РИКЗ начнет применять новую методику обработки результатов ЦТ в 2019 году

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский институт контроля знаний начнет применять новую методику обработки результатов ЦТ в 2019 году. Об этом сегодня в интервью телеканалу "Беларусь 1" сообщил директор РИКЗ Юрий Миксюк, сообщает БЕЛТА.

Новая методика обработки тестовых заданий сейчас создается, она должна быть готова к 2019 году. "Вступительная кампания в 2019 году должна пройти по новой методике. Их очень много в мире - от очень простых до крайне сложных. Мы собираемся найти золотую середину, чтобы для наших граждан этот подход был понятен и чтобы одновременно выполнялось две функции - ранжирования и оценки знаний", - сказал Юрий Миксюк.

Структура выполнения заданий если и претерпит изменения, то они будут незначительными. В 2018 году в этом плане ничего меняться не будет.

По поручению главы государства, содержание ЦТ пересматривается с учетом изменений, которые претерпевает школьная программа. Для этого созданы специальные рабочие группы. Одновременно РИКЗ вносит свой вклад в обновление школьных и университетских программ.

Юрий Миксюк коснулся также новаций в проведении репетиционного тестирования. Так, с февраля в Беларуси будет еще один вид РТ - дистанционное. Его можно будет пройти бесплатно по всем предметам, получив на сайте РИКЗ полный разбор своих ошибок. Директор института отметил, что число абитуриентов, желающих принять участие в репетиционном тестировании, растет. С помощью РТ решается комплекс задач. Проходят апробацию новые тестовые задания (при этом вероятность встретить их потом на ЦТ нулевая), абитуриенты же получают возможность попробовать свои силы и оценить уровень подготовки.-0-