснил, что манекен используется для обучения студентов хирургических и гинекологических специальностей простейшим лапароскопическим манипуляциям, а также базовым оперативным вмешательствам на органах брюшной полости малого таза и органах грудной полости. Обучение на таких симуляторах помогает привыкнуть к лапароскопической аппаратуре, развивает необходимые навыки, повышает хирургическую технику. "Такое оборудование - очень большая помощь для хирургов, которые планируют заниматься лапароскопической деятельностью. Очень здорово, что у нас такая техника доступна на уровне университета", - добавила студентка 6-го курса этого же вуза Любовь Лабецкая.

Кроме того, впервые на выставке представлены два варианта сумок-укладок врача общей практики - для работы в городской поликлинике и в сельской местности. Переобучение терапевтов на врачей общей практики - новое веяние в белорусской медицине. Как пояснила ассистент кафедры поликлинической терапии БГМУ Елена Алексеева, у врачей общей практики более широкие полномочия и возможности. Они могут проверить и остроту зрения пациента, и внутриглазное давление, и провести отоскопию, исследовать функцию внешнего дыхания. Соответственно их оснащение должно быть другим. Сегодня учреждения здравоохранения сами формируют укладки в соответствии с утвержденным списком необходимого оборудования и медпрепаратов. В перспективе, возможно, будут реализовываться эти специальные чемоданчики в готовом виде.

В выставочных павильонах представлены отечественные разработки медицинских изделий, необходимых при оказании медицинской помощи пациентам на всех этапах: операционные светильники, столы, консоли, мониторы, наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, стол для родовспоможения, персональный компьютер с программой электронного здравоохранения и др.

Выставка "Здравоохранение Беларуси" продлится по 30 марта. Проходит она в Футбольном манеже (просп.Победителей, 20/2). Организатором выступает Министерство здравоохранения совместно с ЗАО "Техника и коммуникации".

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

ФОТО Николая ПЕТРОВА,

БЕЛТА.-0-