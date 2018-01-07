РНПЦ онкологии и медрадиологии направит средства премии "За духовное возрождение" на развитие центра

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова планирует направить средства премии "За духовное возрождение" на развитие центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РНПЦ Олег Суконко.

Скорее всего, помощь будет оказана какому-то отделению, где требуется обновить оборудование.

Коллектив РНПЦ удостоен премии за значительный вклад в укрепление идей человеколюбия, благотворительности и милосердия. По словам Олега Суконко, онкология - та отрасль, где уважительное отношение к пациенту особенно важно. Молодая смена порой считает, что с больным беседовать не столь необходимо, достаточно направить на какой-то метод исследования, благо их сегодня достаточно - УЗИ, КТ, МРТ. "Нужно беседовать. Онкология - та дисциплина, где должны работать люди определенного склада, которые могут сопереживать, которые любят людей, уважительно относятся к пациентам, - уверен директор РНПЦ. - Если будет установлено нормальное психологическое равновесие, контакт между больным и врачом, в таком случае можно победить эту серьезную болезнь".

Лауреатом высокой награды коллектив центра стал в том числе за "Руководство по онкологии" - трехтомник высочайшего уровня, которому нет равных в странах СНГ.

В Беларуси уровень оказания онкологической помощи пациентам находится на европейском уровне. По некоторым позициям страна даже более успешна, в частности, это касается научных исследований, отметил Олег Суконко. Центр онкологии и медицинской радиологии развивается достаточно успешно благодаря господдержке. Здесь применяются все существующие методы лечения и диагностики, включая молекулярно-генетические исследования и подбор медикаментов индивидуально для каждого пациента.

Число онкопациентов в Беларуси, как и во всем мире, растет. Ежегодно в республике выявляется 50 тыс. новых случаев. Во многих странах онкологическая патология вышла на первое место по заболеваемости, опередив кардиологические проблемы. Значительный рост пациентов за последние годы связан с активизацией работы по раннему выявлению заболевания. Такая ситуация во многом обусловлена и старением населения.-0-