Республиканские дороги к 1 мая будут полностью готовы к эксплуатации в летний период - Минтранс

13 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Республиканские дороги к 1 мая будут полностью готовы к эксплуатации в летний период. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работы мы планируем проводить в марте и апреле для того, чтобы к 1 мая все дороги республиканского значения были готовы к эксплуатации в летний период", - отметил Сергей Леончик.

Он констатировал, что Министерство транспорта и коммуникаций отвечает за эксплуатацию дорог республиканского значения - с нумерацией "М" и "Р". "Если республиканских у нас 16 тыс. км дорог, то протяженность дорог местного значения - 71 тыс. км. Они находятся в ведении коммунальных унитарных предприятий, которые подчиняются местной вертикали. Также есть улицы населенных пунктов, находящихся в ведении ЖКХ", - рассказал Сергей Леончик.

В виду затяжной зимы говорить об активности в подготовке дорог к эксплуатации в летний период пока не приходится, сказал заместитель начальника. "В основном идут подготовительные работы, очищается проезжая часть, устраняется мелкая ямочность. Но цифры пока небольшие - около 1 тыс. кв.м на всю сеть. Министерством транспорта и коммуникаций подготовлен приказ о подготовке республиканских автомобильных дорог и производственных баз к летнему сезону 2018 года", - сказал он. В первую очередь речь идет об очистке дорог от противогололедных материалов, приведение в нормальное состояние полосы отвода автодорог, проверка состояния дорожных знаков, площадок для отдыха, остановочных пунктов. "Основной упор в апреле делается на дороги в 50-километровой зоне от Минска, большое внимание уделяется дороге М2", - сообщил Сергей Леончик.-0-