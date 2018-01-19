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РЕПОРТАЖ: Столовая вуза: что почем в меню студента

Общество 19.01.2018 | 11:53

Студенческие годы многим вспоминаются не только лекциями, общежитиями, тусовками и прочими событиями, в которых проявлялась изобретательность молодого ума. Еще помнятся большие сумки и посылки от родителей с килограммами картошки, сала, закаток и солений, ибо так уж сложилось, что студент и чувство голода - два неразделимых понятия. Причем не всегда причиной становится ограниченность в средствах. Зачастую за учебой и делами просто не хватает времени на еду. У некоторых привычка перекусов булочками сохраняется, подтачивая здоровье уже во время трудовых будней. А значит, культуру правильного питания нужно начинать формировать в молодости, и для этого учащимся необходимо создавать соответствующие условия. Неудивительно, что тема студенческих столовых (впрочем, как и столовых предприятий и организаций) сегодня в Беларуси приобретает такую актуальность. Корреспонденты БЕЛТА вспомнили молодость и проверили - вкусно и дорого ли питаться в вузах и на предприятиях в регионах.

Домашняя выпечка и ланч-боксы

Столовая главного корпуса Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы по улице Ожешко пользуется популярностью не только у студентов и сотрудников университета. В обеденный час-пик выстраиваются очереди из желающих полноценно поесть: здесь и милиционеры, и чиновники, и работники близлежащих офисов. Обслуживают быстро, "пробок" нет, но и пусто в столовой не бывает. Постоянные посетители говорят, что покушать здесь можно сытно и недорого, мол, все организовано так, как и должно быть в студенческой столовой.

Найти по запаху столовую проблематично. Это раньше подобные заведения выдавали себя ароматом приготовленной пищи, порой таким сильным, что им пропитывалась даже одежда посетителей. Пару лет назад университет вложил в реконструкцию столовой более Br800 тыс.: заменили все оборудование, в том числе кухонное, холодильное и вентиляционное, полностью обновили интерьер, превратив столовую с кафетерием в подобие уютной студенческой кафешки. Стильно, чисто, молодежно.

Впрочем, один из постоянных посетителей Евгений, работающий неподалеку, посетовал, что теперь в верхней одежде внутрь не пускают. Приходится делать лишние, по его словам, маневры и посещать гардероб. Он расположен у самого входа в университетский корпус, по пути в столовую с улицы, поэтому именно у гардеробщиц можно расспросить, как и куда идти.

К нашему приходу очередей в столовой нет. Объяснимо: до обеденного времени - около часа, плюс у студентов сессия, поэтому наплыва, как в дни обычной учебы, нет. Однако за столами с десяток человек. У кого-то поздний завтрак - с выпечкой или блинчиками (Br1,03 за 150-граммовую порцию с творогом или Br0,62 за 135-граммовую порцию с яблоком), у других - ранний обед с первым, вторым, салатом и киселем.

"Студенты собираются здесь не только покушать, но и пообщаться за чашечкой кофе или чая. Многие выпечку покупают с собой, особенно те, кто живет в общежитии. Знаете, это уже своеобразная фишка столовой. Да и ценят ее учащиеся прежде всего за похожую на домашнюю еду", - отмечает председатель координационного студенческого совета университета Яна Милюк. Решен в столовой и важный для студента вопрос выбора: вариантов блюд и по вкусовым предпочтения, и по ценовым достаточно. Салаты здесь стартуют от Br0,1, первые блюда стоят в районе Br0,4, за второе в зависимости от сложности попросят Br0,7-1,5.

