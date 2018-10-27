Республиканский социальный форум пройдет в Минске 1-2 ноября

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Республиканский социальный форум - 2018 "Развитие межведомственного и межсекторного сотрудничества как условие обеспечения системного подхода в решении социальных задач" пройдет 1 и 2 ноября в Минском международном образовательном центре имени Й.Рау, сообщили БЕЛТА организаторы.
В форуме примут участие международные эксперты, представители Министерства труда и социальной защиты, белорусских общественных организаций, таких как ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам".
На пленарном заседании они обсудят применение системного подхода для имплементации Национального плана реализации Конвенции о правах людей с инвалидностью. Белорусские ученые представят обзор новейших исследований в социальной сфере Беларуси и поделятся видением того, как эта сфера может стать комплексным компонентом стратегии устойчивого развития.
Будет презентован опыт Германии в развитии сельских сообществ на фоне демографических и социально-экономических преобразований, работа сервисного центра региона Южной Вестфалии по работе с людьми с деменцией.
Дискуссии в секциях будут посвящены актуальным для стран Европейского региона, в том числе Беларуси, темам: "Женщины на рынке труда", "Семьи в трудной жизненной ситуации", "Деменция как новый социальный вызов", "Ресоциализация лиц, находящихся и вышедших из мест лишения свободы", "Расширение практики применения государственного социального заказа", "Инициативы местных сообществ и волонтерство".-0-
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