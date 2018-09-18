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РЕПОРТАЖ: "Зроблена ў Беларусi" - обзор созданных по поручению Президента новинок для спорта и музыки

Общество 18.09.2018 | 18:10

Для ребенка, безусловно, все начинается с семьи: привычки, культура поведения - все это в первую очередь закладывают в него родители. Однако развить творческие способности, научиться поддерживать физическую форму сегодня все чаще помогают как общеобразовательные, так и спортивные, музыкальные школы. Главное, чтобы было на чем учиться: сложно представить скрипача без инструмента, а биатлониста без лыж.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с тем, как выполнили его поручения по созданию отечественных музыкальных инструментов, спортивного инвентаря и специальных видов зимней техники. Результаты работы отечественных разработчиков, ученых, технологов и просто народных умельцев внимательно изучили и корреспонденты БЕЛТА. Особенно в части спортивной экипировки и музыкальных инструментов, которые в первую очередь будут способствовать физическому и творческому развитию подрастающего поколения.

Летом, а на "лыжах"

Первые белорусские лыжероллеры уже тестируются не только федерацией биатлона, но и школьниками - 70 пар отдали на пробу юным спортсменам. "Пока нареканий не было", - рассказал Юрий Тимохов, главный инженер предприятия "Дрим Дизайн", которому было поручено производство.

Задача заключалась в том, чтобы лыжероллеры подходили как любителям, так и начинающим профессионалам, прочные и в приемлемом ценовом диапазоне. За основу взяли финский аналог. Белорусский вариант получился на 90% отечественным (единственная импортная составляющая - подшипники) и в несколько раз дешевле зарубежных - Br245 против почти Br800. "Наши немного медленнее из-за того, что у финских колеса легче, но в остальном - ничуть не хуже", - заверил Юрий Тимохов.

Скоро наступит зима, и тогда лыжероллеры уступят место традиционным лыжам. На филиале "Телеханы" госпредприятия "Беларусьторг" сейчас выпускают деревянные лыжи, технология производства которых была усовершенствована по поручению главы государства: отремонтирована часть оборудования и частично заменена, изменена технология формирования носка лыж.

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону, тренер по развитию резерва молодежной сборной по биатлону Елена Зубрилова призналась, что и сама начинала кататься на лыжах именно этой марки. По ее мнению, требования для воспитанников детско-юношеских школ сейчас очень жесткие, поэтому качественный инвентарь ценится.

Деревянно-пластиковые лыжи, которые производятся на "Телеханах", хорошо использовать в образовательных школах, чтобы научить детей стоять на лыжах. "Для деток больше и не надо. Первые азы закладываются классическим ходом, чтобы правильно формировался скелет ребенка и развивался полностью весь организм", - считает она.

Ориентир на лучшие мировые аналоги

По поручению главы государства компания "Марко" разработала отечественные лыжные ботинки. "Наши лыжные ботинки хороши, прежде всего, ценой, - рассказывает Николай Мартынов, генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко". - Они дешевле российских аналогов примерно на 20-40%, а мировых - в десяток раз".

Экономия достигается как за счет логистики, так и локализации производства: порядка 60% составляющих в белорусских лыжных ботинках - отечественного производства. "За следующий год планируем достигнуть локализации в 80-85% за счет более активного подключения к работе белорусских предприятий", - уточнил Николай Мартынов.

Например, для такого вида обуви особенно важна водонепроницаемость кожи. Мировые бренды давно используют ее искусственный аналог. "Марко" планирует впредь закупать такой материал не за рубежом, а в Беларуси.

Директор предприятия отметил, что "Марко" планирует до конца года произвести 44 тысячи пар лыжных ботинок, уже готовы 10 тысяч. Прежде всего, это удовлетворит внутренний спрос среди общеобразовательных, детско-юношеских спортивных школ. "Будем подтягиваться к качеству продукции компании Fischer (крупный австрийский производитель спортивного инвентаря. - Прим. БЕЛТА.)", - заверил Николай Мартынов.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в марте этого года рассказала Александру Лукашенко о том, что во время соревнований у нее были проблемы со скольжением лыж. И, возможно, дело было в качестве смазки для них. Тогда Президент Беларуси поручил специалистам тщательно изучить этот вопрос.

