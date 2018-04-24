Республиканский праздник "Последний звонок" пройдет 30 мая на "Минск-Арене"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский праздник "Последний звонок" для учащихся 11-х классов учреждений общего среднего образования пройдет 30 мая на базе государственного учреждения "Многопрофильный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена". Это закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси от 23 апреля 2018 года №107р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Соответствующие поручения даны Министерству образования, Министерству культуры, Минскому горисполкому.
Председателем организационного комитета по подготовке и проведению республиканского праздника назначен министр образования Игорь Карпенко. Оргкомитету поручено разработать и утвердить план подготовки и проведения данного мероприятия, при необходимости привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-
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