"Готовим постоянно несколько видов салатов, 2-3 первых блюда, 3 варианта гарнира, до 10 вариантов вторых блюд. Порции стандартных размеров, выход салата - 100 гр, супа - 250 гр, мясных и рыбных блюд - 80-100 гр. Меню завтрака и обеда различается, каждый день обновляем его. Важно учитывать и то, что в университете учится много иностранцев, стараемся учесть вкусовые предпочтения каждого", - рассказывает начальник центра общественного питания ГрГУ им. Янки Купалы Татьяна Лозовик. Она подчеркивает, что в столовой часто проводят дни национальной кухни: тогда наплыв клиентов увеличивается. Назвать размер среднего чека здесь сложно, дескать, все зависит от предпочтений конкретного человека. Минимальный обед обойдется в Br1,5, в него войдут свекольный салат, гороховый суп с ветчиной, рыбные биточки, перловая или рисовая каша, чай и хлеб. За десерт или выпечку надо будет доплатить от 20 до 60 коп. Если брать все самые дорогие позиции в меню - сложные салаты, плов, суп, блинчики на десерт и кофе, то стоимость обеда не превысит Br4.

"У меня, например, средний чек не превышает Br2. Однако у парней, как кажется, стоимость обеда будет немного выше. Объективно мужчины кушают больше", - говорит сотрудница университета Ольга.

Слова словами, но необходимо испытать на себе. Набор стандартный: щи по-домашнему (40 коп.), котлета из свинины (95 коп.), картофельное пюре (30 коп.), чай с лимоном и сахаром (14 коп.) и, конечно, салат. Последний стал едва ли не самым дорогим пунктом в меню - 80 коп. Сытных вариантов хватало и по цене в два раза меньшей, но именно яйцо с кукурузой и крабовыми палочками подкупило красивой подачей. Хозяин - барин, но сытно пообедать действительно можно за Br2.

Как рассказал второкурсник математического факультета Виктор Джеймс из Нигерии, "белорусская еда поначалу была непривычной, теперь же в столовую заглядываю с удовольствием - люблю салаты, а еще здесь вкусно готовят курицу". Он говорит, что знает места в городе, где студент может перекусить и дешевле, но в том случае (улыбается) в угоду цене придется пожертвовать вкусом.

Рядом с нами за столиком две женщины. Как оказалось, гости из Пинска. В столовую зашли случайно. Говорят, что довольны: доступно и вкусно. Жили бы в Гродно, стали постоянными клиентами. Увеличения количества посетителей в столовой не боятся, наоборот, есть желание расширить площади, а сейчас решают вопросы с разгрузкой очередей другими мерами. Например, запустили услугу бизнес-ланч, оплатить его можно как на месте, так и через интернет. Набор "с собой" скомплектуют без очереди, стоит он Br2. В составе ланч-бокса салат из квашеной капусты, рубленая котлета из свинины, картофельное пюре и хлеб.

В разработке и услуга так называемого абонемента. Заботливые родители могут сами сформировать меню и оплатить обеды на неделю или месяц вперед. Актуально это, например, для иногородних или иностранных студентов: близкие будут уверены, что голодными ребята не останутся. Кстати, горячее питание из этой столовой доставляют в буфеты других учебных корпусов университета. В планах на ближайшее будущее реконструкция столовой в корпусе по улице Захарова. Здоровое и доступное питание, подчеркивают в вузе, - также один из приоритетов его развития.

Еда как у мамы

Количество точек общепита в Белорусском государственном университете транспорта на душу населения по вузовским меркам просто зашкаливает. В учебном корпусе соседствуют две столовые (одна для студентов, вторая для сотрудников вуза), уютное кафе-закусочная "Большая перемена" и парочка передвижных буфетов. Но берут здесь, скорее, не количеством, а качеством. О талантах местных поваров ходят легенды, поэтому столоваться в вуз приходят не только студенты и преподаватели, а также гомельчане, которые живут или работают неподалеку.

С 1998 года столовая является структурным подразделением университета. Двадцать лет на страже качества питания стоит заведующая столовой Любовь Терешкова. Она признается, что когда пришла сюда работать, все было по-другому, многое пришлось не просто менять, а даже ломать и строить заново.

"Моя цель была сделать так, чтобы в первую очередь студенты, у которых не всегда стабильное финансовое положение, могли бы кушать качественную, разнообразную еду за минимальные деньги", - рассказывает Любовь Терешкова.