Как пояснил Валерий Ясницкий, директор ОАО "Завод горного воска", на базе которого было поручено организовать производство лыжной мази, она разительно отличается по качеству и составу для профессионального спорта и массового потребителя. Предприятию было поручено разработать доступные отечественные аналоги лыжных смазок. В итоге белорусский набор стоит Br6 (самый дешевый российский - Br10), при этом не уступает по качеству. Кроме того, белорусская лыжная мазь абсолютно безопасна для окружающей среды. "Раньше в лыжных мазях использовались фторсодержащие добавки. В нашей мази их нет", - отметил директор завода.

О ювелирной ручной сборке новых фортепиано "Беларусь"

"Звук замечательный!", - говорит магистрант Белорусской государственной академии музыки, артист Президентского оркестра, солист Белорусской государственной филармонии Александр Данилов, играя на новом фортепиано "Беларусь".

"Мне есть с чем сравнивать, поверьте. А это, - Александр показывает на инструмент, - наш новый шедевр. Он ничем не уступает зарубежным аналогам, которые стоят намного дороже. Большое счастье, что эти инструменты могут попасть в белорусские школы".

На предприятии "Фабрика фортепиано" в этом году были созданы первые образцы инструмента под названием "Беларусь". "Фортепиано - классический инструмент. Поэтому в нем качество звучания напрямую зависит от качества используемых материалов", - рассказывает Максим Кравцов, директор "Музыка компани", в состав которого входит предприятие. Например, резонансная ель, бук, граб, несколько сортов древесины в Беларуси не произрастают. Раньше Борисовская фабрика музыкальных инструментов закупала их в Архангельской области, а сейчас "Фабрике фортепиано" их привозят из Китая.

"Не менее важна сборка. В стоимости инструмента она занимает около 40%. Наша работа - это полностью ручной труд. Планируем производить 60-70 инструментов в месяц, и этого достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Для сравнения, на Борисовской фабрике музыкальных инструментов производилось 1,7 тыс. инструментов в месяц, но там и рынок был - весь СССР", - отметил он.

По словам директора, синтезатор не может заменить классическое фортепиано. "Да, сейчас часто покупают электроинструменты. Но для того, чтобы у ребенка правильно ставилась рука, нужен именно акустический инструмент, в котором присутствует молоточек и настоящая механика", - уверен Максим Кравцов. К тому же белорусский инструмент обойдется почти вдвое дешевле зарубежного.

Проверку цимбал доверяют музыкантам

"Вот, послушайте, как звучит, - проверяет одни из цимбал Евгений Гладков, заведующий кафедрой струнных народных щипково-ударных инструментов Белорусской государственной академии музыки. - В этом звук хороший, а в этом - не очень, нужно дорабатывать. На самом деле, на инструменте нужно год-два поиграть, чтобы по-настоящему понять, как он звучит".

Евгений Петрович из трех представленных производителей цимбал рекомендует "Фабрику музыки". Предприятие было создано в ноябре 2014 года. "Мы начинали с нуля и собирали опыт всех: и производства Борисовской фабрики музыкальных инструментов, и частных мастеров, и самих цимбалистов, - рассказывает начальник производства Александр Капцов. - Мы даем проверять инструменты именно тем, кто на них играет, и они с профессиональной точки зрения говорят, какие есть проблемы. А что можно исправить, мы уже решаем сами".

По его словам, уже продано порядка 200 цимбал в музыкальные школы, училища, несколько - за границу. В основном для изготовления цимбал используются зарубежные материалы: кавказский дуб, немецкие струны, но в планах - переходить и на белорусские комплектующие. Например, уже идут переговоры о том, чтобы немецкие струны заменить на отечественные. "Они и по качеству лучше, не только по цене, - уверяет Александр Капцов. - Мы со временем хотим максимально использовать белорусские составляющие".

Вероника ПУСТОВИТ,

ФОТО Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-

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