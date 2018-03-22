22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку пройдет в БГУ 26-27 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками олимпиады станут 130 студентов, изучающих китайский язык. Свои лингвистичекие знания продемонстрируют представители 10 республиканских вузов. Среди них Минский государственной лингвистический университет, БГЭУ, БГПУ им. М.Танка, Академия управления при Президенте, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Белорусская сельскохозяйственная академия. Самой представительной станет делегация студентов БГУ.

На первом этапе олимпиады, письменном, конкурсантам предстоит выполнить задания по иероглифике, лексике, грамматике китайского языка, а также перевести с китайского на русский язык и с русского на китайский. По результатам этого этапа участников распределят по подгруппам в зависимости от уровня знания языка. Устный этап пройдет среди студентов начального, среднего и продвинутого уровней. Он будет организован в формате собеседования и включит в себя задания на чтение, понимание текста, а также беседу с членами жюри по заявленной теме.

Победители будут объявлены 27 марта. Обладателями дипломов и ценных призов станут девять человек. Кроме того, информация о победителях олимпиады будет направлена оргкомитетом в Специальный фонд Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Организаторами олимпиады выступают Министерство образования и Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ. Мероприятие направлено на стимулирование белорусских студентов к изучению китайского языка, повышение их лингвистической компетенции, а также поддержку талантливой молодежи и популяризацию китайского языка и культуры.-0-