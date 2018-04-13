РЕПОРТАЖ: Военнообязанные из 37-й гвардейской механизированной бригады отправились домой

В Беларуси завершается проверка Вооруженных Сил, проводимая Госсекретариатом Совета безопасности по поручению Президента. Сегодня в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове прошли проводы около 2 тыс. призванных из запаса военнообязанных, которыми во время проверки была укомплектована 37-я гвардейская отдельная механизированная бригада.

Отправляющихся домой военнообязанных приветствовал министр обороны Андрей Равков. "В ходе комплексной проверки Вооруженных Сил проверена система отмобилизования. В рамках этого была сформирована 37-я гвардейская отдельная механизированная бригада. Система сработала отлично, - сказал министр. - Вы в кратчайшие сроки восстановили навыки и знания, которые получили в различных структурах. Благодаря этому достойно выполнили задачу. Бригада признана боеспособной".

Андрей Равков подчеркнул особую роль женщин. "Мы впервые за 25 лет отмобилизовали женщин. Они стали в строй и выполнили те задачи, которые на них возлагаются в военное время", - отметил министр.

В отдельном медицинском отряде 23 дня провела Виктория Глинская из 6-й городской клинической больницы Минска. "На сборы были сутки. Мы работали в полевых условиях. Я была в хирургическом отделении. С нами проводили занятия по тому, как вести себя в той или иной ситуации", - рассказала Виктория.

Старшая медсестра кабинета функциональной диагностики из 31-й городской поликлиники Минска Анжела Пекарская отметила, что ехала за острыми ощущениями. "И я их получила. Это был определенный экстрим, потому что в полевых условиях я никогда не жила. Топить печку, жить в палатках - все было впервые. Быт нам старались обустроить - был и душ в полевых условиях, хорошее питание. Мне все понравилось", - поделилась впечатлениями Анжела.

Медсестра Татьяна Лобода из 35-й городской клинической поликлиники столицы считает, что приобрела колоссальный опыт. "С учетом того, что мы приехали из комфортабельных условий, то сначала было тяжело, но потом адаптировались", - сказала Татьяна. В отряде она была медсестрой приемно-сортировочного отделения.

Была в бригаде и семейная пара - Максим и Светлана Кодеба. Причем призвали только жену, а муж попросился на сборы добровольно. "Повестка пришла на работу, во время ночного дежурства. Потом поехали утром с мужем в военкомат - он сам попросился для поддержки. Раньше у меня не было и понятия об армии, теперь есть. В отдельном медицинском отряде у нас была военная дисциплина, расписание, распорядок дня. Мы научились в том числе и этому, а еще улучшили свои знания, применили их в другой сфере", - поделилась Светлана. Ее супруг сказал, что попросился на сборы, чтобы быть рядом, помогать, ведь его жена в армии никогда не была. "Я служил в пограничных войсках не так давно - в 2015-2017 годах. В бригаде мы были в разных подразделениях, но иногда виделись", - отметил Максим.

Также в учебном центре были отец и сын - Андрей и Илья Беловы. Солдат Илья Белов служит в 5-й отдельной бригаде специального назначения и проходит обучение в Печах, а его отец - подполковник запаса Андрей Белов с выслугой более 35 лет - был на сборах в 37-й бригаде. "Призвали неожиданно - на сборы было 20 минут. По-военному я собрался и поехал. Понял, что за два года, пока нахожусь на пенсии, не забыл, чему учился. Я специалист воздушно-десантной службы. В бригаде работал чуть-чуть по другой специальности, но в принципе сложностей не было. Проводились занятия и всем разъяснили, чем заниматься, все изучили свои обязанности. Сложностей не возникало. И сына я навещал, когда мог", - рассказал Андрей Белов.

Его сын Илья по специальности связист - командир командно-штабной машины. "Я изначально был призван в 5-ю отдельную бригаду специального назначения. После курса молодого бойца меня отобрали в центр связи, после отправили на обучение в Печи. Могу сказать, что здесь все как одна большая семья - дружные и сплоченные", - отметил солдат.

Отличившимся во время сборов военнообязанным вручили подарки. После церемонии министр обороны Андрей Равков рассказал о действиях 37-й отдельной механизированной бригады во время сборов и отметил высокий профессионализм призванных из запаса. "Были проведены мероприятия боевого слаживания - одиночная подготовка, слаживание подразделений. Проведено командно-штабное учение с бригадой, батальонное тактическое - с усиленным механизированным батальоном. Также совершен марш с участием более 400 единиц техники. Весь комплекс мероприятий с бригадой проведен и можно с уверенностью сказать, что призванные из запаса люди имеют подготовку по специальности, моральный дух. Это и позволило всем им восстановить навыки и уверенно выполнять задачи", - сказал министр.

Павел ГОРБАЧ,

Фото Виталия АРЕШКО,

БЕЛТА.-0-