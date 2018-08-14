РЕПОРТАЖ: Собираем ребенка в школу: цена вопроса и времени родителей

До нового учебного года остается не так много времени. Как правило, за лето дети прилично вытягиваются и им приходится обновлять практически весь гардероб. Легко ли собрать ребенка в школу - морально и материально? Корреспонденты БЕЛТА вместе с экспертами и родителями оценили модели школьной формы этого года, а также заглянули в примерочные, чтобы узнать мнение самих учащихся.

Синий костюм для мальчиков с белой сорочкой, стандартное строгое коричневое платье, белый фартук и банты для девочек. Так приходили учащиеся на торжественную линейку в День знаний в советское время - большого выбора в магазинах не было. Сегодняшним школьникам можно позавидовать: в продаже представлено более 500 моделей одежды делового стиля. От ассортимента разбегаются глаза. Кроме того, в концерне "Беллегпром" уверяют, что все коллекции отличают не только элегантность, комфорт и многофункциональность, но прежде всего экологичность. Что ж, проверим это на практике.

Свой рейд мы начали с фирменного магазина концерна Vopratka ТД "Легпром" по ул. Романовская Слобода 1. Наш первый эксперт - начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна "Беллегпром" Светлана Кахро. "Ассортимент деловой одежды для учащихся представлен широкий, он обновлен практически на 80%. Из 500 моделей этого года 350 совершенно новые, 150 из прошлой коллекции, они пользовались большой популярностью у родителей и выпущены повторно, - рассказывает специалист. - Самое главное, чтобы ребенку было удобно и комфортно, ведь он долгое время проводит в школе. Поэтому производители активно используют трикотажные полотна, хлопкосодержащие ткани, с вложением натуральных волокон. Вся наша продукция соответствует техническим регламентам Таможенного союза. Разработан и новый госстандарт одежды для школьников, по которому наши предприятия уже работают с 1 марта".

Глядя на модели делового стиля, обращаю внимание на цветовую гамму - насыщенную, но не очень яркую. Поймав мой взгляд, Светлана Кахро уточняет, что наибольшим спросом пользуются именно спокойные цвета. Модели поярче тоже есть в продаже, но уже не в таком количестве.

Работа над созданием новых коллекций начинается еще с начала года. Дизайнеры обязательно учитывают мнение покупателей, а демонстрация новых моделей проходит с участием представителей системы образования. К слову, производители достаточно тесно сотрудничают с учебными заведениями и готовы в любой момент отшить заказ деловой формы для определенной школы. Иногда предприятия кооперируются: кто-то шьет блузки и джемперы, а кто-то юбки и брюки. В итоге получается модный и стильный комплект.

Подобрать одежду ребенку по всем параметрам для многих родителей порой проблематично. Именно поэтому для мальчишек все больше появляется в продаже брюк с поясом на резинке. Кроме того, практически все магазины готовы разукомплектовать любой костюм для нестандартного ребенка. ОАО "Коминтерн" в помощь учащимся отшивает даже индивидуальные заказы. Так, недавно предприятие отшило костюм для школьника ростом 2 метра.

Для девочек же акцент сделан на возможности комбинировать одежду. Блузки, жакеты, блейзеры, пуловеры. Выбор огромный и скомпоновать можно любую школьную форму. А чтобы джемпер не казался грустным, используются всевозможные вышивки, принты, полотно с металлизированной нитью.

Теперь самое главное - цена вопроса. Светлана Кахро уверяет, что цены на школьный ассортимент демократичные и фактически остались на уровне 2017 года. "Собрать комплект одежды для школьника младших классов, включающий пиджак, брюки, сорочку для мальчика и жакет, брюки, блузку для девочки, можно за Br100-150, для старшеклассника - от Br200 и выше. Здесь все напрямую зависит от желания учащегося и родителей", - добавляет она. К слову, в фирменных магазинах и секциях предприятий "Беллегпрома" цена будет на 20% ниже, чем в других магазинах города.

А теперь посмотрим, что выбирают родители и школьники. Екатерина Гракова пришла сегодня в магазин одна. Говорит, что хотя ее сын Михаил готовится пойти первый раз в школу, в магазин его не вытащить. Приходится самой выбирать модели и примерять дома. Мама уже отложила несколько костюмов. Цена в Br50-60 устраивает Екатерину. "В идеале я хочу собрать костюм, да и сын после детского сада хочет выглядеть нарядно и красиво. Уже купили белую сорочку и галстук. Кстати, продавцы хорошо консультируют и помогают собрать комплект. Сын у меня худенький, и костюм подобрать непросто. Но купить брюки, сорочку, джемпер достаточно легко", - отмечает покупательница.

Илья Романович пришел в магазин со своей бабушкой Зоей Михайловной. Он идет в третий класс и честно признается, что в школу его пока не тянет. На каникулах мальчик активно отдыхает с дедушкой, ходит на рыбалку и гуляет в парке. "Учусь я хорошо, лучше всех читаю и считаю. За лето я уже решил по математике примеров 400", - нахваливает себя Илья. Бабушка добавляет, что за внука на школьных собраниях краснеть не приходится. Илье уже купили несколько рубашек и обувь, сегодня бабушка планирует купить внуку брюки и присматривает джемпер.

