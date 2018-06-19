Решение по вопросу отмены роуминга на территории СГ пока не найдено - Рапота

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Решение по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства пока не найдено. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного совета СГ заявил госсекретарь Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вопрос прорабатывался министерствами связи совместно с операторами связи на территории Беларуси и России. Но пока решение не найдено. Работы будут продолжены", - сказал госсекретарь.
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