18 сентября, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Российские правоохранители будут задействованы на предстоящих крупных спортивных событиях в Беларуси. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич на пресс-конференции по итогам заседания Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Российские коллеги из Министерства внутренних дел делегируют нам своих сотрудников на время проведения II Европейских игр и чемпионата мира по хоккею. Это, безусловно, повысит эффективность принимаемых мер по обеспечению общественного порядка", - подчеркнул Игорь Шуневич. Он также отметил, что планируется привлечь правоохранителей из некоторых других стран.

При поддержке правоохранительных органов сопредельных государств, в первую очередь России, будет сделано все возможное, чтобы исключить осложнения оперативной обстановки во время крупных международных спортивных соревнований, убежден глава МВД Беларуси.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выразил благодарность белорусским коллегам за содействие при подготовке и во время проведения чемпионата мира по футболу и сообщил, что направил предложение в МВД Беларуси наградить задействованных сотрудников милиции за их работу.

В Новополоцке сегодня состоялось заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Участники рассмотрели различные аспекты сотрудничества в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и при проведении крупных международных спортивных мероприятий.

Кроме того, обсуждался проект плана работы Объединенной коллегии министерств внутренних дел СГ на 2019 год. Определено, что на очередном заседании речь пойдет о взаимодействии органов внутренних дел России и Беларуси по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории Союзного государства, о перспективах сотрудничества в сфере разыскной деятельности.-0-