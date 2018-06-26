26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские Су-34 и Су-30СМ примут участие в воздушном эшелоне парада 3 июля. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Воздушно-космические силы России представят свои образцы авиационной техники во время парада войск Минского гарнизона. В небе над столицей пролетят разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-30СМ", - проинформировал Владимир Макаров.

Авиация в небе появится после прохождения механизированной колонны. Жители и гости города смогут увидеть основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси. "Воздушный эшелон парада будет представлен боевыми вертолетами Ми-8МТВ-5, Ми-24, истребителями МиГ-29, штурмовиками Су-25, военно-транспортными самолетами Ил-76, Ан-26, учебно-боевыми самолетами Як-130 и учебно-тренировочными самолетами Л-39. Воздушные суда будут пилотировать лучшие летчики военной авиации. Скорость полета для самолетов составит 350-500 км/ч, вертолетов - 60-200 км/ч", - отметил пресс-секретарь.-0-