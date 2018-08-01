Решения по численности штата госучреждения должны приниматься с учетом эффективности - Кочанова

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения по численности штата в госучреждениях должны приниматься с учетом повышения эффективности работы. Об этом сегодня журналистам заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Администрации Президента убеждена, что решения по численности должны приниматься таким образом, чтобы был результат, именно он лежит в основе. "Работа должна быть эффективной. Нельзя это (сокращение. - Прим. БЕЛТА) делать до бесконечности, иначе об эффективности говорить трудно, но и излишне раздутыми штаты тоже быть не должны", - сказала Наталья Кочанова.

Сегодня у каждого руководителя государственного учреждения есть право принимать решение о сокращении численности работников, если он считает, что можно работать меньшими силами. При этом все, что будет сэкономлено, пойдет на зарплату работников этого учреждения. Сейчас в стране чуть более 37 тыс. государственных служащих, и на фоне зарубежных стран это немного, подчеркнула Наталья Кочанова. Например, в Администрации Президента работают 118 человек, в сферу ответственности которых входит широкий круг вопросов, такая же ситуация и на уровне регионов.-0-