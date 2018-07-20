РЕПОРТАЖ: "Внешне нормальный, а внутри коррозия" - зачем нужна поверка счетчиков воды

Раз в шесть лет минчане обязаны менять приборы учета воды. Проигнорировавшие это требование платят за услугу немалые суммы, поскольку вступают в силу нормы безучетного потребления и тарифы, обеспечивающие стопроцентное возмещение затрат. Чем может обернуться жильцам забывчивость и почему важна своевременность проверки, корреспондентам БЕЛТА рассказали в УП "Минскводоканал", а также показали, что происходит со старыми счетчиками.

Замена устройств на языке профессионалов называется поверкой. Она включает несколько операций, выполняемых для подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам. Приборы из квартир горожан поступают в ремонтно-механический цех, где их разбирают, чистят от пыли, моют, удаляют налет, ржавчину, меняют изношенные детали и прокладки. Перед этим в обязательном порядке снимаются показания и заносятся в базу для сверки.

После всех манипуляций приборы собирают и проверяют на герметичность. Следующий этап - регулировка. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике помещает прибор в поверочную установку (специальное оборудование, через которое проходит вода) и запускает программу согласно методике испытаний. Показания со счетчиков заносятся в компьютер поверочного стенда для расчета погрешности и определения необходимости дальнейшей регулировки.

Окончательный вердикт, что прибор годен к дальнейшей эксплуатации, выносит государственный поверитель Белорусского государственного института метрологии, поставив соответствующую свинцовую пломбу или наклеив наклейку. Счетчики прослужат еще шесть лет.

"Прибор проводит у нас максимум 1-2 дня, - вводит в курс дела начальник участка по замене и ремонту ИПУ УП "Минскводоканал" Николай Каминский. - Ежедневно в поверку поступает около 1 тыс. счетчиков".

Заявки на поверку приборов от населения принимает диспетчерская. Телефоны здесь не умолкают, специалисты работают не только в будние дни, но и в субботу. Минчане могут согласовать время прихода мастеров, уточнить межповерочный интервал.

Работы по замене приборов выполняются с 9 утра до 16.00, в субботу - до 14.00. На выездах задействовано 40 машин – по два человека в каждой. Кроме замены счетчиков, сотрудники водоканала снимают показания водомеров, вносят данные в специальную базу и передают данные для расчета потребителей.

"Сколько времени занимает процедура?" – интересуюсь у Николая Каминского.

"Все зависит от доступа к приборам учета, от того, в каком состоянии они, сколько их в квартире. На работу у мастера может уйти как 15 минут, так и час", - поясняет собеседник.

Внешне счетчик и присоединительные элементы могут выглядеть без изъянов, но стоит заглянуть внутрь и станет понятно, зачем необходима поверка. Одной из причин, почему прибор хулиганит, может стать некачественная сантехническая прокладка, используемая при установке приборов. Вырезанная нерадивым сантехником из чего попало, с нестандартным отверстием, она может вносить свои коррективы в расход воды, завышая его и опустошая карман владельца.

"Бывает, приходим к жильцам. Нам говорят, что все новое, красивое. Но стоит разобрать узел, который собран на стальных оцинкованных штуцерах, а там внутри коррозия, посадочное место прокладки не в порядке. Устанавливать водомер на такой ржавый штуцер и давать гарантию на проделанную работу нельзя. В таких случаях не обойтись без помощи сантехника, а жильцы могут временно остаться без воды", - рассказывает Николай Каминский и показывает масштаб разрушений из-за, казалось бы, маленькой детали.

Всем горожанам "Минскводоканал" рекомендует использовать латунные присоединительные элементы, которые прослужат многие годы.

О том, что с прибором что-то не так, может сигнализировать непрекращающееся вращение стрелки, иногда, в обратную сторону. Но радоваться такому чуду не стоит: в случае обнаружения, потребителя рассчитают по нормативу - 8 куб.м воды на каждого жильца в месяц.

"Стрелки или цифровые ролики сами по себе на приборе учета воды крутиться не должны. Это не вечный двигатель, - поясняет Николай Каминский. - Водой не пользуешься - стрелка должна стоять на месте. Если показания меняются, значит, или неисправен внутренний водопровод, или есть незаметная глазу утечка. Например, зачастую виновник большого расхода холодной воды - унитаз. Маленькая струйка в диаметре около 3-4 мм и расходе воды около 1 л в минуту приводит к появлению в жировке счета на оплату более 40 куб.м воды. Также люди пользуются бойлерами, биде, гигиеническим душем. Но при неправильном их подключении или использовании может возникнуть переток воды - когда холодная и горячая вода смешиваются (даже когда вы не пользуетесь водой), и из-за разницы давления в трубах вода из стояка холодного водоснабжения перетекает в стояк горячего водоснабжения. Это значит, что у кого-то из соседей вместо горячей из крана будет идти холодная или прохладная вода. Или наоборот. Для исключения таких случаев необходимо устанавливать обратные клапаны".

Собеседник предлагает обратить внимание на один из приборов, изготовленный еще в 2004 году. Он неоднократно проходил поверку и по-прежнему в строю. Но случается, что счетчик восстановлению не подлежит. Тогда он отбраковывается, корпус сдается на металлолом. В месяц из 20 тыс. проходящих через руки мастеров приборов такая судьба примерно у 700.

"В целом обменный фонд предприятия насчитывает около 2 тыс. приборов различных марок. Среди наиболее частых дефектов, из-за которых прибор не подлежит восстановлению, износ резьбы и сильная коррозия стопорных колец", - рассказал Николай Каминский.

Также здесь ремонтируют и поверяют приборы группового учета. Впоследствии их оборудуют устройствами дистанционного съема показаний.

Во время плановой поверки счетчик в квартирах заменят бесплатно, а на установленный прибор предоставят два года гарантии. "Минскводоканал" просит минчан своевременно подавать заявки на замену, ежемесячно снимать и внимательно сверять показания при составлении актов замены, а также следить за исправностью сантехнических приборов. Это позволит сэкономить семейный бюджет, не тратить время на разборки с соседями, у которых случился потоп из-за не замененного прибора, или стояние в очереди в расчетно-справочном центре, чтобы выяснить причины повышенной платы за воду.

Надежда МАТВЕЕВА,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-