Гарантом и залогом качества, по мнению заведующей, является добросовестный подход к работе. При приготовлении пищи - никаких добавок, только натуральные продукты. Это является визитной карточкой столовой. То же самое касается и кондитерского цеха, который работает в вузе. "Всегда хотела, чтобы наша молодежь питалась кондитеркой, аналогичной той, которую выпекали в СССР. С детства помню неповторимый вкус: коржик молочный, булочка "Витьба", заварные пирожные, трубочки, крендельки сахарные, плюшки с маком. Поэтому работа цеха основана на соблюдении традиций и рецептур, использовании только качественных продуктов без искусственных добавок", - отмечает заведующая.

О популярности столовой БелГУТа свидетельствуют очереди, которые выстраиваются к раздаче в обеденное время. Ежедневно в двух помещениях столовой обедают 1,6-2,2 тыс. человек. А пустые тарелки, оставляемые посетителями на конвейере, красноречиво говорят о качестве подаваемых блюд.

"Еда, как у мамы", - хором отвечают курсанты военно-транспортного факультета вуза, которых мы застали за приемом пищи.

"Очень вкусно, сытно, разнообразно и бюджетно. Подкупает и доброжелательность персонала, кассир и повар всегда встречают с улыбкой и желают приятного аппетита", - отмечает постоянный посетитель Дмитрий Чернявский.

К слову, коллектив столовой тщательно формировался заведующей. Поэтому она уверена: эти работники никогда не подведут. "Учу людей не чураться любой работы, поэтому в обед, во время ажиотажа, все свободные сотрудники выходят на помощь к раздаче. Таким образом очередь у нас не застаивается", - рассказывает Любовь Терешкова.

Цены в столовой вуза более чем демократичные. Например, минимальная стоимость комплексного обеда, в который входит салат из капусты, гороховый суп, макароны с соусом, рубленый биток, чай, хлеб и коржик, обойдется в Br1,6.

Меню в столовой рассчитано на любой вкус и кошелек. В нем не только обычные котлеты с пюре, но и фирменные блюда: фаршированные куриные ножки, филе с черносливом или ананасами, пирог-лимонник и многое другое. В зависимости от предпочтений полноценный обед стоит от Br1,5 до Br3. Самыми дорогими в меню значатся мясные блюда. Например, натуральная котлета из корейки стоит Br1,61, запеченный с сыром язык - Br1,96, чуть дороже - Br1,98 - филе горбуши с овощами. На порядок дешевле натуральная котлета из птицы (Br0,87), котлета особая (Br0,65) или оладьи из печени (Br0,65).

Вердикт однозначный: столовая БелГУТа - место, где можно качественно и недорого подкрепиться. К тому же руководство и сотрудники заведения постоянно работают над улучшением качества питания, расширением ассортимента блюд и изделий собственного производства, над снижением стоимости обедов.

Не только в универе: полноценные обеды на предприятии

Как видим, в вузовских столовых нередко питаются работники близлежащих предприятий и организаций. А все потому, что не все они могут похвастаться собственной кухней. Зачастую там есть комнаты приема пищи (помещение с чайником, микроволновкой, возможно холодильником), где работники обедают тем, что захватили из дома. Но есть и другие примеры. Например, в Витебске - СООО "Белвест", которое превратило столовую в полноценный комплекс для питания работников.

Столовая действует с момента открытия "Белвеста" (летом будет 30 лет). Зал вмещает 180 человек, за день продают около 850 обедов. Пункт питания открыт с 9 до 20 часов. В первую смену комплекс работает в полном объеме - а это, кроме столовой, буфет и магазин-кулинария. Чтобы не создавать очередей, продуманы графики обеденных перерывов цехов и отделов - время у всех разное. Первый перерыв в 11.30. Мы зашли в зал около 12.30 (пиковое обеденное время, когда в учреждениях общепита очереди), а на кассах столовой и буфета лишь несколько человек.

Изучаем меню - холодные блюда и закуски, супы, горячие блюда, гарниры, напитки и соки, хлеб и хлебобулочные изделия.

