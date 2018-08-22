РЕПОРТАЖ: В школу с добрым сердцем, или Маленькой помощи не бывает

Последние дни перед школой - как старт перед массовым забегом. Самые востребованные отделы магазинов сейчас - со школьными товарами. Учащиеся с радостью примеряют обновки и старательно выбирают ранцы, тетради, ручки, пеналы, карандаши... В эти суматошные дни важно не забыть о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке: детях из многодетных и неполных семей, сиротах. Корреспонденты БЕЛТА вместе с волонтерами БРСМ совершили очередной рейд по столичным магазинам и стали участниками республиканской благотворительной акции БРСМ "В школу с добрым сердцем".

Участие в благотворительных проектах – личный выбор каждого. Возможно, кто-то скажет, что делать добрые дела нужно молча. Но, как нам кажется, о таких проектах нужно рассказывать широко. Хотя бы для того, чтобы показать на практике, что маленькой помощи не бывает и что даже самый, казалось бы, незначительный вклад каждого в общее дело дает огромный результат. Покупая для кого-то альбом или цветные карандаши, вы запускаете бумеранг добра. И он обязательно вернется через улыбку ребенка, который возьмет этот подарок в руки.

Во время традиционной августовской акции во всех крупных торговых центрах страны работают пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий. Затем эти предметы отправятся в детские дома, социальные приюты, центры коррекционно-развивающего обучения, а также к детям из многодетных и неполных семей.

Найти волонтерский пункт довольно просто. Во-первых, он располагается в отделе канцелярских товаров. Во-вторых, еще издалека вы заприметите волонтеров БРСМ в футболках с логотипом движения "Доброе сердце".

ЦУМ. 10 часов утра. А в копилке "Доброго сердца" уже немало подарков для школьников. Как заверяют волонтеры Елизавета Макатович, Ксения Масюкевич и Алеся Лящук, в конце дня "копилку будет не поднять".

Белорусы - люди скромные. Многие просто передают свой подарок для школьников, улыбаются и спешно уходят, не оставляя шанса поговорить с ними хотя бы минуту.

Наконец удается разговорить бабушку, которая пришла в магазин с внуками. Наталья Ивановна Дембинская - бывший педагог музыки. "Мои внуки Ника и Кирилл Лычковские только вернулись с отдыха, поэтому мы сегодня пришли за канцелярскими товарами. Мы знали, что проводится такая благотворительная акция, с удовольствием приняли в ней участие. Наша семья занимается благотворительностью больше 20 лет. У меня в этом есть потребность души. Знаете, в моей семье папа всегда говорил, что лучше дать, чем просить. Я следую этому принципу всю жизнь и внуков этому учу", - рассказала Наталья Ивановна.

Наш разговор прервал задорный детский смех, за которым последовала песня. Пять ярких 10-летних девчонок в майках со своими именами исполняли для посетителей магазина очень знакомую песню. Так это же группа "Мята" - финалистки национального отборочного тура детского "Евровидения-2018". В руках у каждой из них увесистый подарочный пакет.

"Мы постоянно участвуем в благотворительных проектах, рады помочь детям, раз у нас есть такая возможность, - говорят девчонки, улыбаясь и дополняя друг друга. - Мы активно готовимся к финалу национального отбора детского "Евровидения", занимаемся вокалом, танцами, актерским мастерством. Надеемся, что наша песня принесет нам победу". Мы желаем девочкам удачи и отпускаем их на очередную репетицию. Кстати, кому-то из детей повезет получить в подарок к школе ручки с надписью "Группа "Мята".

Поддержать благотворительный проект пришла и Ольга Сацюк, впервые представившая Беларусь на детском музыкальном конкурсе в 2003 году. "Я постоянно принимаю участие в акциях БРСМ. Сегодня мы помогаем подготовить детей к школе. Мне бы хотелось, чтобы мой подарок понравился ребенку, который его получит", - отметила Ольга Сацюк.

Хелена Мерааи, которая выходила на сцену "Евровидения-2017", тоже волонтер со стажем. "Такие проекты сближают людей, это опыт общения, новые эмоции, и сердце на самом деле становится добрее", - сказала она.

Даная Шаршавицкая – активная участница благотворительного марафона БРСМ "Все краски жизни для тебя". Этот проект помогает оказать помощь конкретному ребенку, который нуждается в дорогостоящем лечении. "В акции "В школу с добрым сердцем" я принимаю участие впервые. Это действительно очень важно, чтобы дети чувствовали, что они не одни, что их любят и поддерживают. Я купила все для творчества: альбомы, краски, фломастеры, карандаши. Хочется, чтобы мой подарок понравился ребенку и он пользовался им с радостью. Нужно делать добрые дела и находить на это время", - отметила Даная.

Секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова добавила, что благотворительная акция продолжается до конца августа и к ней могут присоединиться все желающие. "Приятно, что с каждым годом количество участников нашего проекта увеличивается. А это значит, что с их помощью мы можем подарить праздник большему количеству детей", - подчеркнула она.

Участников акции сегодня было столько, что всех не перечислить. Это волонтеры Минской городской пионерской организации, жители и гости столицы. Но дело тут не в количестве участников или собранных канцтоваров, а в том, что такие проекты - возможность подарить праздник конкретному ребенку, нуждающемуся в нашем внимании и поддержке.

Светлана СУХАРКО,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-