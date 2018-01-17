17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Нордавиа" аккредитована на полеты по маршруту Санкт-Петербург - Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

"Нордавиа" направляла нам заявку даже раньше, чем авиакомпания "Победа". В начале декабря они получили аккредитацию на полеты по маршруту Санкт-Петербург - Минск", - рассказали в департаменте. В ведомстве уточнили, что "Нордавиа" получила разрешение выполнять полеты с марта, при этом конкретной информации по расписанию полетов пока нет.

Как сообщалось, еще одна российская авиакомпания "Победа" аккредитована с 25 марта летать по маршруту Санкт-Петербург - Минск. Кроме того, "Победа" получила разрешение с 16 февраля выполнять полеты из Москвы в Гомель.

Лоукостер "Победа" аккредитован на полеты в Гомель с 16 февраля, в Минск с 25 марта "Российская авиакомпания "Победа" в декабре 2017 года получила аккредитацию на две линии: Санкт-Петербург-Минск и Москва-Гомель. С 16 февраля они могут выполнять полеты в Гомель, а с 25 марта - в Минск. Мы подтвердили их заявку на выполнение полетов с этими датами, а дальше - их работа", - отметили в департаменте.

Российская авиакомпания АО "Нордавиа - региональные авиалинии" выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов. Занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе России.-0-