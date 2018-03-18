Россияне активно голосуют на избирательных участках в Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Российской Федерации в Беларуси активно голосуют на выборах Президента РФ, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев.

В Беларуси 13 избирательных участков для голосования на выборах Президента РФ открылись в 08.00. "По нашей информации, в Витебске и Полоцке российские граждане стали приходить к месту голосования еще до открытия избирательных участков", - отметил Алексей Маскалев. По его словам, в некоторых белорусских городах за час с небольшим после открытия участков уже проголосовали десятки россиян.

Голосование на выборах президента России проходит в 13 городах Беларуси По данным ЦИК России, в нескольких белорусских городах было организовано досрочное голосование. Оно проходило в Молодечно, Пинске, Солигорске, Мозыре, Светлогорске, Костюковичах и Островце.

В посольстве ожидают, что на нынешних президентских выборах явка по Беларуси будет выше, чем на предыдущих, когда она составила более 13,5 тыс. человек. Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также с увеличением числа избирательных участков. Досрочно в Беларуси проголосовало почти 3 тыс. россиян, в том числе более 1,7 тыс. человек, занятых на строительстве Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область). По данным МВД Беларуси, всего зарегистрированных граждан РФ в республике около 110 тыс.-0-