РЕПОРТАЖ: Счастье материнства в шестикратном размере

Несмолкаемый гул детских голосов, кладезь забавных историй, постоянные сюрпризы и гордость за каждое достижение - прелести материнства сходу может назвать любая мама. И чем больше ребятишек, тем больше счастья. Иначе как объяснить ежегодный рост доли детей, родившихся третьими, четвертыми? Только в столице сегодня насчитывается более 14 тыс. многодетных семей. А тех, кто может похвастаться шестью детьми, - 86. Корреспонденты БЕЛТА решили отправиться в гости к одной из таких семей, чтобы из первых уст узнать, каково это - быть ее частью.

Марина Пронина только что забрала двух младшеньких из детского сада №115. Наше внезапное появление нарушает спокойствие малышей: трехлетняя Маша смущенно прячется за мамой, двухлетний Илья бросает игру и хватает Марину за руку. Но уже через несколько минут мальчик улыбается и радостно нас приветствует. А вот маленькая леди непреклонна: осторожно выглядывая из-за спины брата, Маша не спешит выказывать радушие. "Все в порядке, не обращайте внимания, она у нас своенравная", - успокаивает нас Марина и приглашает прогуляться до ее дома.

По дороге она признается: всегда мечтала о детях. Первыми родились две девочки - Настя и Ксюша. Однако Марина и ее муж Дмитрий хотели еще и сына - так появился Вадим. Когда ему исполнилось полтора года, было решено подарить подрастающему мужчине братика. А родилась Вероника… Спустя два года семейная пара еще раз попытала счастья в рождении мальчика - так появилась на свет Маша. А через девять месяцев супруги снова загорелись желанием родить сына - и появился Илья. "Теперь мы иногда шутим, что, родись Илья сразу после Вадима, двух наших младших девочек могло бы и не быть. А так у нас большая крепкая семья с шестью прекрасными детьми, каждый из которых горячо любим", - говорит мама.

За разговором мы и не заметили, как пришли к квартире многодетной семьи. Здесь нас ждут 6-летняя Вероника, 9-летний Вадим и 15-летняя Ксюша. Они радостно встречают малышей и помогают маме их раздеть. Ненадолго воцаряется хаос: кто-то бежит переодеваться, кто-то - на кухню перекусить. После небольшой неразберихи все приходят в гостиную. В квартире собрались все дети Марины, за исключением самой старшей дочки - 21-летней Насти. Девушка вышла замуж и сейчас живет в Польше.

Наш разговор время от времени прерывают замечания и вопросы ребятишек, а Вадим складывает вещи на тренировку. Наблюдая за его сборами, Марина рассуждает: родители обязательно должны помогать ребенку развиваться в меру своих сил и возможностей. "Когда родилась Настя, я была совсем молодой. Поэтому у меня хватало сил, рвения и желания возить девочку на занятия в различных спортивных секциях, на уроки английского, в танцевальный кружок и в модельное агентство. Но по мере рождения детей оставалось все меньше сил на это. Теперь у нас установлено правило: дополнительные занятия посещают те дети, которые могут добраться до места их проведения самостоятельно", - говорит она.

Вадим занимается баскетболом и плаванием, Вероника изучает английский. "А в будущем пойду на гимнастику", - добавляет девочка, усаживаясь рядом с нами. Тут же она ставит на стол коробку с резиночками и начинает плести браслеты.

Глядя на проворные движения маленьких рук дочери, Марина замечает: начальный школьный возраст - самый приятный и легкий для родителей. Дети сами себе находят занятия и организуют игры, в то время как малыши еще капризничают, а подростки уже бунтуют.

Однако 15-летняя Ксюша - правая рука мамы, часть домашних обязанностей берет на себя. Младшие дети не остаются в стороне: они убирают свои вещи и игрушки, а если "нахлынет", то могут и всю квартиру пропылесосить. Конечно, порой им нужно напоминать об уборке, но это нормально: у всех по-разному формируется привычка к чистоте.

Родители учат детей не обижать и любить друг друга, делиться с младшими. А скандалить, ругаться и драться в семье запрещено. В это время, словно в доказательство маминых слов, Вероника берет печенье себе и двум младшим детям - и все трое дружно отправляются смотреть мультфильм. А своенравная Маша наконец-то привыкает к гостям и начинает улыбаться.

Совместный просмотр мультфильма или настольная игра - наиболее частые для семьи Прониных варианты досуга. Конечно, в теплое время года они много гуляют на природе - в этом году все лето ребята провели у бабушки на Цне. С началом школьных будней становится тяжело собрать всех вместе, поэтому семейные прогулки случаются реже. Да и по финансам не всегда удается позволить себе активный отдых: очень много уходит на продукты питания - только молока дети могут за один вечер выпить 6 л.

Приготовить еду, убрать в квартире, при этом присматривая за каждым из малышей, - задача не из простых. После нескольких дней или недель такой нагрузки любой человек нуждается в отдыхе. В этом многодетной маме помогают близкие. В выходные малышей забирают к себе бабушки. А если у них не получается, то снова выручает Ксюша, которая соглашается посидеть с детьми пару часов. Свой редкий совместный досуг супруги проводят обычно дома за вкусным ужином. "Наслаждаемся тишиной", - смеется Марина.

Отдохнуть и перезагрузиться ей помогает и любимое хобби - мама шестерых детей увлекается созданием муссовых тортов. Специального образования женщина не получала - постигала ремесло по видео в интернете и онлайн-курсам. Практикуется уже около двух лет, хотя говорит: никогда бы не подумала, что начнет - обычные бисквитные торты никогда не удавались. К увлечению подтолкнуло желание сэкономить - торт для большой семьи на заказ обходится дорого, сделать самому куда выгоднее. Вдохновили и первые победы: после того, как Марина выложила в интернет несколько фотографий своих десертов, к ней с заказами сразу обратились знакомые и друзья.

Нам повезло увидеть работу мастерицы вживую. Десерт впечатляет: выглядит очень нежно и ювелирно.

Марина энергичная и решительная, но не скрывает: иногда возникает страх. "Воспитание - это очень большая ответственность. Хочется обеспечить детей самой вкусной едой и самыми лучшими вещами, дать им качественное образование, научить каждого всему самому необходимому и воспитать достойных, хороших людей. Но иногда накрывает паника: хватит ли сил и ресурсов, удастся ли?", - признается она.

Однако все горести меркнут по сравнению с тем, какое счастье дарит материнство. Особенно многодетной маме. С рождением каждого ребенка, говорит женщина, открываешь в себе безграничный запас любви и нежности. Малыши учат родителей смирению и терпению: ты и не подозревал, что можешь столько вынести, что окажешься настолько сильным человеком. А старшие дети учат говорить о любви: им нужна поддержка и четкое осознание того, что родители рядом и всегда готовы поддержать.

В это время домой с работы возвращается Дмитрий. Он радостно хватает в охапку Веронику и садится на диван к самым маленьким домочадцам.

"Я получаю удовольствие от того, что вижу становление и рост шести замечательных детей. Каждый из них обладает глубоким внутренним миром, каждый со своими талантами и уникальными чертами характера. Самое главное - это эмоции, которые мы ежедневно получаем от них. Все плохое быстро забывается, а к проблемам и заботам начинаешь относиться как к небольшим временным трудностям", - подытоживает Марина.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-