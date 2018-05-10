10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция МЧС "Не оставляйте детей одних" стартует 11 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Акцией спасатели хотят обратить внимание общества на проблему безопасности детей. Первый этап приурочен к Международному дню семьи, он пройдет с 11 по 15 мая в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других местах с массовым пребыванием людей. Там будут организованы игровые площадки, где можно будет поучаствовать в конкурсах от спасателей и получить полезные подарки.

С 16 по 25 мая продлится второй этап акции. Спасатели выступят на родительских собраниях, проведут профилактические встречи в учреждениях здравоохранения, в спортивных школах, центрах внешкольного образования и детских развлекательных центрах. Также важное место будет занимать работа с молодыми и будущими мамами.

Третий этап пройдет с 28 по 31 мая - работники МЧС посетят многодетные семьи и детские дома семейного типа. Особый акцент будет сделан на работе с родителями детей дошкольного и младшего школьного возраста. Спасатели проведут обучающие беседы, анкетирование и викторины. А завершением этой части акции станет спортивный семейный праздник "Мама, папа, мы - в безопасности сильны".

Финальный этап состоится 1 июня и будет приурочен к Международному дню защиты детей. Развлекательные мероприятия спасатели проведут на открытых площадках по всей стране. Посетителей ждут концерты и конкурсы, ростовые куклы, красочные фотозоны с героями мультфильма "Волшебная книга МЧС".

В акции, помимо работников МЧС, примут участие также юные спасатели, представители учреждений здравоохранения и других заинтересованных организаций.-0-