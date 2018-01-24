РНПЦ онкологии закупит роботизированную технику для проведения операций

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова закупит роботизированную технику для проведения операций, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом организации противораковой борьбы РНПЦ Павел Моисеев.

"В ближайших планах закупка роботизированной техники, это вопрос решенный", - сказал Павел Моисеев.

Роботизированная техника предназначена для выполнения манипуляций, которые требуют особой точности. Хирург управляет инструментами, словно руками, при этом многократное увеличение и трехмерное изображение помогают выполнять действия высочайшей сложности. Использование такой техники уменьшает количество осложнений и значительно сокращает время послеоперационной реабилитации.

Что касается нынешнего оснащения РНПЦ, оно находится на европейском уровне. По словам Павла Моисеева, центр обладает всем необходимым оборудованием и технологиями, которые сегодня применяются в мире. Исключение составляют лишь те технологии, которые находятся на стадии клинических испытаний. "У нас есть самые современные химиотерапевтические препараты, в том числе так называемые таргетные или мишенные, которые действуют только на клетки опухоли. Имеется самое современное оборудование для лучевой терапии, включая последнюю разработку - гамма-нож для воздействия на опухоли головного мозга. Такое лечение в нашей стране прошли уже более 100 человек, в том числе пациенты из-за рубежа", - сказал заведующий отделом.

РПНЦ начал строить для пациентов и их родственников пансионат. Планируется сдать его в эксплуатацию к началу 2019 года. Если пациент нормально себя чувствует, может себя обслуживать и передвигаться, он не должен лежать в отделении и занимать дорогостоящую стационарную койку, уверен Павел Моисеев. Человек может приходить только на процедуры. Планируется, что цены для белорусских пациентов будут минимальными. Возможно, для некоторых категорий проживание в пансионате будет бесплатным.-0-