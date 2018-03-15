Резкое похолодание прогнозируется в Беларуси 16 марта

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резкое похолодание ожидается в Беларуси 16 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по югу Беларуси пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2 - 8 градусов мороза (при прояснениях по северо-востоку - 9 - 12 градусов ниже нуля). Днем ожидается от минус 1 до минус 7 градусов.-0-
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