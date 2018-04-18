18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская профилактическая акция "Дом без насилия" стартовала в Беларуси. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Олег Каразей, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция пройдет по всей стране с 18 по 28 апреля. Ее цель - вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействие государственным органам в решении проблем насилия в семье. "Насилие в семье - проблема не только Беларуси, но и всего мира. Применительно к нашей стране можно отметить, что каждый год 100 человек лишаются жизни в результате подобных противопроправных деяний. По итогам первого квартала у нас зарегистрировано 23 случая убийств, 40 фактов причинения тяжких телесных повреждений. Это страшные цифры, которые говорят о значимости проблемы", - отметил Олег Каразей.

МВД занимается проблематикой семейного насилия на постоянной основе. "Мы выявляем насилие в семье на ранних стадиях, предупреждая тяжелые последствия. Выявляем преступления, которые не относятся к категориям тяжких или менее тяжких - так называемые дела частно-публичного или частного обвинения. Например, умышленное причинение легкого телесного повреждения, истязание, угроза убийством - здесь необходимо согласие и заявление жертвы, чтобы начать уголовный процесс. А в случае, когда жертва по различным причинам не может заняться своей защитой, МВД и Генпрокуратура принимают меры, чтобы дело было возбуждено - прокурор имеет такое право, и у нас выстроено хорошее взаимодействие", - сказал правоохранитель.

Милиция ежегодно выявляет более 50 тыс. фактов причинения телесных повреждений и психологического воздействия, которые квалифицируются как административные правонарушения. "Свыше 12,5 тыс. таких фактов уже было в текущем году. Привлекаемые к ответственности люди - это далеко не все, кто применяет насилие в семье. Опросы общественного мнения, например, показывают, что практически каждая четвертая женщина сталкивается с подобным, - подчеркнул Олег Каразей. - МВД уже довольно давно совместно с другими заинтересованными госорганами инициирован вопрос о принятии закона о предупреждении насилия в семье, которым предусматривалось бы применение профилактических мер вне зависимости от привлечения к административной или уголовной ответственности. Планом подготовки законопроектов на 2018 год предусматривается подготовка концепции закона о профилактике насилия в семье. МВД - основной госорган, который ее готовит. Уже в апреле мы финализируем ее после ряда консультаций и будем направлять на согласование заинтересованным".

Председатель правления ОО "Гендерные перспективы" Ирина Альховка рассказала о результатах работы общенациональной горячей линии по противодействию домашнему насилию. "Линия работает более 5 лет. За этот период мы получили 11 тыс. сообщений. Большинство из них, конечно, от пострадавших и их родственников. От агрессоров поступает небольшое количество звонков - и чаще всего они оспаривают необходимость оказания помощи членам их семей, которые к нам обращаются, - проинформировала Ирина Альховка. - Больше всего поступает звонков из Минска и Минской области - это можно связать скорее с распространенностью информации о горячей линии, чем с какой-то тенденцией. Меньше всего звонят из Витебской и Могилевской областей".

По словам Ирины Альховка, 94% звонивших - женщины. "Среди мужчин мы наблюдаем возрастную тенденцию - большинству из звонивших больше 55-60 лет, и они чаще всего говорят о насилии со стороны детей и других членов семьи. У этой категории своя специфика, и, глядя на международный опыт, наша организация пришла к выводу, что надо думать о каком-то специализированном сервисе для пожилых людей", - поделилась мнением руководитель организации.-0-