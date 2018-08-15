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Республиканский фестиваль для работающей молодежи "Олимпия" стартует в Воложинском районе 24 августа

Общество 15.08.2018 | 18:03
Фото из архива
Фото из архива
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIV Республиканский спортивный фестиваль для работающей молодежи "Олимпия-2018" пройдет в Воложинском районе с 24 по 26 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

На этот раз тема фестиваля - "Вместе: навстречу II Европейским играм - 2019", в подготовке и проведении которых будут задействованы волонтеры БРСМ. "В конце июля мы подписали с дирекцией II Европейских игр соглашение о сотрудничестве. Союз молодежи окажет информационную поддержку проекту, что будет способствовать повышению узнаваемости бренда Игр и популяризации видов спорта, входящих в их программу. Волонтеры получат возможность участвовать в образовательных проектах, организованных дирекцией, что позволит повысить их профессиональный уровень", - сказала Юлия Зинкевич.

О своем участии в проекте уже заявили 18 команд. "У нас состоялась жеребьевка, и каждая из команд вытянула страну - участницу II Европейских игр. В частности, команды примут участие в параде стран-участниц, обустроят свой лагерь в контексте конкретной страны и презентуют блюдо национальной кухни", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

II Европейским играм также будет посвящен открытый диалог, который состоится на полях фестиваля. "Открытый диалог объединит в дискуссии не только организации и ведомства, задействованные в подготовке Игр, но и именитых спортсменов, которые уже принимали и планируют в следующем году принять в них участие. У молодых людей будет возможность пообщаться, сделать с ними селфи и взять автограф", - добавила Юлия Зинкевич.

Для участников фестиваля подготовлена насыщенная спортивная программа. "Пройдут соревнования по футболу, волейболу, поднятию гири, дартсу, пешеходному туризму, перетягиванию каната, предусмотрена сдача нормативов ГТО, стрельба из лука, лазертаг, пройдет сплав на байдарках по реке Ислочь, будет работать площадка дворовых и настольных игр. Молодые люди проявят себя в творческих и интеллектуальных конкурсах. Обладательница титула "Первая вице-Королева Весна-2018" международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства Мария Соловьева организует мастер-классы по спортивным бальным танцам", - рассказала Юлия Зинкевич.-0-

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Теги
БРСМ, Воложин, молодежь, фестиваль
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