Россия и Беларусь проведут переговоры по обмену информацией о перспективных технологиях в военной сфере

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия проведет с Беларусью переговоры по соглашению об обмене информацией о перспективных технологиях и разработках в военной сфере. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.
"Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о заключении соглашения между Министерством обороны России и Министерством обороны Беларуси об обмене информацией о перспективных технологиях и разработках", - отмечается в документе.-0-
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