Результат ЦТ будет отражать реальный уровень знаний абитуриента - Юрий Миксюк

Новая методика обработки результатов централизованного тестирования будет применяться с этого учебного года. Ее использование уже началось на этапе репетиционного тестирования. Особенностями новой системы интересуются будущие абитуриенты и их родители. Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк рассказал корреспонденту БЕЛТА о преимуществах новой методики обработки ЦТ, о том, почувствуют ли изменения сами абитуриенты, повлияет ли это на конкурс и проходные баллы в белорусских вузах.

- Юрий Иванович, почему возникла необходимость менять что-то в методике обработки результатов централизованного тестирования?

- Дело в том, что при старой методике обработки результатов ЦТ была обнаружена погрешность в измерении знаний в области средних и малых значений. Проще говоря, чем больше абитуриентов знали какой-то раздел учебной программы и, соответственно, решали определенную задачу из этого раздела, тем меньший вклад в общий балл теста вносила такая задача. Ценность заданий, с которыми справлялись все, приближалась к нулю, фактически эти знания не оценивались и не учитывались. Из-за чего мы получали заниженную оценку. С одной стороны, это некорректность, с другой, - возникала чисто психологическая ситуация, когда мы не могли сопоставить те рейтинговые баллы, которые абитуриент получал на ЦТ, с его школьными успехами.

Поэтому новая методика призвана давать более объективную и более точную оценку знаний во всем диапазоне измерения. Это не какая-то доморощенная новинка, которая разработана в недрах РИКЗ. Мы прорабатывали множество вариантов, рассматривали, что используется в мире, и остановились на классической методике, основывающейся на преобразовании к нормальному распределению (прим. БЕЛТА. - речь идет о смене математической формулы обработки результатов ЦТ).

В мире сейчас параллельно используется как эта классическая, так и более современная IRT-методика. Но последняя достаточно трудна для интерпретации, поскольку там сложный математический аппарат. Методика на основе преобразования к нормальному распределению используется в мире более 100 лет. Она работает в таких развитых странах, как Финляндия, Канада, Швейцария, Австралия, Германия, США и некоторых других. В ее основе лежит функция нормального распределения - простой классический закон, который находит очень широкое распространение в природе и используется во многих областях науки, в том числе в образовании. Эта методика проверена временем.

- Как именно будет подсчитываться тестовый балл ЦТ? Чего ждать будущим абитуриентам?

- Новая методика обработки результатов ЦТ осуществляет перевод первичных баллов в тестовые. То есть, сначала будет определен первичный балл (сумма оценок за каждое верно (частично верно) выполненное тестовое задание), набранный участником тестирования. После этого по результатам статистической обработки первичному баллу будет поставлен в соответствие тестовый балл по 100-балльной шкале, который и будет являться итоговым результатом.

Для реальной оценки знаний абитуриентов ограничиться первичными баллами невозможно. Это будет всего лишь обычная оценка выполнения конкретного теста, она зависит от множества факторов и в следующем тесте окажется другой. Эти оценки неточные и их нельзя использовать далее. Поэтому первичный балл не является отражением знаний абитуриента. Чего нельзя сказать о тестовом балле. Ведь в процессе статистической обработки результатов абитуриентов, которые примут участие в ЦТ и наберут первичные баллы, будет возможность с использованием функции нормального распределения сопоставить каждому первичному баллу тестовый. Вот он и будет отражать реальный уровень знаний. Тестовый балл не зависит от уровня сложности самого теста. Он будет получаться одинаковым, если тест будет сложнее или легче. Это более точная и правильная оценка знаний.

Также новая методика позволит корректно сопоставить итоговый балл с успеваемостью в школе. При делении на 10 он будет примерно соответствовать школьной оценке по предмету. Еще одно преимущество - прозрачность процедуры ЦТ. Абитуриенты заранее будут знать, сколько первичных баллов дается за выполнение того или иного задания. Они смогут планировать и оценивать свою работу. Сразу после выполнения ЦТ, когда будет набран весь массив данных, в результате статистической обработки (еще до фиксации персональных результатов) будет создана таблица соответствия первичных баллов и тестовых баллов. Она сразу появится в свободном доступе, и каждый абитуриент сам сможет подсчитать свой тестовый балл. Позже РИКЗ проинформирует его о персональном результате, укажет, правильно ли были выполнены задания. Это делает процедуру централизованного тестирования прозрачной для ее участников.

- Готов ли РИКЗ к нововведению? Как изменится процедура обработки результатов ЦТ?

- В этом плане ведь ничего не поменялось. Сами тесты остались прежними, они затрагивают только школьную программу, а их структура, сложность заданий сохранилась. Не меняется и процедура работы с бланками ответов. Вопрос идет только о том, что обработка массива результатов ведется по другой формуле. Даже время, затрачиваемое на обработку результатов ЦТ, не изменится.

Что касается поступающих. Мы говорим о том, что абитуриент по новой методике не получит баллов меньше, чем он получил бы по старой. Более того, сопоставление показывает, что где-то, начиная с 75 баллов, результаты обеих методик совпадают. То есть те, кто раньше набирал 75 баллов и больше с большой точностью получат столько же и сейчас. Нас часто упрекают, что новая методика придумана для того, чтобы завысить результат тем, кто получал средние и низкие баллы. Некоторые не согласны, что баллы повышаются только в этих диапазонах и никак не затрагивают абитуриентов с высокими результатами. Но это все справедливо. Потому что на самом деле мы занижали баллы в области средних и низких оценок. Многие знают какой-то вопрос, а он не учитывался. По старой методике такие задания не давали вклад в оценку знаний, но ведь люди знают, это их знания учебной программы. Так почему мы это не учитываем?

- Отразится ли новая методика обработки ЦТ на поступлении в вузы: на конкурсы и проходные баллы?

- Для тех специальностей, где проходные баллы были высокими (где нужно было предъявлять сертификаты не ниже 70 баллов), никак не отразится. Это может затронуть только специальности, где были невысокие проходные баллы. Объективно они вырастут, потому что абитуриенты получат более высокую оценку своих знаний.

Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-