При разработке одежды для школьников предприятия в первую очередь руководствуются принципом удобства. Так, к примеру, для первоклашек все чаще можно увидеть обувь без шнурков и сложных застежек. В одежде те же подходы. Пресс-секретарь концерна "Беллегпром" Наталья Кравцова обращает наше внимание на сарафаны жодинского ОАО "Світанак".

"Одежда без застежек, силуэт свободный, такая модель будет гармонично смотреться на девочках разных комплекций. Ткань хлопкосодержащая, не будет мяться. Сюда подойдет любая блуза по фактуре. Такой сарафан стоит Br25, а костюм можно приобрести за Br33. Это очень демократично, ведь в составе 64% хлопка. Плюс трикотажные полотна очень удобные в эксплуатации, они не сковывают движения детей. Кроме того, в последнее время очень много выпускается беcшовных моделей", - рассказывает Наталья Кравцова.

Существенно больше маленьких покупателей и родителей в торговом доме "На Немиге". Заняты все примерочные. Светлана Гончарова собирает сына Алексея в пятый класс, они выбирают брючный костюм. "Для меня главное - качество, чтобы ткань была гигроскопичной, чтобы ребенок в ней не потел. Нам приглянулись брюки, по составу они более чем наполовину состоят из натуральных волокон. А еще их удобно регулировать. Ассортимент в магазине неплохой, при желании можно выбрать модель на любой кошелек и вкус. Цены не кусаются", - делится впечатлениями Светлана Гончарова.

Проходит не больше пяти минут, а Алексей уже красуется в примерочной в модном костюме. "Цена Br138, но у нас есть дисконтная карта со скидкой 7%. А в четверг-пятницу вообще будет скидка 25% по дисконту, это существенная экономия. Отложим костюм и купим его в конце недели", - улыбается покупательница.

Елизавета Новик с мамой Еленой и двоюродной сестричкой Лейлой активно примеряют платья и сарафаны. Лиза хочет быть на линейке самой красивой и нарядной. На девочке стильный сарафан компании ОДО "Панда" с изящным бантом и кружевами. "Мне нравится одежда этой фирмы, фасоны оригинальные, носится очень хорошо. Мы уже купили повседневную одежду, теперь ищем что-нибудь нарядное. Сарафан очень стильный и модный. Для меня главное, чтобы ребенку было удобно самому переодеваться и застежки не были слишком сложными", - отмечает Елена Новик.

Сарафан действительно красивый, отмечаю про себя и пытаюсь разглядеть его в торговом зале, чтобы узнать цену. Найти его оказалось не так сложно - сарафаны предприятия "Панда" сразу бросаются в глаза. Цена - Br58, состав хороший - 95% хлопка, съемный воротничок и манжеты. Модели дизайнеры обыгрывают мелкими деталями, что придает изделию нарядный вид. В среднем сарафаны для девочек стоят от Br30 до Br60, гольфики не больше Br15, блузы Br30-50.

Анна Агеенко приехала в Минск из Бреста. В руках у нее несколько пар брюк. Сын Марк идет в третий класс, ему уже купили пять сорочек, а вот выбрать брюки для худенького и высокого мальчика задача не из простых. Что касается цен, то здесь они достаточно приемлемые. Брюки для ученика младшего класса в среднем стоят около Br30, для старшеклассника - около Br40.

Как видим, ассортимент деловой одежды для школьников богатый и разнообразный. Специалисты утверждают, что даже самый придирчивый покупатель найдет модель, которая устроит его и по цене, и по качеству. Правда, рекомендуют не затягивать до последнего дня. Сейчас хороший выбор размеров и фасонов и не такой большой наплыв родителей с детьми, а в последние дни августа в магазинах будет не протолкнуться. Кроме того, можно оставить заявку в магазине и заказать конкретную модель своего размера, но при этом нужно учесть, что подождать придется неделю, а то и больше.

Собрать ребенка в школу - нелегкая задача. Любой маме хочется, чтобы ее ребенок был самый модный и стильный. Поэтому приходится примерять не одну и не две модели. Продавцы, в свою очередь, всегда готовы помочь. При желании прямо в магазине за Br2-3 можно подогнать понравившуюся модель под размер ребенка. Или отложить костюм, чтобы вновь вернуться и, как говорится, взглянуть на своего школьника в обновке свежим взглядом.

Предприятия "Беллегпрома" приятно удивили нас своим ассортиментом и новыми моделями. Причем достаточно широко они представлены во всех крупных торговых объектах столицы. Родителям и школьникам остается только примерить понравившиеся модели и определиться с выбором. А торговля обещает порадовать в августе покупателей Днями скидок.

Светлана СУХАРКО,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

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