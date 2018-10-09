Родителей нужно активнее обучать передовым методам воспитания детей - Минобразования

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучению родителей современным методам педагогики, инструментам воспитания детей необходимо уделять больше внимания. Такое мнение высказала сегодня главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова на пресс-конференции, приуроченной к Дню матери (14 октября), передает корреспондент БЕЛТА.

"Должно быть более активное обучение родителей воспитанию детей. Для этого есть все возможности. При территориальных центрах соцобслуживания населения работают клубы, которые обучают по программе "Успешное родительство", "Родительские университеты". Педагогика и теория воспитания шагнули так далеко, что можно применять различные меры наказания без применения насилия, в том числе физического. Семья должна к этому стремиться", - уверена Елена Симакова.

Она подчеркнула главную цель такой работы - "в семье не должны создаваться ситуации, которые угрожают жизни ребенка". И это также должно быть учтено в законопроекте о противодействии домашнему насилию, который получил широкий общественный резонанс. "Это пока лишь концепция закона в общих чертах. В основном он направлен на борьбу с насилием в семье. Со своей стороны отмечу, что по отношению к детям в этом вопросе есть тонкая грань. Как распознать, насилие это либо воспитательные приемы? Тут надо очень грамотно подойти к вопросу", - заключила Елена Симакова.-0-