Резолюция II Съезда ученых Республики Беларусь

Заслушав и обсудив доклад Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., выступления делегатов на пленарном и секционных заседаниях, инициативы и рекомендации республиканских органов государственного управления, коллективов научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, учреждений высшего образования, организаций реального сектора экономики, поступившие предложения по результатам общественного обсуждения проекта Стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" (далее - Стратегия), II Съезд ученых Республики Беларусь отмечает:

за период, прошедший после Первого съезда ученых Республики Беларусь, благодаря усилиям Главы государства, Правительства, всего белорусского народа удалось существенно нарастить научный потенциал страны, усовершенствовать нормативную правовую базу научной, научно-технической и инновационной деятельности, организацию работы всей научной сферы;

из республиканского бюджета стабильно выделяются средства для проведения научных исследований и разработок, обновления материально-технической базы науки; используются средства местных бюджетов и инновационных фондов; значительно возросло привлечение средств из других, в том числе, внебюджетных источников;

оптимизируются исходя из потребностей экономики направления научных исследований и научно-технической деятельности, программы фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-технические программы;

формируются научно-практические и научно-производственные центры и кластеры, новые технопарки и иные субъекты инновационной и внедренческой инфраструктуры, создаются совместные исследовательские центры и центры коллективного пользования, межотраслевые лаборатории;

расширилось международное научно-техническое сотрудничество; Национальная академия наук Беларуси возглавила Совет Международной ассоциации академий наук;

белорусская наука превратилась в реальную производительную силу, оказывающую позитивное влияние на качество экономического роста и долгосрочные перспективы развития страны.

В целях планомерного построения интеллектуальной экономики II Съезд ученых Республики Беларусь РЕШАЕТ:

1. Одобрить основные положения Стратегии с учетом положений доклада Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, выступлений делегатов, предложений и рекомендаций секций съезда.

2. В целях дальнейшего развития научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуализации белорусской экономики считать необходимым:

концентрацию фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ на приоритетных направлениях, утверждаемых на средне- и долгосрочную перспективу развития Республики Беларусь;

совершенствование программно-целевых и проектных подходов к организации и финансированию научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая единую систему долгосрочного прогнозирования инновационного цикла;

обеспечение активного взаимодействия академической, вузовской, отраслевой и корпоративной науки;

повышение роли и заинтересованности конструкторов, инженеров, технологов и производственно-технического персонала в инновационном развитии производственного сектора экономики и улучшении качества производимой продукции (товаров, работ, услуг);

широкое развитие эффективных форм кооперации науки, производства и образования. Создание отраслевых и межотраслевых исследовательских лабораторий и центров, а также опытных производств;

активное и системное участие ученых в научном обеспечении устойчивого социально-экономического и инновационного развития страны;

дальнейшее совершенствование системы подготовки научных кадров высшей квалификации;

использование прогрессивных форм и методов мотивации эффективного труда ученых и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности;

реализацию масштабных мер по привлечению и закреплению талантливой молодежи в научно-инновационной сфере, участию молодежи в создании и развитии основополагающих научных школ мирового уровня;

активизацию участия белорусских ученых в глобальных и региональных научно-исследовательских, образовательных и инновационных процессах.

3. Рекомендовать Правительству, Парламенту Республики Беларусь, республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, а также организациям принять необходимые решения по реализации положений доработанной Стратегии.

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Выражаем уверенность в том, что ученые приложат все усилия для дальнейшего развития суверенного, социально-ориентированного государства на основе реализации намеченных задач по становлению интеллектуальной Беларуси!-0-