Выбор блюд очень разнообразен. Салаты на любой вкус - картофельный, мясной, несколько овощных (в том числе из редьки с яблоками!). Самый дешевый - 37 коп. (свекла с морской капустой), самый дорогой - Br1,47 (цыпленок, ветчина, сыр, огурцы).

В меню два вида супа - с фасолью и солянка (стоят они 50 коп. и Br1,70). На выбор 7 горячих блюд (птица, рыба, свинина, печень, колбаски, котлеты, манник), к ним 2 гарнира (картофельное пюре и каша). Цены тоже очень приятные. И так, во сколько бы мне обошелся местный обед сегодня? Считаем: салат из редьки, суп фасолевый, отварное филе птицы, каша и компот. Итого - Br3,03. По мне, очень хорошо - покупая каждый день на работу что-нибудь "к чаю" трачу не меньше.

Будь у меня хотя бы 20 минут свободного времени, то с удовольствием здесь пообедала - уютно, приятно, есть свободные столики.

Но мы на работе! А потому продолжаем общение с администрацией предприятия, обедающими и работниками столовой. Как уже и сами убедились, меню на любой вкус. Чем пообедать, здесь найдет и любитель мяса, и вегетарианец, и человек, который придерживается принципов здорового питания либо соблюдает пост (в эти периоды предусмотрено специальное постное меню). Сотрудники столовой (а это 25 человек) заверяют - главная их забота, чтобы все были накормлены.

Ну а если кто-то принципиально не ест в столовых и кафе, а употребляет в пищу лишь блюда, приготовленные дома женой или мужем, заботливой мамой? Этих людей тоже ждут в столовой. В зале несколько микроволновых печек, есть бойлеры с горячей водой и посуда: тарелки, чашки, вилки и прочее. Так что ссобойку можно разогреть и съесть с особым удовольствием. К слову, устраивать перекусы в рабочих кабинетах, а тем более на производстве, здесь строго запрещено (при такой столовой это оправдано).

Тем временем посетители столовой с благодарностью рассказывают о родном общепите. "Здесь всегда вкусно кормят. Большой ассортимент, бывают даже изысканные блюда. Например, "курица по-царски", блинчики со всевозможными начинками, запеченный с овощами хек. Мы сначала здесь попробуем, а потом и дома так готовим", - делятся впечатлениями две девушки. Говорят и о том, что при столовой работает хороший кондитерский цех - свежая выпечка каждый день, на Пасху - куличи, на заказ - торты.

В небольшом магазине-кулинарии при столовой можно купить полуфабрикаты (пельмени, голубцы, блинчики с начинками, дрожжевое тесто), есть мясная и молочная продукция, конфеты, напитки, печенье. Так что работники предприятия, а это в основном женщины, спасены от вечерних походов по магазинам для закупки продуктов к ужину.

В пользу столовой "Белвеста" говорит и то, что ее постоянными клиентами являются не только местные работники. В свое обеденное время сюда приходят сотрудники предприятий, расположенных на смежной территории ("Красный Октябрь", "Сан Марко", ряд мелких фирм). Здесь же кормят и сотрудников кардиоцентра, который расположен напротив фабрики (им выдаются специальные пропуска). При этом разделения на своих и чужих в столовой нет. Цены для всех одинаковые.

В Витебске остались единицы предприятий, где существуют собственные столовые. По отзывам, вкусно и недорого кормят работников ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", заботится о своих сотрудниках и РУП "Витебскэнерго". На предприятии "Белвест" подтвердили мою догадку - столовая работает в убыток. Уже не единожды со стороны учредителей возникал вопрос о целесообразности ее деятельности. Но администрация "Белвеста" твердо стоит на своем - это важный пункт социальной поддержки людей и забота об их здоровье.

Сергей ГАВРИЦКИЙ, Юлия ЛЫСЕНКО, Алена ТИХОНОВА,

фото Леонида ЩЕГЛОВА, Сергея ХОЛОДИЛИНА, Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
вузы, еда, питание, репортаж, фоторепортаж
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