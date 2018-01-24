Российская "Нордавиа" открыла продажу билетов на рейс Санкт-Петербург-Минск

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Нордавиа" открыла продажу билетов на рейс по маршруту Санкт-Петербург-Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

Согласно данным онлайн-табло, первый полет из Санкт-Петербурга в Минск "Нордавиа" совершит 23 февраля. Цены на билеты стартуют от 4012 российских рублей. Время в полете составит от 75 до 90 минут. Рейсы будут осуществляться по пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания "Нордавиа" была аккредитована на полеты по маршруту Санкт-Петербург-Минск в декабре 2017 года.

Как сообщалось, еще одна российская авиакомпания "Победа" аккредитована с 25 марта летать по маршруту Санкт-Петербург-Минск. Кроме того, "Победа" получила разрешение с 16 февраля выполнять полеты из Москвы в Гомель.

Российская авиакомпания АО "Нордавиа - региональные авиалинии" выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов. Занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе России.-0-