РЕПОРТАЖ: Цветочный рай. Как под Минском готовят букеты для милых дам

Совсем немного времени осталось до главного весеннего праздника. Мужчины будут выбирать букеты любимым женам, девушкам, коллегам, мамам и бабушкам. Цветоводы обещают, что подарков хватит всем. Корреспонденты БЕЛТА побывали в расположенном под Минском тепличном хозяйстве ОАО "ДорОрс" и посмотрели, как здесь готовятся к ажиотажному спросу на розы и тюльпаны.

За окном минусовые температуры и снег, а в теплице - вечное лето. Яркие бутоны и неповторимые цветочные ароматы напоминают о весне.

В хозяйстве выращивают различные сорта роз, в прошлом году кусты обновили. "Вот сорт "саванна", - проводит экскурсию по розарию начальник цеха хозяйства Светлана Климкович. - Роза хорошо стоит, у нее большой бокал, красивый цвет. Достаточно трех цветков, чтобы букет эффектно смотрелся. Отлично подходит для свадьбы сорт "белуга". Белая с зеленоватым оттенком - роза "талея". Представлены у нас и такие сорта, как "сальса", "ревайвл". Смотришь на них, и сразу поднимается настроение!"

Наибольшим спросом пользуются бордовые и двуцветные розы. Также представлены малиновые, лососевые, мелкоцветные. Всего 30 разнообразных сортов.

Цветы выращиваются на искусственных субстратах, используется специальная минеральная вата с автоматизированным капельным поливом. К каждому растению подведены управляемые компьютером капельницы, которые подают побегу питательные вещества и воду в необходимом количестве и в нужный срок. Установлено оборудование для подкормки углекислым газом.

- Как определить, что нужно срезать цветок? - интересуюсь у специалистов.

"Мы смотрим на плотность бутонов. Если бокал "зажат", розе еще рано отправляться в букет, - поясняет Светлана Климкович. - В среднем цветок растет 50-55 дней. После того, как его срезаем, из почки вырастает новый. И так по кругу. В помещении поддерживается постоянная температура - днем около 20 градусов, ночью 16-17, определенная влажность".

Перед тем, как попасть в магазин, роза должна сутки постоять в холодильнике. В воду добавляют специальный раствор, который максимально насыщает растение влагой и питательными веществами. Затем цветы сортируют, учитывая величину бутона и длину ножки, зачищают стебель от шипов, лишних листьев и отправляют на продажу.

Цветочную продукцию на предприятии выращивают круглый год. Она всегда востребована, хотя и отмечается некоторая сезонность. "Особенно вырастают продажи 14 февраля, во время выпускных экзаменов, в начале учебного года, на День учителя, Татьянин день, День матери. Самый ответственный для нас праздник - 8 Марта. Некоторые мужчины удивляют милых дам букетами из 100 роз", - говорит о секретах цветочного бизнеса начальник отдела сбыта хозяйства Александр Белоцкий.

Роза к 8 Марта будет стоить от Br2, тюльпаны - от Br1,2. Продукцию можно найти в цветочных павильонах "ДорОрс" в Минске, Молодечно, Орше, Борисове, Барановичах. Самая большая площадка расположена в районе минского железнодорожного вокзала.

"Цены доступные. Необязательно тратить большие деньги на импортные розы. Цветы, выращенные в Беларуси по голландской технологии, можно купить дешевле, а в качестве они не уступают зарубежным", - считает Александр Белоцкий.

В среднем розовый куст дает хороший урожай 3-5 лет. Затем требуется замена. Рассада привозится из Нидерландов. "Сами мы такой объем вырастить не можем, - рассказывает директор тепличного хозяйства Екатерина Остроушко. - Недавно обновили всю теплицу, закупили новые сорта. Они дают хороший урожай".

Тепличное хозяйство "ДорОрс" действует с 1996 года. Тогда открылись первые 10 га теплиц. Теперь площадь - более 40 га. В год предприятие продает около 6 млн роз. Кроме них под Минском выращивают огурцы, томаты, баклажаны, перец, салат, клубнику. Специально к 8 Марта выделяется участок для тюльпанов - розовых, белых, желтых, сиреневых. Самые востребованные - яркие солнечные желтые бутоны.

Уходить из цветочного царства не хотелось. Цветоводы приглашают приезжать чаще, и не только в праздники. Говорят, розы не могут надоесть. Напоследок интересуюсь, как правильно выбрать и ухаживать за цветком, чтобы он долго радовал глаз.

"Если бутон плотный, лепестки упругие, есть ярко-зеленые прицветники - значит, роза свежая, и она простоит не менее 2 недель. Чтобы цветок подольше оставался красивым, стоит подрезать ему ножку острым ножом наискось, регулярно менять воду", - советуют специалисты.

По информации управления торговли и услуг Мингорисполкома, в столице к 8 Марта торговать розами и тюльпанами дополнительно будут на 200 площадках. Для удобства покупателей режим работы цветочных павильонов в районе железнодорожного вокзала продлен - они откроются в 7.00 и закроют двери в 23.00.

Надежда МАТВЕЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-