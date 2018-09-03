РЕПОРТАЖ: Жизнь на необитаемом острове, или Семь дней в раю для рыбаков и охотников

Отдыхать в Карелии или на Севере России для белорусов становится доброй традицией. Многие отправляются туда, чтобы окунуться в красоту нетронутой природы, утолить жажду тишины, ощутить романтику жизни в обычной палатке и максимально насладиться гармонией с природой - без интернета и мобильной связи. Активный отдых с водными и пешеходными походами, рыбалкой, сбором ягод и грибов, песнями и философскими беседами у костра, на взгляд корреспондента БЕЛТА, никак не сравнится с режимом "все включено" приевшегося сервиса Турции и Египта.

В этот раз мы решили изменить традиционному месту отдыха в заонежском Национальном парке "Водлозерский" (Карелия), и двинуться дальше на север - под Кандалакшу (Мурманская область). Место выбрали по карте - Ковдозеро, разведали все о нем в интернете, а затем нашли точку привязки - турбазу "Травяная губа" под городским поселком Зеленоборский. Ее хозяин Борис, бывший москвич, переехал сюда жить и, вложив немало средств и сил, превратил запущенную после развала СССР территорию в комфортный уголок для туризма и активного отдыха. Это удобное место с небольшой бухточкой (по местному "губой") для старта водных походов, а также заброски на материк и острова.

До базы доехали, можно сказать, на одном дыхании, пройдя за двое суток на груженной до предела легковушке почти две тысячи километров. Уже за Петрозаводском (столицей Карелии) природа начала существенно меняться: появилось больше озер, болот и скал. А в Мурманской области глаз притягивали щетинившиеся хвойным лесом сопки, казавшиеся нам, белорусам, настоящими горами. Внизу же бриллиантом переливалась на солнце водная гладь многочисленных озер. Так и хотелось, не доехав до места назначения, остановиться, поставить палатку и расчехлить снасти…

На "Травяной губе" нас ждал комфортный номер, душ и сладкий сон. Благодаря прогулке на местный пирс было принято решение, где разбить лагерь. Туристы из Санкт-Петербурга посоветовали пожить на ягодных островах, где очень красиво и совсем (из-за отдаленности) немноголюдно. Сладкие минуты ожидания отплытия. И вот мы уже на водном просторе. Восточный ветер принес легкую освежающую морось и небольшой туман. Но это совсем не пугает, поскольку тепло, а великолепные пейзажи обнадеживают.

На подходе к месту назначения выбираем понравившийся остров с большой бухтой и видом на Малый Петик - остров в форме дракона или ежа, как кому подскажет воображение. Определяемся с местом для стоянки - палатки ставим прямо на поросшей мхом скале. Открывающийся отсюда вид завораживает своей красотой, душу переполняют эмоции, все тревоги рассеиваются. Да, только ради этих классических пейзажей русского Севера стоило окунуть ноги в Ковдозеро.

Можно только представить, сколько тысячелетий понадобилось природе, чтобы здесь, среди огромных валунов и скал, сформировалась разнообразная флора. Плодородный слой очень тонкий (даже колышек от палатки не во что воткнуть), и каждое растение здесь изо всех сил цепляется за жизнь. Но обилие ягод просто поразило. В каждой ложбинке среди камней попадаются красные льдинки брусники или иссиня-черные бусины голубики и черники - прекрасный витаминный завтрак или перекус во время походов. К сожалению, хоть и сезон, не было грибов: здесь почти месяц стояла нехарактерная для этих мест жара - до 32 градусов по Цельсию.

И вот палатка на скале обустроена, вещи пристроены и не нужно никуда спешить. Удивительно, но практически нет ни комаров, ни мошек: за семь суток мы ни разу не воспользовались взятым баллончиком с защитным аэрозолем. Легкий перекус с чашечкой горячего кофе и любование окрестностями дарят восторг от предстоящего отдыха.

Первая рыбалка обнадежила. Попалась на блесну щучка весом с кило, поклевывали на белорусского червячка-полосатика окуни-горбачи, а плотва здесь похожа на наших подлещиков: попадаются такие трофейные экземпляры, что чуть вытащишь. Конечно, клев здесь, как и везде, зависит от погоды и наличия рыбы. Перестало клевать - смени место, поищи рыбу, в этом и есть прелесть рыбалки. На дне водохранилища много деревьев-топляков. Поэтому без порывов лески, обрывов крючков и блесен не обойдется: нужно брать про запас. К тому же здесь достаточно большие глубины, и трофейная рыба, как правило, ловится, начиная с 3-5 м (хороший вариант - зимняя удочка с мормышками и блеснами). Ну, а если наткнешься на клевое место, то даже на спиннинг может браться практически в каждый заброс. Ух! Сколько же адреналина вырабатывается…

Каждый день - новая погода и ветер: то западный, то южный, то северо-восточный. Но нам повезло: дождь шел пару раз только ночью, а днем все по плану - отдых и рыбалка. Довелось покупаться и даже позагорать. Вода в озере настолько чистая и прозрачная, что ее можно пить, а на глубине трех метров виден каждый камешек и рыбешка. Ну, а та рыба, которая попадалась на наши нехитрые снасти, в основном шла на засолку, часть запекалась к обеду или ужину на углях костра.

Принимающий нас остров оказался достаточно большой. За день вряд ли обойдешь. Рядом с местом стоянки была его самая высокая точка. Поход туда занял несколько часов, но то, что мы увидели и ощутили, превзошло все ожидания: масса фото, селфи и впечатлений от девственной природы, местного колорита и красоты. Особенно восхитил панорамный вид на озеро и Великий остров. Про последний мы много были наслышаны: на нем есть даже свои ламбушки (озерца) и море ягод и грибов.

До последнего дня не покидало ощущение: все, что происходит, - не со мной. Как будто я вижу все это на экране большого телевизора. Природная терапия начала действовать только в самом конце, когда мы пообжились и освоились на этих бескрайних просторах. Наверное, виной всему длительный городской шок.

Время пролетело незаметно. И его, как всегда, чуть-чуть не хватило. Но, может быть, это хорошо, что мы с сожалением покидали свой необитаемый остров, ставший родным и близким. Покидали, чтобы целый год ждать новой встречи с ним.

По пути домой в качестве адаптации нас ждал водопад Кивач и небольшое путешествие на еще один знаковый остров - Кижи, где собраны уникальные памятники деревянного зодчества Карелии…

Сергей КУЛЯГИН,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-