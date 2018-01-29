Республиканские контрольные работы будут плановыми - Карпенко

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские контрольные работы будут плановыми, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они не будут проводиться вдруг. Это плановые контрольные срезы. Учреждения образования будут знать, где, когда, в каком объеме, какие категории учащихся и какие классы будут привлечены к этим контрольным работам. Их цель - в первую очередь дать внешнюю оценку того, как работают учреждения образования", - сказал Игорь Карпенко.

По результатам таких министерских контрольных работ учреждения образования должны будут их проанализировать и посмотреть, что необходимо подтянуть и как повысить качество подготовки.

В то же время Игорь Карпенко добавил, что эти срезы никоим образом не направлены против учителя или учащегося. Планируется, что полученная оценка не будет существенным образом влиять на итоговую аттестацию. Ребенок сможет еще раз что-то пересдать, если будет такая необходимость.

Как сообщалось, республиканские контрольные работы впервые пройдут в феврале в Беларуси. В каждом районе будет отобрана школа, в которой пройдет так называемая министерская контрольная работа, которая позволит увидеть объективность выставления отметок и оценить работу учителей. Все работы учащихся будут зашифрованы. В отсканированном зашифрованном виде их проверит независимая комиссия.

Более подробная информация о проведении республиканских контрольных работ размещена на сайте Национального института образования.-0-