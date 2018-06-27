Республика Корея подарила пять микроавтобусов соцучреждениям Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Республики Корея в Беларуси подарило пять автомобилей "Газель" учреждениям социального обслуживания. Торжественное мероприятие по передаче ключей и сертификатов состоялось сегодня в Республиканском интернате ветеранов войны и труда, передает корреспондент БЕЛТА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо лично вручил ключи руководителям Республиканского интерната ветеранов войны и труда, Каменецкого территориального центра социального обслуживания населения, Территориального центра социального обслуживания населения Дубровенского района, Рогачевского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов, Жуховичского дома-интерната.

Как сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, именно эти учреждения наиболее нуждались в дополнительном транспорте, чтобы быть более мобильными и повысить доступность и качество оказания услуг.

"С каждым годом людей пожилого возраста в Беларуси, как и в мире, становится больше. С одной стороны, это вызов для отрасли социального обеспечения. С другой, нужно гордиться, что мы стали жить дольше, лучше и качественнее, - сказала Ирина Костевич. - Конечно, есть одинокие и одиноко проживающие пожилые, которые очень нуждаются в помощи государства. Для них выстроена система социального обслуживания. Это 80 домов-интернатов по всей стране, 146 территориальных центров социального обслуживания населения. Создана материально-техническая база, но нет предела совершенству, и ее качество нужно продолжать повышать, двигаясь в направлении активного долголетия. На этих автомобилях подопечных соцучреждений также можно возить в театры, кино, на экскурсии. Чтобы человек не был ограничен в своей общественной жизни".

Передача автомобилей реализована по программе "Официальная помощь в целях развития". Но это не первый раз, когда Республика Корея помогает Беларуси в сфере социального обслуживания. В прошлом году Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов получил медоборудование на $37 тыс. За стабильное сотрудничество и неоценимую помощь Ирина Костевич искренне поблагодарила в лице посла все правительство Республики Корея. Она отметила символичность того, что мероприятие проходит накануне Дня Независимости и что в такой праздник рядом находятся добрые друзья.

Эту же мысль подчеркнул в ответном слове господин Ким Ёнг Хо, который поблагодарил присутствующих ветеранов Великой Отечественной войны за мужество и завоеванный мир. "Ваши самоотверженность и самопожертвование - основа для крепкого государства, - сказал посол. - Хотя Республика Корея находится далеко от Беларуси, нам также знакомы тяготы войны. Чтобы добиться экономического роста, нам потребовалась помощь и поддержка других стран. На основе этого опыта мы теперь пытаемся оказывать содействие другим государствам. И я очень надеюсь, что эти 5 автомобилей будут полезны". Он заверил, что Республика Корея и в дальнейшем будет рада оказывать помощь Беларуси в социальной сфере.

Мероприятие продолжилось в неформальной обстановке, а новенькие "Газели" сразу разъехались по адресам назначения.-0-

Фото Рамиля Насибулина