Романович: общественные организации могут оказать неоценимую помощь в работе с психически больными людьми

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе с людьми с психическими заболеваниями важную помощь могут оказать общественные организации. Такое мнение высказала сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на медиавстрече, посвященной Неделе психического здоровья, которая проходит в столице с 8 по 14 октября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, к сожалению, часто люди, страдающие психическими заболеваниями, определяются в интернатные учреждения. Но радует, что эти дома готовы работать в эксперименте, в международных проектах, - сказала Жанна Романович. - Мы экспериментируем с различными формами проживания: от самостоятельного (в соответствующих отделениях) до сопровождаемого проживания". Она признала, что есть еще чему поучиться, и обратилась с просьбой о сотрудничестве к общественным организациям. "У нас сегодня есть возможность расширять отделение сопровождаемого проживания. Есть квартиры, деньги, предусмотренные бюджетом, чтобы работать в рамках государственного социального заказа по сопровождаемому проживанию людей с психическими заболеваниями", - пояснила Жанна Романович.

Она отметила работу в территориальных центрах соцобслуживания населения Минска, на базе которых помощь получают в том числе люди с психическими заболеваниями. "И наша главная задача - оказать им всевозможные услуги, в том числе стационарозамещающие. Не все они должны и могут проживать в интернатных учреждениях. Но без поддержки общественных организаций силами структурных подразделений соцзащиты мы не сможем обеспечить такое сопровождение. Особенно для молодых людей, инвалидов до 40 лет", - подчеркнула Жанна Романович.

По ее мнению, люди, которые волею судьбы оказались в интернатных учреждениях, с большими сложностями восстанавливаются в дееспособности, возвращаются домой, в самостоятельную жизнь. "Для решения проблемы в том числе важно работать над изменением менталитета, отношения общества к таким людям. И прежде всего - семьи", - добавила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите.

Жанна Романович поблагодарила представителей Исландского Красного Креста, при поддержке которого, а также Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца пять лет назад в Минске был создан центр БОКК "Открытый дом", который оказывает большую поддержку людям с психическими заболеваниями и пытается снизить негативное отношение общества к ним. С тех пор в "Открытом доме" прошли социальную реабилитацию 130 человек. Из них 66 добились устойчивой ремиссии и могут жить самостоятельно и активно, 37 сумели трудоустроиться. Также особое внимание уделяется поддержке близких родственников людей с психическими заболеваниями. С прошлого года центр передан городской организации Красного Креста, кроме того, с июня этого года на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей начал работу второй для столицы "Открытый дом" - на основе опыта БОКК.

Минская городская организация Белорусского общества Красного Креста совместно с центром "Открытый дом" с 8 по 14 октября проводят в столице Неделю психического здоровья. Программа насыщена мероприятиями, главная цель которых - рассказать о людях с психическими заболеваниями. Попытки избавиться от стигм среди минчан предприняты с помощью выставки творческих работ гостей центра и фотовыставки "Свои среди своих" в Минской областной библиотеке им. Пушкина, выступления форум-театра на тему "Родители и дети". 11 октября состоится благотворительный вечер для гостей центра "Открытый дом" и презентация сборника стихов в кофейне "1801", в этот же день партнеры, заинтересованные в реализации пилотного проекта "Открытый дом" на базе городского центра соцобслуживания семьи и детей, обсудят варианты сотрудничества. На 12 октября запланирован визит гостей и волонтеров центра в детский психоневрологический дом-интернат. Весь октябрь в холлах кинотеатров Минска будут транслироваться социальные ролики "Домыслы" и "Гении".

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности.-0-