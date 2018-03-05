Россия и Беларусь проведут переговоры по обмену информацией о перспективных технологиях в военной сфере

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия проведет с Беларусью переговоры по соглашению об обмене информацией о перспективных технологиях и разработках в военной сфере. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

"Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о заключении соглашения между Министерством обороны России и Министерством обороны Беларуси об обмене информацией о перспективных технологиях и разработках", - отмечается в документе.-0-