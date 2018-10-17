Результаты ЦТ 2019 года будут рассчитаны по новой методике

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты централизованного тестирования 2019 года будут рассчитаны с использованием новой методики подсчета тестового балла. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщает БЕЛТА.

В 2018 году новая система оценки на ЦТ успешно прошла модельную апробацию. Процедура получается еще более открытой и прозрачной для абитуриентов.

Суть методики состоит в том, что каждому тестовому заданию присваивается первичный балл, который абитуриенты будут знать еще до ЦТ. Он будет зависеть от многих показателей - уровня сложности, формы представления. Затем будут введены коэффициенты в процессе проверки работ абитуриентов и далее рассчитан итоговый тестовый балл. И первичный, и тестовый итоговый баллы, а значит, и свой ранг, абитуриенты смогут увидеть на сайте РИКЗ.

По этой же методике будут рассчитываться результаты репетиционного тестирования в 2018-2019 учебном году.-0-