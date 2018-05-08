Республиканская акция "Беларусь помнит" пройдет 9 Мая

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Беларусь помнит", посвященная празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдет 9 Мая, сообщает БЕЛТА.

Акция и торжественная церемония возложения венков и цветов состоится в Минске в День Победы на одноименной площади и прилегающей части проспекта Независимости. Отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков - участников и героев войны может каждый до 11.00 или после 13.00. В рамках проекта будет объявлена общенациональная минута молчания.

Аналогичная акция одновременно пройдет в областных центрах Беларуси с объявлением общенациональной минуты молчания и возложением венков и цветов к памятникам. В мероприятиях примут участие ветераны войны и труда, Вооруженных Сил Беларуси, руководители государственных органов, общественных и религиозных организаций, представители дипломатического корпуса, общественности, дети и молодежь.-0-