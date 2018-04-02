Республика Корея поможет Беларуси в разработке стандартов электронного правительства

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Республики Корея помогут Беларуси в подготовке дорожной карты по разработке стандартов построения систем электронного правительства. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации по итогам заседания совместного координационного комитета Белорусско-корейского центра сотрудничества в области информационных технологий.

Стороны подписали проектный план 2018 года, который предусматривает ряд проектов, в том числе консультирование по внедрению единых стандартов и платформ электронного правительства. Корейские специалисты исследуют подходы к созданию базовых элементов электронного правительства в Беларуси. Будут представлены примеры успешной унификации подходов к созданию электронного правительства в Республике Корея и двух-трех других развитых странах.

План предусматривает в том числе подготовку белорусских специалистов к использованию технологий безбумажной торговли, а также для наращивания компетенций в области информационной безопасности.-0-